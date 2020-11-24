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賽事心得／雲林咖啡半馬 視障路跑．陪跑員啡你不可的愛💗

運動筆記 / 陳文龍

凌晨四點多，在黑夜中奔馳前往咖啡的故鄉「古坑」來趟咖啡路跑！近六點來到古坑綠色隧道交流驛站的二二八紀念公園，停車場外的台三線已經大排長龍，滿滿的參賽選手準備就緒來一場「啡」比尋「常」的雲林啡常馬，據介紹有四大特色「啡常好玩、啡常好吃、啡常好跑、啡常熱情」，我們就來看看是否如此好玩、好吃、好跑、好熱情。

06:35鳴槍起跑前

今日台中視障協會台中團第一次報名參與這賽事，參賽有四位視障朋友淑蘭、亞娜、致銘、淑玲及八位志工文龍團長、世榮、美瑞、筱菲、銘儀、尚宏、婷楓、志忠，一共四組視障陪跑，我們團的一姐小靖也來參加半馬賽，還破PB恭喜啊！亞娜也破了十公里PB恭喜！恭喜！

中華視障協會文龍黎明團團長 / 視障跑者亞娜  / 陪跑員世榮

陪跑員美瑞 / 視障跑者致銘  / 陪跑員尚宏

陪跑員銘儀 / 視障跑者淑蘭  / 陪跑員筱菲

陪跑員志忠/ 陪跑員婷楓 / 視障跑者淑玲

我們都參加10公里健跑組，一般來說10公里通常是限時2小時30分鐘，這場確是限時2小時內完成，這對部分視障選手來說是一個挑戰！尤其是用走的巡察史，為了最愛的咖啡而來，也為了突破自己最長的賽事而來，要在這時間內完成真的不簡單。報名後近兩個月來，居家陪跑志工協助下，按部就班的一次一次的增長距離及速度，平常只能15分速一公里，賽前最後一次練習，已經到均數11分鐘，來看看察史到底可不可以挑戰成功呢？！

巡察史78快速道路上超速了~~來到折返點

10公里組路線：雲林古坑二二八紀念公園→綠色隧道→台3線→78號快速道路古坑交流道(東向西方向)→78號快速道路37K原路折返→二二八紀念公園。

皇上也來了~~雲林尚讚

06:35鳴槍起跑，二二八和平公園滿滿人潮洶湧而出，首先看到的是綠蔭如棚的綠色隧道，出了綠色隧道來到台三線上，賽道只有約三人寬度，真的好窄只能慢慢前進，直到......拐個彎，我們竟然能跑上78線快速道路，哇！整段道路單向封閉，寬敞無比可以讓大家放心的飆速，雖然還是不能跟開車一樣快，但可以想像自己一路乘著風向西去尋覓最美的感覺。不久就看到了37K折返點，此時賴姐已輕鬆愉快的回程中，我們亞娜也經過折返點，拍好照補給完，不久就看到淑玲進站了。驚呀！～的是～致銘也已經到來，只差我們兩三百公尺，我想他今天在78快速道路上超速了，鐵定是被開罰單最高興的一次喽😁！

跑上78線快速道路

最後我們都順利回到公園，在這個風和日麗陽光明媚的上午坐在草皮上，淑玲買了臭豆腐、糯米腸；小高鳥蛋串；美瑞咖啡、豆干、柳橙汁、咖啡魯蛋、糯米腸、奶茶...等等，哈！哈！哈！明顯看出補給那一站最豐富了吧😂！最飲香醇濃郁的一杯咖啡，喚醒賽後疲憊的細胞，來一個輕鬆的早餐約會，慶祝我們都平安順利完賽，為大家留下珍貴的路跑回憶！就是要有這樣美好的一天。

坐在草皮上，來一個輕鬆的早餐約會

恭喜大家一起完跑，感謝志工朋友的幫盲，一路幫我們加油💪的熱情跑友及大會所有工作人員，雖然我不認識，但要謝謝您，因為有你有我，成就了今天的一切，向賽道敬禮，感恩！一條溫度的繩，牽引我們之間，有您們真好💗，期待下次見！

更多訊息請上facebook搜尋【視障路跑台中團>】  

❤️徵求有愛志工❤️或走或跑都行，歡迎一起來動一動。

#台中視障協會黎明國中團 #台中視障協會松竹團 #台中視障路跑團 #陪跑員志工 #視障陪跑 #陪跑員 #中華視障路跑運動協會

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