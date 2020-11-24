訓練心得／林口西濱峽谷 越野訓練營

2017年5月，兩個輪子一個島，無騎程經驗的我，一個人完成了單車環島之旅。我想我準備好了！ 睽違三年，我終於成為鐵人了。 2019年3月的某天週一瓏美麗團練，我隨便揪了另外五個人成立了瓏美麗鐵

2020-11-22 08:59