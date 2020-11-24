訓練心得／林口西濱峽谷 越野訓練營
這次野人幫的林口西濱峽谷越野訓練營
由 Pippen鄧維富教練來帶領大家越野跑
林口西濱峽谷這邊的路線非常的棒
從會場跑到山頂沿途登可以遠往整片海洋
山上的路徑也都清楚好跑
到達峽谷地段
教練開始示範及教導學員
如何跑上下坡
以及調整姿勢來輕鬆的越野跑
下山之後
教練再帶領學員跑向海邊的沙灘
路線有山有海
跑起來地形變化很豐富
非常有趣
最後再跑上山回到活動的會場
會場有主辦準備的完賽美食讓大家補充體力
非常好玩又充實的越野訓練營
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