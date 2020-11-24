賽事心得／阿里山神木下馬拉松 打破半馬PB

我的第三場半馬參賽，選擇了阿里山神木下馬拉松

因為疫情從4月延到11月

我一直保留這場報名沒有退賽

一方面是為了跑旅的嘉義版圖尚未完成

一方面是體驗跑山的挑戰

賽前一天，有先到會場繞一下

當然也去場勘了路線

心裡有譜，我的耐力會是很大考驗

看了坡，跑不動就……走吧！只要動著就會前進呀！

賽事當天，一早到會場，感受與許多菁英跑者一同

參賽的興奮，大家似乎都好厲害樣！

先生不斷提醒我，安全第一，平安回來就好

（因為跑坡我真的蠻遜的）

開跑後也就順著自己的配速前進～

前4公里都在穩穩配速中

開始上坡後，對，我啟動走跑模式了

速度也一路降到最低，我想保留一點體力

就如此喘~跑~喘~跑…到達第二個晶片站

上去就下坡了…原本心裡覺得“熬過第一關開心”

哪知道下坡又是另一挑戰

一路下到9公里處，兩條腿已經夠震撼

接下去一段緩和又開始下坡

下到第三晶片站折返……對，回頭就上坡約1.5公里

接著又下坡（坡還蠻陡）

來來回回的上下坡，我速度越來越慢

知道自己雙腿已經經歷考驗，很有感～

最後剩3公里，我已經沒有速度可言

就鼓勵自己已經回到最後階段

先前的苦也已經通過，努力回終點吧！

此時時間已經來到2小時，所花時間沒自己想的久，

再衝一下進終點吧！

最後以2小時1分55秒完賽

也破了自己第二場旗山馬拉松半馬2小時8分鐘的紀錄

（在跑山賽事中破自己pb，也是一種進步）

（沒有受傷完賽，是最令家人放心的事）

我知道自己並不強，但我一直很認真努力

挑戰跑山的回憶也很美好

謝謝我的家人陪我一起完成了嘉義縣版圖，開心～

我也會繼續保持運動

有機會一定再完成台東版圖

#謝謝辛苦的攝影師拍攝，借此分享💗💗