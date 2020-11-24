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賽事心得／阿里山神木下馬拉松 打破半馬PB
我的第三場半馬參賽，選擇了阿里山神木下馬拉松
因為疫情從4月延到11月
我一直保留這場報名沒有退賽
一方面是為了跑旅的嘉義版圖尚未完成
一方面是體驗跑山的挑戰
賽前一天，有先到會場繞一下
當然也去場勘了路線
心裡有譜，我的耐力會是很大考驗
看了坡，跑不動就……走吧！只要動著就會前進呀！
賽事當天，一早到會場，感受與許多菁英跑者一同
參賽的興奮，大家似乎都好厲害樣！
先生不斷提醒我，安全第一，平安回來就好
（因為跑坡我真的蠻遜的）
開跑後也就順著自己的配速前進～
前4公里都在穩穩配速中
開始上坡後，對，我啟動走跑模式了
速度也一路降到最低，我想保留一點體力
就如此喘~跑~喘~跑…到達第二個晶片站
上去就下坡了…原本心裡覺得“熬過第一關開心”
哪知道下坡又是另一挑戰
一路下到9公里處，兩條腿已經夠震撼
接下去一段緩和又開始下坡
下到第三晶片站折返……對，回頭就上坡約1.5公里
接著又下坡（坡還蠻陡）
來來回回的上下坡，我速度越來越慢
知道自己雙腿已經經歷考驗，很有感～
最後剩3公里，我已經沒有速度可言
就鼓勵自己已經回到最後階段
先前的苦也已經通過，努力回終點吧！
此時時間已經來到2小時，所花時間沒自己想的久，
再衝一下進終點吧！
最後以2小時1分55秒完賽
也破了自己第二場旗山馬拉松半馬2小時8分鐘的紀錄
（在跑山賽事中破自己pb，也是一種進步）
（沒有受傷完賽，是最令家人放心的事）
我知道自己並不強，但我一直很認真努力
挑戰跑山的回憶也很美好
謝謝我的家人陪我一起完成了嘉義縣版圖，開心～
我也會繼續保持運動
有機會一定再完成台東版圖
#謝謝辛苦的攝影師拍攝，借此分享💗💗
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