第一屆阿里山神木下馬拉松熱烈開賽 三十萬獎金得主出爐！

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處首次辦理之「2020第一屆阿里山神木下馬拉松」，於22日在於觸口遊客中心熱情開跑！

第一屆阿里山神木下馬拉松於22日熱烈開跑！

今年共有約 3,300 名的跑者一起參與這場年度盛事，選手共來自 15 個國家，吸引了 64 名國外跑者及渣打馬最狂消防員蘇志濱、2020 雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松男子組冠軍張景敦、2019 高雄 MIZUNO 國際馬拉松全馬女子組冠軍蔡雅安等菁英選手共襄盛舉。

這次獎金規劃42K全馬組第一名可獲得新臺幣三十萬元，第二名新臺幣十五萬元，第三名新臺幣十萬元，全馬組取男女組前10名，21K半馬組獎金取前10名！令人好奇的是，最後獎落誰家？

在眾多菁英選手當中，這次在全馬男子組中奪得三十萬獎金的是來自馬來西亞的陳洪龍！他以 2 小時 38 分 52 秒奪冠；第二名為林秋杰，成績為 2 小時 43 分 35 秒；第三名為張景敦，成績為 2 小時 50 分 09 秒。

全馬男子組由來自馬來西亞的陳洪龍奪得冠軍！

全馬男子組前三名合影，第一名為陳洪龍（中），第二為林秋杰（左），第三為張景敦（右）

全馬女子組的部分，第一名由「傅老師」傅淑萍以 3 小時 00 分 07 秒封后；「玉兔女神」游雅君以 3 小時 09 分 09 秒勇奪第二；「小朱」朱盈穎則以 3 小時 12 分 38 秒拿下第三！

全馬女子組頒獎畫面，左一為本次奪得第二的游雅君，左二為拿下第三的朱盈穎

半馬組方面，男子組由「逐日奇譚」的李奇儒，以 1 小時 16 分 26 秒稱王，第二名為洪一仁，以 1 小時 17 分 36 秒衝線，第三名為江彥綸則以 1 小時 18 分 58 秒完賽。

半馬男子組前十名合影，第一名為李奇儒（左一），第二為洪一仁（左二），第三為江彥綸（左三）

半馬女子組由「長跑精靈」蘇鳳婷以 1 小時27 分 06 秒奪冠，第二名為郭沛靈，成績為 1 小時 28 分 21 秒，第三名則是李佳玫，成績為 1 小時 30 分 05 秒。得獎選手都很開心參與這場新創的阿里山賽道，更讚許本活動是在臺參與的賽事中最具有挑戰性的賽道之一。

半馬女子組前十名合影，第一名為蘇鳳婷（左一），第二為郭沛靈（左二），第三為李佳玫（左三）

本次賽事亦特別規劃「逐鹿部落文化體驗」及「圓潭大地茶席生態體驗」，讓選手在參賽同時亦可感受到阿里山鄒族文化及茶文化的美，將運動賽事與阿里山的產業人文特色及在地美食做結合，本次遊程廣受好評！

歡迎下次一起來共襄盛舉！

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新聞／圖片來源：大會

責任編輯：Joanna

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