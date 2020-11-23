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進擊的氣墊跑酷運動 小朋友超愛玩

運動筆記 / 賴志斌
結合戶外氣墊闖關遊戲、兒童體能課程、跑酷闖關競賽。
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氣墊遊樂設備充滿著無限的魔力，讓孩子拋父棄母，迫不及待地直奔遊樂園中，相傳氣墊的彈性、振輻，像極了在母體內羊水包裹著感覺，讓孩子潛意識裡想回到當時的情境回憶。

跑步＋闖關+體感遊戲 手腳並用全方位體能運動

想像超級瑪莉遊戲場景，一路衝關關達陣，不斷奔馳的瑪利歐，攀爬、下滑、翻滾、跳躍、空中旋轉、踢墻跳…隨著點觸時機不同，使出各種帥氣的跳躍動作，同時蒐集金幣，奔向終點。 在氣墊設備嵌入各種的sensor，任你集點收集金幣換贈品，LED軟件螢幕提醒你獲得多少戰利品。 

家長可使用各種支付工具進行消費，小朋友可在觸控螢幕機前，查詢可換的寶物。

一塊塊模組拼接而成，高度300cm，氣墊設計的利於攀爬闖關，歡樂奔跑、考驗體能，一路闖通關，透過RFID晶片辨識定位，卽時公佈秒數成績，並提供科學化的兒童運動處方。

適合2～10歲的運動樂園，讓不愛運動的孩子也能愛上運動。

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