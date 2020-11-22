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越野大玩咖／峨眉湖步道 Trail Run
在新竹峨眉鄉的峨眉湖步道，一開始從富興國小出發沿著公路，經過細茅埔吊橋再到彌勒佛院，接著到十二寮步道，步道上上下下沿途都可以接到各個登山口，從第六登山口下來回到公路，再跑從公路跑到峨眉湖步道環湖的路線，景色非常美麗，再繼續往前接回公路，回到富興國小整段路線路況良好，距離不長全程約10K左右，十二寮步道路況良好，環湖步道景色美麗，算是非常熱門的路線。
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