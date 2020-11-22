路跑心得／我總算解鎖了 人生首次凸台成就

我們家的亞比今年已經15歲，牠最近幾個月身體越來越來越虛弱，為了想在亞比有生之年親手拿一座獎盃回來，我把所有希望押注在這場冬山河超馬，今年只許成功不許失敗，因為亞比孱弱的身體已經不起等待...

身為一名佛系的頹廢跑者，最常跑的就是吃喝補給的歡樂馬，跑10K沒爆發力，半馬頂多破2，全馬最快也不過415，經過一番深思熟慮後，我選擇了一場我有87%把握能上凸台的賽事，但是沒在練的我肯定會跑得很累，那就是冬山河超馬100K夜間組。

為什麼我會選擇這場？第一：百K夜組限時22小時第二：河濱賽道平坦幾乎無坡第三：前年跑過一次已經有經驗第四：每5歲做年齡分組獎項較多

冬山河超馬報名之後，每個月的跑量依然不變，也許有人會好奇，要如何去準備一場百K，其實因人而異吧，我沒有跑課表也沒有增加跑量或是額外做什麼特訓，其實就只是依照個人喜好，保持每個月跑87K這樣。

(87K不能再多了)

個人的補給品我倒是準備了BCAA、能量果凍，還有鹽錠、鹽糖、牛奶糖、咖啡、水蠻牛，然後起跑前將這些東西放在個人補給區，方便每次回到會場的時候可以取用。

(部份自備的補給品)

補給使用策略是賽前1小時先吃一條BCAA，之後是30K、60K、90K各吃一條，果凍則是起跑前先嗑一包，然後其餘兩包分別在40K、70K食用，鹽錠因為我只有兩枚，所以分配在20K跟50K，之後鹽分補充就用大會補給站的鹽巴，牛奶糖跟鹽糖就隨機取用，想吃就吃，咖啡跟水蠻牛也是，每次回來就喝個幾口這樣，還有一件比補給更重要的事是，上次因為忘了抹凡士林導致燒檔，讓我痛不欲生，這次我當然有記得先抹凡士林。

大會準備的補給我一開始只喝All in one運動飲料，幾趟下來都喝這個感覺身體有負擔，所以就改喝水，跑完40K時大約凌晨1點多，記得那時候時突然很想睡覺，再加上整夜雨勢忽大忽小下個不停，濕濕冷冷的讓人有點精神頹靡，跑不起來就算了，還曾有想回車上睡覺的念頭，還好5K折返點前的補給站有咖啡，而回到會場的補給站有熱薑湯，我後來就靠這兩樣支撐了下半場。

這場賽事全程幾乎都在下雨，還好出門前有先查氣象，所以穿著跟上來搭配五指襪出賽，排水效果很好，比起下大雨我更討厭出太陽，淋雨反而可以幫身體降溫，今天跑的時候是以體感為主，累了或是感覺要抽筋就放慢速度，偶爾也會跑跑走走，等肌肉疲勞感消退。

這場賽道規劃每趟10K，總共要跑10趟，後面越跑越覺得今天有希望，因為運動錶我有開啟虛擬兔子的功能，公里數100K完賽時間設定12小時，雖然在最後2K左右被兔子超越了，不過我也知道今天的完賽時間早已破了上一次的PB，而且是很有機會上台的完賽時間，內心的激動與抵擋不住雀躍的心情，支撐著疲勞的身軀總算完成了100公里。

只不過，當拿到成績證書時我不免感到失落，今天難得跑得這麼努力，就算總名次是第11/132名結果卻還是上不了凸台，我記得這個年齡分組是取四名，而成績證書上面分組名次是男子組 第8名，我覺得有點難過，回到車上發動車子準備回家時，忍不住上官網再看一次獎勵辦法，這才發現我誤會了，其實是總成績男女分開各取10名頒發獎盃啦！

#瘋狂亞比路跑社

#沒有累積只有奇蹟