賽事心得／在三鐵面前 我學會了謙卑

2017年5月，兩個輪子一個島，無騎程經驗的我，一個人完成了單車環島之旅。我想我準備好了！

睽違三年，我終於成為鐵人了。

2019年3月的某天週一瓏美麗團練，我隨便揪了另外五個人成立了瓏美麗鐵人隊2.0 CT小隊。有多隨便？大概就是週一晚上揪人，週二中午就立刻繳報名費這樣。

從普悠瑪疫情延賽到跳槽至CT，當然不是只有我們六隻菜雞們組成，還有靠譜幕僚的幫忙我們才得以順利完成這次的鐵人賽事。再次感謝子葳隊長不厭其煩地被我們騷擾問問題、小峰學長借車與技術指導、每次練轉換都來幫我們顧車的琇媽、子葳不在時代替隊長照顧我們的三帥-兔爸、教官、張大哥，帶我們場勘、實際操練！當我們的精神支柱、定心丸。以及這四天的加油團們，謝謝Queena、琇媽、文寶、Ashley、Ray、Maureen、LuLu、元菡、小邱。

真正的放下，不是表面的逞強，而是內心的釋懷。

從2019年12月大阪馬結束傷勢修復完全，1月開始把練跑時間娜一半用ubike補強弱項，3月普悠瑪延賽跳槽CT後開始回歸愛迪生泳隊，7月因為5G開台每天沒日沒夜的工作身體修復不夠只好被迫降組。也因為這個降組讓我更清楚自己的能力與定位。中間買了自己的車、跑去露營給海風吹給酒精醺、去了趟小琉球潛入海讓海龜撫慰、爬了座嘉明湖讓心靈去山中野一番、中間也被浪衝了幾回到穩站在浪板上，這段時間開始跟隨自己的靈魂做著喜歡的事、勇敢地用自己的節奏走自己的路、放掉一些訓練上的天數秒數，換來的，是心境上的成長。對訓練學會放下與取捨，每一次的自我認同都讓我更喜歡現在的自己。這些累積的淬煉，在賽前兩週讓我從沒看什麼書的考生到對比賽抱持著巨大無比的興奮感，心境大幅轉換。除了實力，心情已經準備好98分。比起開心完賽，現在的我更想竭盡所能順利完賽。

時間是 2020年11月15日，在台東活水湖。和瓏美麗鐵人隊暖身團拍完，從階梯上往下望。看著被日初染橘湖面波光粼粼的映像，心底深處渴望大海的靈魂不停在心中大吼迴響著餘波。取代緊張的是眼淚，臉皺成一團轉過去跟王盈琇說：「欸我要哭了啦」不意外，還沒比賽就爆哭很有我的風格。和黑組夥伴：琇琇、雅子走向湖畔，迎面而來的是子葳和Queena。接受他們的加油打氣撇過頭後，我迎來了第二次爆哭。子葳就好像住在隔壁陪你長大的哥哥一直照顧著我們，甚至還會拿以前的參考書借你準備考試的那種，昨天在床上直播觀看完226就好像看著暖哥完成了一個人生大事（大事等級就猶如找工作、結婚、買房子的那種），昨晚才剛完成226隔天又早起看我們這群菜雞比515，這能不哭嗎？ 第一項｜游泳 和CT小隊們綿延站在活水湖邊，蹲下讓湖水灌進三鐵衣好讓身體更適應水溫。倒數十秒，時間定格在這橘紅的海光山色中，週遭安靜到只能聽得到自己的心跳聲，直到槍聲響起。

槍聲一響！等待前面三梯接連下水，換我用一個不怎麼帥的金槍飛撲姿勢入水。水溫比想像中和善，每一次右側換氣差點又被後頭絢爛奪目的彩色拱門弄哭。晚10秒入水卻在3秒內追上集團，但我始終都無法突破蟲圍。左切靠水線定位卻塞在一位抓繩女後面、右側的蛙腳大哥攻擊力極強我想鑽也鑽不出；轉換蛙式打算右切去第二航道卻又被慢速蛙腿集團阻擋；再次觀察周遭選手路數想再右切去第三航道，看到的只有以各種鳥驚魚散速度前進的混合式魚雷軍團，還在思考是否要切道時，我被右後方的蛙式狂戰死亡輾壓。吃了一大口水還好沒嗆到，「到底要改用蛙式硬幹還是用自由式鑽出？」思考到一半我又再度被一男一女貼身紳士式輾壓。為求生存，我只好選擇左切，往前定位，我又回到那位抓繩女後面了：）紅色肉粽折返後，使用兔爸策略切去岸邊準備追秒數，一加速...好，泳帽噴了！！！乾ㄋㄌㄕ到底是怎樣！每游50m我就立泳調一次泳帽，拉到好想大喊我不想玩了啦直接坐在岸邊戴好泳帽再繼續游。三鐵如果有防噴防爆技能，我一定花台幣點爆！

LuLu側拍的我，都能看透蛙鏡下的我對於泳帽鬧局的百般無奈。以為最安心的游泳項目可以讓我跟著海豚尾隨穩定配速，浪漫地想像自己是隻人魚，順著水流，每一次划手都能用最大效能撥水前進再將水花優美撩起，在混亂中找到屬於自己划手轉體的頻率。可惜現實總是殘酷，最終我用自保取代了好勝，我放棄了競爭，我只想好好活著。沒有什麼最大效能滑水，我像隻懦弱的小魚在隊伍裡隨波逐流認蛙式狂戰宰割，最後用超出意料的42分完成第一個項目-游泳。

用著一臉我剛到底經歷了什麼的神情上岸，泳帽在掉與不掉之間跳恰恰撐了750m。

回到轉換區看到琇已經可以隨時準備出發了。喊著小隊口號『晶片、補給、號碼布，鞋帶塞在鞋舌裡』塗好口紅用太陽眼鏡當鏡子打理儀容。

走吧！ 第二項｜騎車

第一次騎海岸線心情只有炸好能形容！一路上都在欣賞右側海景，折返前和一位大喊男前後追擊，還提醒我檔位太重記得變速，搜了號碼布可惜沒有跟著一起欣賞他的正面。整段體感算不錯，被明哲拍的也算漂亮。

後段被幾個練家子美少女追過的同時，想著平常團練我總後繼無力爆在後半段，跟緊了琇的背影並順著下坡賺取秒數，反而最擔憂的騎車項目，40K很快讓我安全下莊。

用女子漢速度解決了T2。 最後一項｜跑步 是吃跑步長大的我唯一能追回游泳落後時間的項目。騎車用了老娘8成力，前3K小腿要抽不抽，腿部轉速雖記憶著稍早的踏頻，但腳底卻完全失去知覺。花了5K都找不到腿，此時我的勝負欲又再次卸下（對我就爛），開始期待和每位折返的夥伴的相遇與打氣。沒有效率也要有美麗！放下勝負欲，開始更換造型以不同姿態美麗的我，讓攝影大哥捕捉美照！失去雙腿但身體還算舒適，也用謝票式公關燦笑和每一位加油團與志工道謝。轉換完心態發現，我其實一路上都沒被任何人刷過，我好像也沒有那麼慢？

想著即將大休可能甚至一季都不能運動，幹嘛不為接下來的日子好好做好個完美Ending？最後4K，勝負欲再次激起！像美津濃接力一樣能刷一個是一個，上進心爆表！後來回頭看Garmin配速，原來我只有鬥志上來但配速沒上來哈哈哈哈哈哈最後800m，被一位大哥提醒衝刺後用了全身的力氣向前衝刺，拿出每週四跑間歇的力氣準備衝線。跑進了鐵花村，好似當年名古屋馬最後跑進巨蛋的場景，我選擇降下速度，好好從兩旁的加油團找出認識人的身影、用身體感受比賽的氛圍。越過晶片，跑過拱門。睽違三年，我終於成為鐵人了。

鐵人三項不只1+1+1=3

在鐵人三項中，每一分一秒都十足重要。T1、T2的轉換更像人生的轉捩點，除了環境、姿勢的更換、還有肌群的適應。有點緊繃、有點難受，但還是要透過練習不斷讓肌肉適應，再緩緩加速。經過轉換區，完成了第一站就要急著邁向下一站。在前進的路上也絲毫不能放鬆怠懈，配速爆衝、忽略補水、忘記伸展，稍微有一小疏忽都可能造成後續無法彌補的傷損害。在人生的路上我們只能努力活著、活好一秒、努力的朝我們理想的人生更靠近。

在三鐵面前，我學會了謙卑。

在不可控變因之多的比賽中，我在游泳輕忽了、我在騎車太用力了、我在跑步可惜了。後悔嗎？我不後悔，因為我盡力了！”全力以赴”是人生中少數能自己決定的選項，不管結果是好是壞，至少過再多年回頭看，不會帶有任何遺憾。這是我人生第一場標鐵，當然不是最後一場。我還要再練一回合，用113好好雪恥，把那些缺失用經驗慢慢補足。謝謝運動走進我的人生，讓我更確信自己的靈魂。在運動的路上，不斷學習與自然、世界、萬物、自我，共處。讓我看見自身之渺小，見證身體之強大，享受被風、被雨、被太陽擁抱；享受擁抱愛、擁抱生命、擁抱自己。謝謝全台人民的努力讓我們能在動蕩不安的2020年還能如常舉辦賽事謝謝外國人全都進不來台灣讓我還能踢到一個分五。