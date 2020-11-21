「孤高の天才新谷仁美」 首次鬆口參加馬拉松的可能！

還記得那位討厭跑步的天才－ Hitomi Niiya（新谷仁美）嗎？

圖/ 愛燃燒

自從她於 2018 年再度回歸賽場後，在兩年內她不斷的突破PB，更在今年休士頓半程馬拉松創下1：06：38 的日本紀錄，並且瞄準了 2021 東京奧運的 10000 m，之前她曾經說過“絕對不會”再參加任何馬拉松賽，但她現在鬆口表示“有可能”。

圖/ houstonchronicle

自從重返後，她一直將重心放在 10000 m 上，在隨著在多哈世錦賽失利僅獲得第 11 名後，她的教練 Masato Yokota （横田真人）開始讓她嘗試了不同的距離以及賽事，其中就包括了刷新日本紀錄的半程馬拉松及1500 m，也因為這樣的轉變，她表示她的想法開始受到改變。

她說：「世界仍在不斷發展，因此我們也必須發展。不僅是馬拉松，賽道上中距離或長距離比賽，而是任何可能可以讓我們發揮潛能的任何領域。」她表示多虧教練的幫助，她對於長距離比賽的憂慮逐漸消失了，新谷也表示：如果我只是說我不擅長或我討厭，我將一事無成。

新谷仁美是一位天賦極高的跑者，現在她跟著她的教練，相信自己正在一步步往世界的頂端邁進。

圖/ JapanRunning News

而大家最津津樂道的應該會是如果新谷真的參加了馬拉松，她能夠跑出什麼樣的時間？關於這個答案，我想是許多跑迷都津津樂道但沒人說得準，不過目前她仍然需要將 10000m 的比賽準備好，只要能夠拿下 12/4 號日本錦標賽冠軍，就能前往奧運！（萬米參賽名單中也可以看到福士加代子、一山麻緒等好手）

新谷對此表示：「我想要贏！而我也正為此而準備。」而目前日本紀錄 30：48.89 是由 Yoko Shibui （澀谷洋子）於 18 年前所創下，相信新谷現在擁有的勢頭與氣勢似乎已經能夠跨越這道關卡，令人期待她比賽的表現，是否又能再度打破日本紀錄。

讓我們一起為她加油。

責任編輯：Ian新聞來源：JiJi

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