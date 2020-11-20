焦點人物／以終為始、相信過程 雷理莎的國手之道

每年的壓軸賽事-臺北馬拉松，今年做出重大突破，翻轉了以往的地下道路線以及市政府終點，把全馬的終點安排在跑者聖地-臺北田徑場，讓所有跑者引頸期盼這場年度重量級賽事！ 同時賽事合作夥伴 adidas 也同步推出 #跑翻台北 活動，期待跑者們在城市 Online Run + 臺北馬拉松限定版跑鞋加持助威下，甩開疫情影響，享受跑步、勇敢呼吸！

知名跑者 - 雷理莎也會參加臺北馬（半馬），她表示上半年的出賽計畫都被疫情打亂，沒有辦法抓準比賽日和訓練計畫，但下半年隨著疫情好轉，比賽正常舉辦，她也找回訓練的節奏。

近年，雷理莎慢慢的調整自己的方向，逐漸減少模特兒、非運動類的合作，就是希望自己能專注在跑步的道路上，一方面是希望能實現成為國手的目標，另一方面是期許自己能以專業/職業運動員的角色被大家所認識，同時推廣跑步的精神與價值。

這次年底的臺北馬除了 #跑翻台北 的活動，adidas 也趁勢推出兩雙相對應的跑鞋，包括針對專業訓練需求打造的輕量跑鞋 adizero Boston 9 臺北馬拉松限定版，與城市休閒跑鞋 Supernova 臺北馬拉松限定版，另外，為鼓勵跑友投身跑步運動，也設計了包含 12 條不同風格路線在內的「城市 Online Run 」活動。

成為一位全馬跑者 需要很多的努力

過往很多人都稱呼雷理莎為”天才跑者”，但雷理莎覺得自己其實是一個相信努力與勤奮的人，就像去年準備初馬時，真的很辛苦，不論是過程中受傷、跑不進秒數、控制飲食等……但她始終相信自己做得到，只要夠用心、夠努力，終究會進步。有時大家會問她，這麼自律連一點甜食都不吃，不會很痛苦嗎？但雷理莎認為「自律其實是一種自愛的方式」，當你知道什麼是重要的，你就會投入、就會堅持，就會甘願。

認清對你來說重要的事，你自然會甘願的投入與堅持。（圖片來源：Fatty）

她說：「 因為我以前主要是比 5000M、 10000M，當我準備馬拉松時，真的要跑好多好多（跑量真的很重要），有時覺得吃不消或是挫折感很重，但再想想自己的目標，似乎又可以堅持下去。雖然我現在破三了，但比起那些馬拉松好手們，我的跑量真的還偏低，如果想要跑到更好的成績，跑量還需要增加（目標周跑量 120~150K ）」

成為國手的道路上，妳還可以再更快、更好。（圖片來源：Fatty）

跟雷理莎聊著跑完初馬即將挑戰第二馬的心情，雷理莎說：「跑（練）馬拉松真的很不簡單，跑馬就像人生，你會感受到很多挫敗、失落、開心、低潮、磨練等......真的很多種情緒。但這些東西都會讓你更認識你自己，知道自己的個性和態度。我的個性就是比較目標導向、要求完美，我喜歡設定一個有難度的目標，然後全力以赴去達到。」雷理莎認真的補充道：「比起第一次準備初馬時，多少有些未知的恐懼，但現在有了完整的經驗，感覺比較踏實，因為妳知道大概會發生什麼事，也因為身心都更踏實了，我想挑戰更高的目標-全馬 245，這很難，但我會很拚命的！」

穩定自我的身心，挑戰更高的目標。（圖片來源：Fatty）

臺北經典練跑路線 貓空國手之道、台北田徑場、基隆河濱(彩虹-大佳)

沒有奇蹟只有累積，是所有跑者的共同心聲。而如何找到適合自己的訓練路線，就是一個重要的過程。除了詢問教練與跑友外，現在你還可以參考由 adidas 推出的 #城市 Online Run ，內有適合入門跑者、休閒跑者、認真跑者的 12 條台北經典路線。

我們跟著雷理莎去了一趟位於台北貓空，人稱 #國手之道 的路線練跑，來到這裡後，發現這裡除了比較涼爽外，路線上有很多緩坡適合做跑步訓練，加上很多樹木也會讓人比較放鬆，空氣也很好，可以讓人比較專注。

一起跟著雷理莎的腳步，體驗國手之道的訓練之路。（圖片來源：Fatty）

如果不特別說這裡是國手之道的話，它可能就是一條郊山的道路，但正因為有許多跑者在這裡努力練習，賦予這條路線獨特的意義，這也可視為是一種跑步精神的傳遞，如果你是突破極限的跑者，相信國手之道會給你不一樣的獨特養分。

在國手之道上練跑，彷彿能與許多前輩同行。（圖片來源：Fatty）

如果覺得貓空有點遠，雷理莎也推薦了幾條不錯的城市練跑路線，例如台北田徑場和基隆河（彩虹-大佳河濱）的路線。雖然台北田徑場比較不像一條路線，但卻是一個屬於跑者的聖地，有很好的訓練氛圍，你可以看到許多認真練習的跑者，所以當你想要好好訓練，又或是需要一些能量時，來北田走走，或許可以給你一些激勵的效果！而且還可以想像跑進全馬終點時的畫面，感覺不錯吧~

另外基隆河的（彩虹-大佳河濱路線）也是很好的路線，沿途都有廁所和販賣機，很適合作為長距離訓練的路線，而且還能看到大直橋、101大樓、松山機場的飛機起降等景色，是一條很療癒人心的路線。如果你還不知道要去哪條路線練習，現在 adidas 也推出適合各程度跑者的城市 Online Run 活動，上述雷理莎推薦的 3 條路線也都包含在 12 條經典路線當中，城市 Online Run 還特別為跑者設計了訓練關卡，提供跑者正式課表外的訓練方式。而且還可以揪朋友一起參加，用雙腳跑翻台北！

adidas 推出的 Online Run 線上活動，讓你能與朋友一同挑戰，增添跑步的樂趣。（圖片來源：Fatty）

臺北馬的最佳夥伴- adizero Boston 9 （臺北馬拉松限定版）

雷理莎說：除了去跑臺北知名路線外，還有一個享受臺北馬的方式要推薦給大家，就是 – 穿上 adizero Boston 9 （臺北馬拉松限定版）!雷理莎進一步說明為什麼這樣推薦：相信大家都知道一雙好的跑鞋對跑者有多重要，如果這雙跑鞋又有一些特殊義意的話，那感覺會更不一樣。 adizero Boston 9 （臺北馬拉松限定版）不只是一雙好穿的跑鞋，更是一雙專為臺北馬設計的跑鞋，例如它結合了捷運和地標的設計，就很有紀念價值。

這次除了雷理莎穿上 adizero Boston 9 來國手之道練習外，編輯自己也體驗了這雙 adizero Boston 9。關於這雙鞋，有一些我們都很喜歡的地方

跑步腳感 （ BOOST + Lightstrike 雙中底科技） 雷理莎認為腳感不拖泥帶水，很俐落。編輯則認為軟硬適中，避震性和反應力都很不錯。

BOOST + Lightstrike 雙中底科技，給了不錯的避震與反應。（圖片來源：Fatty）

包覆和穩定（ Microfit 超合腳楦頭+ Torsion System 中足抗扭系統） 我們一致認同跑起來很舒適、很安心，覺得鞋子就是很貼心地跟在你的腳邊保護你。

Microfit 超合腳楦頭 + Torsion System 中足抗扭系統，提供舒適與安定感。（圖片來源：Fatty）

透氣度（工藝式網布鞋面） 這一點雷理莎說要大力推薦，不論是在國手之道的濕冷天氣，或是南部的悶熱天氣，adizero Boston 9 透氣度非常好，鞋身上密集的孔洞可以保持透氣和乾爽。

工藝式網布鞋面和鞋身上密集的孔洞，可以保持透氣與乾爽。（圖片來源：Fatty）

抓地力（馬牌輪胎+ Stretchweb 大底） adizero Boston 9 的抓地力比較不是可以把跑者往前帶的那種，而是讓跑者每一步都能踩得很安心，尤其是下雨天的時候，可以很信任的把腳步交給它。

馬牌輪胎 + STRETCHWEB 大底，可以放心的在雨天練跑。（圖片來源：Fatty）

主題設計（城市意象） 前面有提到這雙臺北馬拉松限定版結合了捷運和地標，但大家可能第一眼沒看出來，這裡好好介紹一下。adidas 知名的三條線 logo，結合六色捷運線與著名地標，包括棕線-彩虹橋、綠線-西門紅樓、黃線-總統府、紅線-101大樓、橘線-中正紀念堂、藍線-臺北車站等，連鞋帶上都有六色捷運線的小巧思。我們都覺得穿上這雙鞋跑臺北馬一定特別開心！

城市意象的主題設計，結合六色捷運線與著名地標。（圖片來源：Fatty）

雷理莎特別用擬人化的方式形容 adizero Boston 9 ，她說：如果把它看作是訓練夥伴，我想它會是一位很貼心、很好相處的朋友吧！不需要特別的磨合或溝通，就很合得來，給人一種安心的感覺。

你的最佳夥伴 - adidas Boston 9 （臺北馬拉松限定版）透過雷理莎在國手之道（柏油）與高雄（ PU 跑道）的訓練回饋與編輯實際體驗，我們認為 adizero Boston 9 是一雙全方位的專業跑鞋，不論是初學跑者或進階跑者都很適合穿著，在田徑場跑間歇速度時，輕量的鞋身和馬牌大底，跑起來很俐落。換到柏油路長距離時，紮實的中底也能有很好的避震與推進效果。整體來說，表現得非常均衡，中底部分不會太薄讓人覺得衝擊太大，也不會厚到覺得腳感不真實。而鞋面部分雖然透氣柔軟，仍保有支撐度，兼具舒適和保護力，還有馬牌大底的輔助，讓你每一次落地、推蹬時都安心且實在。

adidas Boston 9（臺北馬拉松限定版）。（圖片來源：Fatty）

在訪問的尾聲，雷理莎說：「我很期待今年的臺北馬，不只因為有新路線，也是我發現今年跑步的人更多了，有了更多人的參與、支持，想必比賽當天的氛圍一定會非常好。」距離臺北馬還有一個多月，如果你還沒找好你的馬場夥伴，相信 adidas Boston 9 是你的最佳選擇，安定、舒適、好上腳，穿著它，享受跑步，然後一起在臺北馬那天，跑翻台北！

穿上 adidas Boston 9，在這個年末跑翻台北。（圖片來源：Fatty）

Online Run 活動說明

下載指定 APP ，註冊後參加 adidas 跑翻台北 Online Run ，從 12 條精選路線中選擇適合你的跑步挑戰路線。此外，內有許多積分闖關機制、抽獎規劃（社群參加獎、好事成雙獎、最佳毅力獎），鼓勵跑者更熱血、積極的穿上跑鞋，跑翻台北。詳細活動辦法，請點擊下方活動連結參考。

活動詳情

責任編輯：Andrew Chen圖片來源：Fatty

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