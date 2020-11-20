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阿里山神木下之馬拉松 超越全運會參賽名單出爐！

運動筆記 / Joanna

即將在 11/22（日）舉辦的試煉（圖片來源：交通部觀光局阿里山國家風景區管理處

「第一屆阿里山神木下馬拉松」即將在這禮拜日 11 月 22 日開賽！這場賽事除了是第一屆舉辦之外，還有一大重點，它祭出了高達 200 萬元的獎金，42K 全馬組第一名可獲得新台幣 30 萬元，第二名 15 萬元，第三名 10 萬元！

此消息一出，跑步武林引起一陣騷動，而一份不知名大大整理的高手名單流傳了下來。這一看不得了，簡直要超越全運會的陣容！以下列出了觀戰名單：

女子點將綠

 女子全馬組：

謝千鶴 2:40:41 歷代3

（圖片來源：轉身）

傅淑萍 2:43:40歷代4

（圖片來源：轉身）

游雅君 2:48:10歷代8

（圖片來源：東森新聞網）

蔡昀軒 2:52:20歷代11

（圖片來源：安格斯）

蔡雅安 2:57:21歷代22

（圖片來源：新北體育處）

朱盈穎 2:57:51歷代23

（圖片來源：Lucas）

林于馨 3:02:57歷代34

（圖片來源：建中攝影）

黃素娥 3:03:47歷代37

（太魯閣馬拉松大會）

楊喬筑 3:03:50歷代38

（圖片來源：超馬協會）

周芳瑀 3:06:28歷代46

（圖片來源：轉身）

方巧玲 3:06:28歷代48

（圖片來源：楊過）

黃馨儀 3:11:45歷代67

（圖片來源：轉身）

余亭緣 3:17:43歷代93

（圖片來源：Lucas）

 女子半馬組：

陳宇璿 1:18:26歷代6

（圖片來源：Lucas）

張芷瑄 1:19:06歷代7

（圖片來源：鄭宏洋）

蘇鳳婷 1:19:33歷代9

（圖片來源：徐拔）

郭沛靈 1:22:23歷代18

（圖片來源：郭沛靈）

李佳玫 1:23:46歷代29

（圖片來源：Lucas）

男子點將錄

男子全馬組：

蔣介文 2:18:17歷代5（圖片來源：Lucas）

陳洪龍 2:24:04馬來西亞紀錄保持者

（圖片來源：轉身）

林旻杰 2:30:25歷代47

（圖片來源：Lucas）

溫連忠 2:32:26歷代59（圖片來源：轉身）

黃文良 2:32:30歷代60（圖片來源：王家業）

黃國倫 2:32:48歷代63

（圖片來源：Lucas）

黃世昌 2:33:29歷代70（圖片來源：轉身）

柯世傑 2:34:48歷代85（圖片來源：王家業）

蘇志濱 2:35:00歷代87

（圖片來源：Lucas）

張景敦 2:35:32歷代93（圖片來源：轉身）

賴怡廷 2:35:32歷代93（圖片來源：清華大學田徑隊）

林秋杰 2:35:55歷代98（圖片來源：轉身）

江晏慶 2:37:34越野王子（圖片來源：AAE）

林威揚 2:37:39半馬歷代92（圖片來源：Linus Chew）

方柏偉 2:38:18屏東一哥（圖片來源：王家業）

李智群 2:38:23Wings For Life 三度奪冠（圖片來源：李智群）

李啟經 2:39:29最速副總（圖片來源：SOUND ONLY）

周青 2:41:56越野一哥
（圖片來源：AAE）

谷建宏 1500m 4:00.09歷代74

（圖片來源：王家業）

男子半馬組：

何盡平 1:05:56歷代5（圖片來源：Lucas）

李奇儒 1:10:43歷代42（圖片來源：轉身）

江彥綸 1:10:48歷代47

（圖片來源：江彥綸）

趙宥瑞 1:14:43最速士官

（圖片來源：張廖君旭）

洪一仁50k全國紀錄保持人

（圖片來源：汪汪）

最終的 30 萬，鹿死誰手還不知！

你看好誰呢？歡迎在底下留言😎

以下也列出這次神木下馬拉松的「菁英選手邀請」名單～

全馬男子組

李啟經、植田良、蘇志濱、廖得富、黃世昌、張景敦、林志傑、林旻杰、許松明、KENJI OYAMA、李智群、柯世傑、顏煒慶、邱偉智、Charles Kimutai Kigen、Willy Tanui、沙政亞、游騰智、黃國倫、賴怡廷、MAKINO SAEKI

全馬女子組

劉秀瓊、盧珊珊、劉麗、楊喬筑、陳玫雯、陳怡如、羅珮云、劉雅娟、吳宛玲、黃素娥、梁蘭麗、陳怡君、蔡昀軒、黃馨儀、周芳瑀、連雪涵、蔡雅安

族繁不及備載，如果有遺漏哪些高手，也歡迎在下方補充喔！

參賽名單查詢

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