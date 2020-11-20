阿里山神木下之馬拉松 超越全運會參賽名單出爐！

即將在 11/22（日）舉辦的試煉（圖片來源：交通部觀光局阿里山國家風景區管理處）

「第一屆阿里山神木下馬拉松」即將在這禮拜日 11 月 22 日開賽！這場賽事除了是第一屆舉辦之外，還有一大重點，它祭出了高達 200 萬元的獎金，42K 全馬組第一名可獲得新台幣 30 萬元，第二名 15 萬元，第三名 10 萬元！

此消息一出，跑步武林引起一陣騷動，而一份不知名大大整理的高手名單流傳了下來。這一看不得了，簡直要超越全運會的陣容！以下列出了觀戰名單：

女子點將綠

女子全馬組：

謝千鶴 2:40:41 歷代3 （圖片來源：轉身） 傅淑萍 2:43:40歷代4 （圖片來源：轉身） 游雅君 2:48:10歷代8 （圖片來源：東森新聞網） 蔡昀軒 2:52:20歷代11 （圖片來源：安格斯） 蔡雅安 2:57:21歷代22 （圖片來源：新北體育處） 朱盈穎 2:57:51歷代23 （圖片來源：Lucas） 林于馨 3:02:57歷代34 （圖片來源：建中攝影） 黃素娥 3:03:47歷代37 （太魯閣馬拉松大會） 楊喬筑 3:03:50歷代38 （圖片來源：超馬協會） 周芳瑀 3:06:28歷代46 （圖片來源：轉身） 方巧玲 3:06:28歷代48 （圖片來源：楊過） 黃馨儀 3:11:45歷代67 （圖片來源：轉身） 余亭緣 3:17:43歷代93 （圖片來源：Lucas）

女子半馬組：

陳宇璿 1:18:26歷代6 （圖片來源：Lucas） 張芷瑄 1:19:06歷代7 （圖片來源：鄭宏洋） 蘇鳳婷 1:19:33歷代9 （圖片來源：徐拔） 郭沛靈 1:22:23歷代18 （圖片來源：郭沛靈） 李佳玫 1:23:46歷代29 （圖片來源：Lucas）

男子點將錄

男子全馬組：

蔣介文 2:18:17歷代5 （圖片來源：Lucas） 陳洪龍 2:24:04馬來西亞紀錄保持者 （圖片來源：轉身） 林旻杰 2:30:25歷代47 （圖片來源：Lucas） 溫連忠 2:32:26歷代59 （圖片來源：轉身） 黃文良 2:32:30歷代60 （圖片來源：王家業） 黃國倫 2:32:48歷代63 （圖片來源：Lucas） 黃世昌 2:33:29歷代70 （圖片來源：轉身） 柯世傑 2:34:48歷代85 （圖片來源：王家業） 蘇志濱 2:35:00歷代87 （圖片來源：Lucas） 張景敦 2:35:32歷代93 （圖片來源：轉身） 賴怡廷 2:35:32歷代93 （圖片來源：清華大學田徑隊） 林秋杰 2:35:55歷代98 （圖片來源：轉身） 江晏慶 2:37:34越野王子 （圖片來源：AAE） 林威揚 2:37:39半馬歷代92 （圖片來源：Linus Chew） 方柏偉 2:38:18屏東一哥 （圖片來源：王家業） 李智群 2:38:23Wings For Life 三度奪冠 （圖片來源：李智群） 李啟經 2:39:29最速副總 （圖片來源：SOUND ONLY） 周青 2:41:56越野一哥 （圖片來源：AAE） 谷建宏 1500m 4:00.09歷代74 （圖片來源：王家業）

男子半馬組：

何盡平 1:05:56歷代5 （圖片來源：Lucas） 李奇儒 1:10:43歷代42 （圖片來源：轉身） 江彥綸 1:10:48歷代47 （圖片來源：江彥綸） 趙宥瑞 1:14:43最速士官 （圖片來源：張廖君旭） 洪一仁50k全國紀錄保持人 （圖片來源：汪汪）

最終的 30 萬，鹿死誰手還不知！

你看好誰呢？歡迎在底下留言😎

以下也列出這次神木下馬拉松的「菁英選手邀請」名單～

全馬男子組

李啟經、植田良、蘇志濱、廖得富、黃世昌、張景敦、林志傑、林旻杰、許松明、KENJI OYAMA、李智群、柯世傑、顏煒慶、邱偉智、Charles Kimutai Kigen、Willy Tanui、沙政亞、游騰智、黃國倫、賴怡廷、MAKINO SAEKI

全馬女子組