跑友4.4顆星高評價 2021 屏東高樹蜜鄉馬拉松起跑！

有什麼賽事讓你能感受到台灣南部火熱的人情味？又有什麼賽事能讓你沒有結婚就可以走紅毯，不用邁入戀愛的墳墓也可享受甜滋滋的氣氛！又有什麼賽事有水果 Buffet 光是吃水果就值回票價！我知道你內心跟我想的一樣，只有屏東高樹蜜鄉馬拉松能給你滿滿的大禮包！今年沒參加到的！主辦單位 2021 依然在屏東熱烈舉辦！讓你水果吃飽飽！跑步跑到老！

熱情特色一：運筆網友 4.4 顆星高評價賽事！

跑馬跑了不少，相信掉漆的賽事你也遇過，要遇到網友稱讚到會咋舌的賽事真的不多，高樹蜜鄉馬拉松就是 Ｕ 質中的 Ｕ 質賽事！優質的賽事值得你好好來感受一下！小編就將這部分的介紹交給今年參賽過的朋友們！讓你知道什麼叫做佳評如潮！

網友不喇叭！廣大網友推薦賽事，不參加捶心肝！

熱情特色二: 萬人起跑的南部賽事，還有濃濃的在地鄉土情！南台灣的熱力全部集中在此！

除了網友的再三推薦，再獻上今年的賽事報導與精華，看完就知道主辦單位是多麼的用心，屏東的鄉親是多麼的可愛與貼心，身為台灣人勢必是要挺一波！有挺有保佑！

(影片來源：2021 屏東高樹蜜鄉馬拉松)

熱情特色三：絕美南部鄉村風景，美景伴你撐下去！

高樹鄉位於屏東縣上方，右邊可遠眺大武山，加上沖積平原的作用，跑步在此可以看到中央山脈的美景，同時可以看到整齊的農作物田園，讓你跑步其中都可以感受到濃濃的鄉野風情！美麗的視覺體驗帶你忘卻乳酸帶來的痛苦，再苦都跑得下去！

中央山脈的美景盡收眼底 (圖片來源：2021 屏東高樹蜜鄉馬拉松)

熱情特色四：澎湃的水果補給！多種在地水果讓你盡情享用！

講到高樹蜜鄉馬拉松，首先要提到的就是賽事主辦單位結合在地水果特產所設立的水果補給站！我想全台灣沒有幾個地方像他們這麼大手筆了！沿路數不盡的水果補給，跑累了嗎？不用怕！停下來休息，吃就是了！你以為是一整顆讓你帶走嗎？不！整盤削好好！在賽道上當老爺少奶奶！不怕你吃就怕你不吃！棗子、香蕉、檸檬、木瓜、白米等著你帶回家！（高樹鄉在1987年就被規劃為水源保護地，有好水質！水果自然甜！）

熱情特色五：報名就有伴手禮！

將濃濃的在地風情帶回家！多達五種的在地產物供你選擇，回家不怕被另外一半追殺！

(圖片來源：2021 屏東高樹蜜鄉馬拉松)

熱情特色六：終點 50m 紅毯大道等你

讓你重溫當初走在紅毯的感動，還沒結婚的也可以預習，讓你之後走紅毯不生疏！

50m 的紅毯大道，讓你接受英雄式的歡呼 (圖片來源：2021 屏東高樹蜜鄉馬拉松)

熱情特色六：最 Ｑ 的完賽獎牌，讓你掛在家中就是會時不時的想起跑步的美好回憶！

本次完賽獎牌，上面刻畫著高樹鄉 Ｑ 版擬人化的農產品寶寶，讓你掛在身上都顯得可愛萬分，如果你跟小編我一樣是少女心噴發的孩子，「 Kawaii！」的尖叫聲，絕對不誇張！

超可愛獎牌，讓你放在家中都回味無窮 (圖片來源：2021 屏東高樹蜜鄉馬拉松)

更多賽事資訊

1.平坦賽道讓你輕鬆破 PB

南臺灣平坦的賽道從 Google map 上就看得到，讓你可以輕鬆地破個人最佳成績，在新春後就有一個完美的開始！本次賽事延續去年優良傳統依然分為 4 個公里數，分別是 42 公里的全馬組、 21 公里的半馬組、 12 公里的挑戰組、 5 公里的休閒組！想參加哪個就參加哪個！

(圖片來源：2021 屏東高樹蜜鄉馬拉松)

2.早鳥報名優惠＋大會紀念品

本次更是有早鳥優惠跟團體優惠，即日起在 11/23 前報名完成，即可擁有早鳥專屬帽子（白色黑色任選一色）而團體報名三十人即可提供一頂帳篷休息區（八十人以上提供兩頂）讓你抵擋南台灣熱力四射的陽光，也可以在帳篷內享受甜美的水果，舒服！

(圖片來源：2021 屏東高樹蜜鄉馬拉松)

3.三處交通車接駁，讓你輕鬆抵達會場

本賽事提供交通車接駁加價購服務，共安排了屏東、高雄、台南三線的接駁車服務，讓你輕鬆抵達會場，不用人擠人！

今年錯過了明年就要好好把握， 2021/02/28 全台最大的水果嘉年華馬拉松等你來參加！

責任編輯：Andrew

圖片來源：屏東高樹蜜鄉馬拉松

以上文章由屏東高樹蜜鄉馬拉松贊助刊出。＊路跑賽事 盡在運動筆記＊