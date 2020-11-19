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明年 3 月 7 日登場 2021 臺南古都國際半程馬拉松報名中
10月中剛結束的 2020 臺南古都國際半程馬拉松，時隔一個月，2021 臺南古都國際半程馬拉松 開報資訊出來啦～～～賽事將在 2021 年 3 月 7 日上午 5 時－ 10 時舉行，地點則是在：臺南市政府永華市政中心南島路。
2021 臺南古都國際半程馬拉松
|項目
|半程馬拉松（21.0975公里）/ 路跑組（10公里） / 健康休閒組（5公里）
|舉辦期間
|2021 年 3 月 7 日上午 5:00 － 10:00
|報名期間
|109 年 11 月 16 日 12:00 起至 109 年 12 月 21 日 23:59 止
|報名方法
|點此前往報名
|報名費
|半程馬拉松（＄850元）/ 路跑組（＄700元）/ 健康休閒組 （＄400元）
（資料來源：2021臺南古都國際半程馬拉松 ／製表：Ian）
賽事路線
半程馬拉松路線
起點(南島路)->左轉中華西路二段(順向)->右轉府前路二段(順向)->右轉南門路->過樹林街口(大南門)->右轉健康路一段->過西門路一段路口->健康路二段->南樂街口左轉新樂路->新信路口右轉安平港大門->左轉新港路(逆向) ->折返點(晶片檢核點) ->新港路->右轉北堤聯絡道路->左轉漁光路(逆向) ->右轉漁光橋(逆向) ->左轉光州路(逆向)->續行光州路(億載金城) ->右轉安億路(逆向外側車道) ->左轉安億路->右轉慶平路->右轉建平路->左轉南島路->終點
臺南古都國際半程馬拉松
路跑組路線
起點(南島路) ->左轉中華西路二段(逆向)->右轉府前路二段(逆向)->右轉南門路->過樹林街口(大南門)->右轉健康路一段->過西門路一段路口->直行健康路二段->直行健康路三段(育平路)->折返點->直行健康路三段(慢車道)->左轉建平路(順向)->右轉南島路(順向) ->終點。
臺南古都國際半程馬拉松
健康休閒路線
起點(南島路出發)->右轉南榕大道(東)->右轉永華路二段(順向) ->右轉建平路(逆向) ->左轉慶平路(逆向)->左轉文平路->右轉平通路->左轉國平路(逆向) ->左轉永華路二段(逆向)->左轉建平路(逆向)->右轉南島路->終點(市府旁廣場)。
臺南古都國際半程馬拉松
更多資訊，歡迎到這裡查詢喔～
責任編輯：Ian圖片來源：臺南古都國際半程馬拉松
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