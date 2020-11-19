訓練心得／10K 挑戰大驗收 3素人30天課表公開
你還記得你人生的第一個 10 公里嗎？
這次運動筆記邀請 3 位跑步新手，大學生 Cindy、上班族 Wendy 和 Jim，進行「10K跑步訓練計畫」，並請來黃崇華教練開一個為期 1 個月的課表！（👉🏻延伸閱讀：【新手跑步】素人10K 跑步訓練計畫 黃崇華教練幫你開課表！）
在 10/25 這個秋高氣爽的日子，終於進行了「10Ｋ測驗最終回」！以下會依序介紹三位素人的課表，以及教練的叮嚀，不過在這之前，先來看挑戰影片吧😍
影片出處：運動筆記／影片製作：Joanna
3 位挑戰者：課表＆成果
1 號挑戰者：Wendy
📍一個月課表：
📍最終 10K 成績：68 分
📍心得：10K訓練計畫-與自己相處的過程
2 號挑戰者：Jim
📍一個月課表：
📍最終 10K 成績：69 分
📍心得：10K訓練計畫-我的堅持和突破
3 號挑戰者：Cindy
📍一個月課表：
📍最終 10K 成績：84 分
教練的話：5 個跑步觀念
教練：黃崇華
觀念 1：補給站不是休息站
也許你很累，但不要藉由補給站，而停下來休太久，可以簡單地喝個水，停下來幾秒，接著再出發。
觀念 2：目視終點，不低頭
當你眼睛可以看見終點時，就盡量不要低頭，一直感受終點跟你相對的距離，跟你的速度不斷接近；另外，低頭也會影響步伐的延伸。
觀念 3：跟著團隊不容易放棄
在掉隊的情況下，跑者本身就很容易放棄，有時是需要人家去鼓勵與加油的
觀念 4：側腹痛的原因有「熱身不足」、「強度太強」、「太多天沒有跑步」
關鍵原因不外乎是「熱身不足」、「強度太強」、「太多天沒有跑步」，導致身體適應性的問題，這個最容易發生在初學者、運動頻率與強度不高的一般跑者身上。因此，在前面熱身階段，要試著把呼吸這塊做好，嘴巴吸氣、嘴巴吐氣，而且往腹部裡面吸。
觀念 5：不喘不代表是好事，而是要喘得有規律
當你喘得有固定規律，反而能增加橫隔膜攝氧量，不喘不代表是好事，而是要喘得有規律，呼吸頻率很穩定。
👉🏻新手訓練：【訓練】該如何完成一場十公里路跑？給跑步新手的 6 大訓練觀念
最後，恭喜 3 位挑戰者完成人生第一場 10 公里，無論你是新手、老手，第一次跑完的悸動應該還是歷歷在目，最後這次「10K跑步訓練計畫」的結尾，就套一句崇華教練的話：
「真是可喜可賀！」（笑）
👉🏻延伸閱讀：【訓練】該如何完成一場十公里路跑？給跑步新手的 6 大訓練觀念
責任編輯：Joanna
圖片來源：Joanna
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