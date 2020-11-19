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跑步小品／路跑十年有感 稍微懂得怎麼跑步了
你還記得，第一次跑上新生高架橋是哪場賽事嗎？
憑著一丁點稀薄印象，似乎有這檔事，
但幾個熟悉資料夾中，遍尋不著，
正懷疑是否記憶力不靠譜，
這才在個沒被標註路跑年份的快被遺忘資料夾裡，拾起。
竟早在2011年的首屆SEIKO 路跑賽，已曾相識 !
不多不少，距今整整10個年頭。
|當年完全不專業的打扮 XD
【2020 財政部統一發票盃】
賽事日期：2020.11.15賽是距離：12.5K
晶片時間：58:23
賽事路線：總統府--仁愛路--金山南路--新生高架橋--原路折返
身為北邊人，打從唸書起，
來往臺北市區的公車路線，清一色是中山北路或是少了紅綠燈的新生高架橋。
回首當初，尚不知馬拉松為何物，
看著照片中不專業的打扮，2011年的我，10K跑了1小時10分。
但猶仍憶起，對於能用雙腳踏上空無一車的新生高架橋，那股興奮，
儘管前半段賽事因置身擁擠人潮，只能當步兵而少了暢快感；
如今看來，根本是因為不知道要卡位所造成，
更別說最後還被三角錐絆倒仆街的窘態。
明明跑10K也開心寫了跑「馬拉松」，
這些記載著生澀的跑步軌跡，
回首閱讀，害羞於那不成熟的文字外，倒也有種傻傻的趣味。
彷彿在能大步奔跑用力彈跳時，回顧搖頭晃腦的學步時期。
2020年，12.5K 跑了58分，
比起10年前，
稍微懂得怎麼跑步了，
稍微知道怎麼穿著才不會影響跑步的表現了，
也更能忍受那因跑步而生的黑指甲、血泡、燒當的疼痛了。
與10年前相較，
在金山南路銜接高架橋的爬坡終結後，
奔跑在新生高架橋上，
看著長安東路、民族東路指示路牌、圓山大飯店的巍巍身影，依序映入，
感動依舊。
對我而言，
這是一條回家的路。
而短期之內，還得多次踏上這條回家的路。
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