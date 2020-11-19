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跑步小品／路跑十年有感 稍微懂得怎麼跑步了

運動筆記 / Shih-Wen Huang

你還記得，第一次跑上新生高架橋是哪場賽事嗎？

憑著一丁點稀薄印象，似乎有這檔事，

但幾個熟悉資料夾中，遍尋不著，

正懷疑是否記憶力不靠譜，

這才在個沒被標註路跑年份的快被遺忘資料夾裡，拾起。

竟早在2011年的首屆SEIKO 路跑賽，已曾相識 !

不多不少，距今整整10個年頭。

 

當年完全不專業的打扮 XD

【2020 財政部統一發票盃】

賽事日期：2020.11.15賽是距離：12.5K

晶片時間：58:23

賽事路線：總統府--仁愛路--金山南路--新生高架橋--原路折返

身為北邊人，打從唸書起，

來往臺北市區的公車路線，清一色是中山北路或是少了紅綠燈的新生高架橋。

回首當初，尚不知馬拉松為何物，

看著照片中不專業的打扮，2011年的我，10K跑了1小時10分。

但猶仍憶起，對於能用雙腳踏上空無一車的新生高架橋，那股興奮，

儘管前半段賽事因置身擁擠人潮，只能當步兵而少了暢快感；

如今看來，根本是因為不知道要卡位所造成，

更別說最後還被三角錐絆倒仆街的窘態。

2011 SEIKO 路跑文章

明明跑10K也開心寫了跑「馬拉松」，

這些記載著生澀的跑步軌跡，

回首閱讀，害羞於那不成熟的文字外，倒也有種傻傻的趣味。

彷彿在能大步奔跑用力彈跳時，回顧搖頭晃腦的學步時期。

2020年，12.5K 跑了58分，

比起10年前，

稍微懂得怎麼跑步了，

稍微知道怎麼穿著才不會影響跑步的表現了，

也更能忍受那因跑步而生的黑指甲、血泡、燒當的疼痛了。

與10年前相較，

在金山南路銜接高架橋的爬坡終結後，

奔跑在新生高架橋上，

看著長安東路、民族東路指示路牌、圓山大飯店的巍巍身影，依序映入，

感動依舊。

對我而言，

這是一條回家的路。

而短期之內，還得多次踏上這條回家的路。

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