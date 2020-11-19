12月6日熱情開跑 統一發票盃宜蘭場開始報名

財政部統一發票盃路跑活動已邁入第11年，廣受民眾好評及支持，今(109)年第5場壓軸場路跑活動，將於12月6日在宜蘭羅東運東公園熱情開跑！於今(17)日中午12時開放網路報名，民眾只要捐贈109年11-12月統一發票未登載買受人統一編號且每張消費10元以上紙本或雲端發票3張，就可以免費報名參加，完跑後除可兌領精美完跑禮外，還可參加抽獎及宣導攤位活動。

本次路跑活動由財政部北區國稅局及第一金控共同主辦，為了擴大宣傳活動內容與特色，於今(17)日在宜蘭縣政府舉辦記者會，由該局王局長綉忠、第一金控林總經理謙浩及宜蘭縣政府林縣長姿妙共同主持，並邀請活動大使-陳宇璿小姐及林雍傑先生參加，一起號召宜蘭鄉親、民眾呼朋引伴報名參加，大家為健全財政而跑、為愛心而跑、為健康而跑！

活動當天(12月6日)設有許多宣導攤位，並有物超所值的宣導品，民眾可多準備每張消費金額10元以上之109年11-12月統一發票或雲端發票來參與拿好禮；另為推廣消費者購物使用行動支付並索取雲端發票之節能減碳好習慣，活動中特別規劃行動支付結合雲端發票好康兌換體驗營，民眾出示完成登入統一發票兌獎APP畫面，或出示行動支付結合手機條碼畫面，即可獲得乖乖或翠菓子綜合米菓1包；捐贈109年11-12月雲端發票1張，即可獲得點數貼紙1張，憑點數可至捐贈發票宣導攤位兌換宣導品；使用行動支付消費10元並以載具索取雲端發票，即可兌領價值150元等值商品，請民眾把握參與這場充滿愛心、歡樂、高CP值的活動，歡迎大家踴躍報名參加，一起來逗熱鬧！相關活動辦法及資訊，請至活動官方網站(https://www.2020mofrun.com.tw)查詢，或撥打該局服務專線（03）3396789分機1271-1275洽詢，將有專人為您服務。