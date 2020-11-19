賽事心得／戀戀桐花馬拉松 開心無壓力的完成初半馬

我的路跑人生始於去年2月的大桔大利10K開始，在跑了三場10K之後，信心滿滿的將今年(109)列為我的半馬年，也興沖沖的報名了三場109年的半馬，不料新冠肺炎肆虐全球，已報名的三場半馬有二場取消，一場延期至109年11月15日辦理。因為前二馬都被取消了，我也不記得第三場是延辦，不是取消，所以在路跑前二周收到物資，我才嚇了一大跳，竟然還有這場半馬～～～我有多久沒練跑了啊？？？？？這我還能去跑嗎？？

從驚魂甫定到氣定神閒我只花了一分鐘的時間，因為我突然想到：反正我只要完賽就好，又不用趕時間，那麼用跑用走的都隨我，只是無傷完賽就算是對的起我的初半馬了。所以，二周的時間我也只意思意思的在ＷＧ跑步機上用１小時９公里的＂努力＂以表示對初半馬的重視。我真的不是太傲嬌或是太自大自己的路跑能力，實是因為我平日的運動量真的很大，重訓＋拳擊有氧＋瑜珈，還有交錯一些跑步＋騎車＋爬山，我根本不擔心自己的體能，況且我也沒有時間壓力，所以對完賽這事，我挺有信心的。

路跑當日，我問老公：你要和我一起跑完２１Ｋ嗎？他馬上對我嗤之以鼻的說:妳跑那麼慢，我和妳一起跑，我會累死！！我馬上回敬:我只是隨便問問，我還怕你要我和一起跑，害我不能自由自在的走嘞！！哈哈哈～～所以，一鳴槍，老公馬上一如以往一溜煙不見了， 我也＂安步當車＂將前３公里當熱身，反正時間多的是啊～～最終以３小時３７分完賽，不錯了，在半馬關門前回到終點了，我老公是２小時５３分完賽，也沒比我快多少啊～～～～哈哈哈

沒想到是以山路馬當作我和老公的初半馬，爬坡時大腿屁股很酸，是還好，但下坡是膝蓋腳趾頭會痛，很吃力，看著各家路跑好手們一路往下衝，我只能羡慕的看著他們的車尾燈絶塵而去，我不敢這樣衝，太傷膝蓋了～～年紀有了，要認命，好好保命比較重要啦！！！

綜結我對桐花馬的評價－－明年我應該還會參加，因為這半馬有以下的優點:

1. 路線多在蔭涼處，處處有綠樹遮蔭，這對不愛曬太陽的我，簡直是人間天堂啊～

2.每約3公里設一補給站，安排非常合宜，在差不多累了渴了的時候，就有豐盛的補給可以吃可以喝，太貼心了

3.隨處可見攝影師的大砲，隨時激起我要有＂專業跑者＂的自尊心，努力給他跑起來，照相才會美美的啊

4.沿途風景優美，滿眼的綠意，一整個山坡的柳丁桶柑金桔，令人有滿滿豐收的歡喜感受～～

完成初半馬的自我檢討如下：

1.這是一個歡樂馬，我完全沒有想要求＂勝＂的欲望，是不是太消極了點？？？

2.最後2公里跑(走)的很痛苦，竟然是因我穿的運動鞋太合腳，沒考慮到跑久了腳會腫脹的問題，害自己的腳趾頭在合的齊整的運動鞋裡擠成一團哀嚎～～好痛啊，快抽筋了！！！！！

3.下個半馬，我真的要認真練跑～ 設定半馬在３小時內完成！！！！