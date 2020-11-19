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訓練心得／啟程 - 初階跑步課程 看見進步的自己

運動筆記 / Neil Lai 建宏

我喜歡流汗，也很懶得運動，但我喜歡努力過後自己一天天進步的感覺。

跑步很喘，很累很無聊，這是一年多前我會說的話。去年， 遇到人生的低潮期覺得生活失去重心，剛好同事相約參加台北半馬，也想替自己找個挑戰的目標，於是報名後才開始跑步。 從2公里開始練習， 第一次參加路跑，在關門前滑壘完賽。

雖說順利完賽靠著新手運，但也大大提升了自信心，今年竟然又報名了澎湖跨海半馬和台北馬兩場。疫情影響，下半年才回到健身房開始重拾運動模式，卻覺得力不從心，於是萌生報名課程找專業教練的念頭。直到偶然看到IR Sports 跑創運動 啟程 - 初階跑步課程，猶豫了許久，終於按下報名鍵。

第一堂跑步課剛好也是每週兩次瑜珈重新開課的同一週，大半年沒運動的身體痠痛了一個禮拜。第一堂課結束真的覺得：完蛋，我撐不下去。沒有發達的運動細胞，我一直相信著勤能補拙，運動也要靠腦袋。課程最有價值的地方不在於課堂上被盯著的2個小時訓練，而是教練專業的知識和豐富的經驗。第一堂課開始就厚臉皮地不停發問。上課時請教正確姿勢，認真感受應該使用到的肌肉群；課後請教課表，修正訓練方式和強度。

漸漸課程來到第五週，每週的基礎肌力訓練慢慢反應在跑步上。尤其是明顯感受到軀幹跟髖關節的穩定，感受到腳落地時反饋的彈性，感受到跑步越來越輕鬆，也越來越有趣。11月初的澎湖跨海半馬輕鬆跑完，整體感覺比去年台北半馬初體驗來得放鬆，賽後痠痛也減輕不少。

一個人走得快，一群人走得遠。最近很紅的一句話也適用在跑步課程上。很幸運遇到一群隨和好相處的學長姊，大家互相鼓勵，也不乏閒聊玩笑。愉悅的上課氣氛令人期待每週三的2個小時。

不敢說自己是跑者，跑齡也還在嬰兒階段，速度始終落在後段班，但隨著這期課程來到尾聲，低起點反而得到更多的收穫看到更多的進步。就像考試55分只要再努力一下就輕鬆及格一樣。身體的反饋很直接，有努力就會進步，每天看到鏡子裡的好氣色，就是最大的成就感。

參加初階跑步課程最大的收穫，不僅僅是體能上的訓練，更多的是運動方法和習慣的養成，期許自己一直跑得輕鬆，跑得開心，跑得健康。

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