帶小比旅跑台灣／田中馬拉松 一場歡樂嘉年華

八堡圳是台灣最早開發的灌溉水圳之一，康熙48年（1709）由施世榜從今日南投縣名間鄉引進濁水溪溪水，用來灌溉當時彰化轄區內八個保，故稱八保圳（今稱八堡圳）。在田中鎮內分為八堡一圳和八堡二圳。

一圳在鎮內先由南往北，過了東源里再轉向西北，主圳之外猶有許多分流，方便輔助灌溉，豐沛的水源及濁水溪溪水本身所富含的礦物質，使得整個濁水溪流域的土壤博得黑金美名，可想其肥沃的程度，當然得以孕育出繁茂多樣的農產品，有水，有沃土，人們自然群聚，聚落街市於焉產生。

「八寶」一般的兩條水圳就像護城河也如「帶脈」似的環繞田中鎮，讓這個四周以水田織就而成的綠毯小鎮──田中央，更像老天爺手指頭上的祖母綠鑽戒。可想在這塊綠鑚綠毯上出入作息的鎮民有多麼幸福快樂。日治時期的田中相當繁榮、市井交易熱絡，尤其是在明治38年（1905）縱貫鐵路設立田中站，四年後糖場營業線通車，從田中接往北斗、溪州、二林、竹塘，那段大小火車嘟嘟響遍田中的天空的美妙時光，是田中最輝煌的回憶。

＝＝＝這是介紹的田中分隔線＝＝＝

沒錯，今天我們就來到素有台灣米倉之稱的田中鎮，參加這一年一度的盛事。在賽事前一天，田中鎮當天也會舉辦米寶變裝路跑，全鎮鎮民包括新住民也會盛裝打扮，迎接從全國各地前來參加賽事的跑友。田中馬自從開始抽籤以來，便是許多跑友夢寐以求的精典賽事，更是許多跑友的朝聖殿堂，我們也很榮幸能參加這一年一度的賽事。

在行前的前一天，我們便提早到了會場，參與了米寶路跑，在這當中，我們看到了許多小朋友和家長以及鎮民，穿著變裝的服裝，跟大家同樂。（其中鬼滅之刃最多）活動結束後去南投找完好友之後，我們就到了好姐妹廖佩玲家借宿，準備迎接隔天一大早的賽事。

清晨四點，我就起床，整理梳洗了之後，五點便帶小比前往會場，這時會場已經擠得人山人海，這次賽事約有一萬六千人參加。所以，在現場開始尋找認識的跑友，大家一同拍照並互相加油打氣。我們參加的是健跑組的組別，嗚笛聲一響我們便開始今天的賽事。

因為人實在太多，我很怕小比的車去撞到別人，所以我們只能一踏出起跑線，便開始左閃右閃的慢慢走，就深怕一不小心撞到別人，過了紅綠燈，迎接我們便是熱情的鎮民，他們很熱情的為我們加油。因為賽道上人山人海，我們又帶著第一次參加的李青芳和她的兒子，還有太太羅雅惠和阿良，為了不要讓青芳的小孩走的不舒服，我們一路上幾乎都沒有跑，而且人太多也沒辦法跑（笑）所以，我們只求完賽就覺得心滿意足了。

賽道的風景很美，沿途滿滿都是金黃色的稻浪，真不愧有台灣米倉之稱，今天的天氣很涼，除了每3K經過大會的補給站，還有鎮民貼心的私補，所以大家不至於會有無水可喝的情況發生。到了八堡一圳休閒廊道，這時候遇到了賽道分流，全馬，半馬，健跑組的跑友跑在路的兩側，路的二旁則有濃郁的樹蔭，而現場的音樂演奏和豐富的補給，以及精彩的啦啦隊和辛苦的攝影師，伴隨著大家愉快的前進。在跑完八堡一圳休閒廊道之後，緊接而來的最後3Ｋ是這場賽事最讚的地方。

路上的加油團和補給站，多的好像園遊會一樣，不但有大小朋友的加油聲不斷，而且補給站的攤位一攤接著一攤，讓人想不停下腳步也難。這是在做醮嗎？（誤）除了烤大豬之外，其中最神奇的補給還有王品牛排，天啊！那牛肉吃下去真的讓人有好幸福的感覺啊！真想吃飽再走。

另外，補給站人家拿給你的飲料也不要亂喝，因為你永遠不知道你喝的是不是啤酒，他們會一直嘟過來，讓你一杯接著一杯，真的企圖不讓人家回終點。好不容易突破重圍回到終點了，我們也領到了完賽禮，今天真的是讓人心滿意足啊！在此謝謝貼心的佩玲，這二天讓您費心了，真的很感謝您啊。

#2020田中米倉馬拉松#謝謝辛苦的田中鎮民為大家加油打氣#謝謝辛苦的志工和攝影師以及警察為大家服務#用雙腳帶小比跑旅台灣