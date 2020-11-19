賽事心得／五福臨門禮肥路跑 熱心是一種幸福愛💗

五福臨門禮肥路跑滿滿活力四射，滿滿愛～～初冬晨 #五福臨門神木 還是一樣愛心滾滾燒驣驣～五福的人，一定是樂善寬厚的人，必定幸福人生臨門。我們幸福嗎？大聲說：很幸福。

五福臨門神木位於石岡區，是由五樹共生，故總統經國先生特賜名為「五福臨門」神木。你知道是那五種樹嗎？樟樹、相思樹、楠樹、榕樹、朴樹合抱而成，以樟樹為首。因天然災害因素朴樹及楠樹相繼枯朽後，樹杞是自然衍生外，香楠是地方人士補植的，仍保有五樹共處。

左起麗明營造董事長吳春山/中華視障協會黃燦煌前理事長/羅布森董事長汪世旭

台中視障協會台中團是第二年由台中馬拉松扶輪社邀請參與《 #五福臨門禮肥路跑活動 》，同時今年成為協辦單位之一，當然也要熱情上場不落人後。參與八位視障朋友黃燦煌監事、賴淑蘭監事、陳威同、李紹慈、陳雁棻、林季寬、藍淑玲、楊炳燿及十六位志工陳文龍團長、劉淑樺副團長、游子駖副團長、汪世旭、林素珍、蔡欣儒、顏世榮、趙璧成、臧瑞明、古美瑞、陳淑美、吳明順、何坤記、魯金珠、王銘奇、黃議樟，一起為台灣老樹盡一份心力。

中華視障協會陳文龍黎明團團長 / 黃燦煌監事 / 馬拉松扶輪社臧瑞明秘書

陪跑員吳明順 / 賴淑蘭監事 / 陪跑員陳淑美

陪跑員游子駖黎明團副團長 / 視障跑者陳威同 / 陪跑員何坤記

陪跑員林素珍 / 視障跑者李紹慈 / 陪跑員蔡欣儒

劉淑樺黎明團副團長 / 視障跑者陳雁棻 / 陪跑員古美瑞

陪跑員趙璧成 / 視障跑者林季寬 / 陪跑員顏世榮

陪跑員王銘奇 / 視障跑者藍淑玲 / 陪跑員魯金珠

陪跑員汪世旭 / 視障跑者楊炳燿 / 陪跑員黃議樟

揪團客愛幫盲林白梅、林妤安、周碩彥...等十幾位志工，也帶來了惠明老師院生一起參與，在鄉野道路上一組組紫衣小翅膀守護著寶貝們金寶、巧莉、裕仁、琬婷、憶仙、宣洧、昭欣、靖玟...飛向藍天、飛向綠地，擁抱自然。在禮肥的時候金寶竟然還認的出我來，真的很高興，期待下次再相會。

紫衣小翅膀揪團客愛幫盲起跑前大合照 攝影:運動筆記

紫衣小翅膀揪團客愛幫盲文化行旅搶救國寶老樹路跑活動

《五福臨門禮肥路跑活動》於今早六點半五福臨門神木熱鬧鳴槍開跑。雨後徐徐的清風帶著清晰的空氣，舒適怡人的天氣，陣陣清脆、婉轉、悅耳的鳥啼聲，遠處不時傳來雞鳴狗吠，產道兩旁的果園花香，遠眺的大雪山群山連綿起伏，靜靜得佇立在眼底，雲霧飄緲升騰，碧綠的山城曚著輕紗似的薄霧，好似仙境，難怪這有仙塘及萬仙的名稱。

一路是最濃厚純樸的鄉野農村景象，到近百年的庄子居民的信仰神祇「 #崑山七分福德祠 」，有土地公和土地婆駐蹕，福徳祠旁有樟樹、相思樹群，每棵的樹齡估計都超過百年、最大的一棵樟樹樹齡逾三百年，枝葉生長茂密、在其下稍作休息，享受著獨特的清香氣息，同時也享用著點心水果，使人無比舒暢。

崑山七分福德祠感謝熱情的志工，謝謝你們的招呼及補給，讓我們再次補充能量繼續折返，一路輕鬆的愉悅的心情，接受著農村鄉野自然風情的洗禮，回到終點全長約8公里多。稍歇後，謝樹禮肥活動開始，並團拜樹公，講解老樹的歷史、如何施肥⋯⋯等，我們感受到老樟樹公的強勁生命力，讓我們一天朝氣蓬勃，充滿正能量，也讓我們渡過一個不一樣的路跑，留下美好的回憶！

五福臨門神木禮肥活動熱心也是一種愛💗，付出善心的同時，心也滿滿溫暖。志工，由一條溫度的繩，牽引我們之間，有你有我一起動起來！有您真好💗！

攝影:運動筆記

感謝出心出力團體企業： #台灣老樹救援協會 #國立中興大學 #台中馬拉松扶輪社 #台中市議會 #龍興里長辦公司 #鴞咖啡 #社團法人中華視障路跑運動協會 #龍興社區發展協會 #麗明營造股份有限公司 #羅布森股份有限公司 #台中中興扶輪社 #三信商業銀行 #崑南社區發展協會 #運動筆記攝影...等。

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