五千公尺跑15:56.41 岩永義次創60歲世界紀錄

上週末在日本舉行的佐賀長距離記録会，來自九州的岩永義次跑出 15 分 56 秒 41，超越了 1999 年荷蘭長青好手 Adriaan Heijdens 跑出 16:12.57 的 60歲組 5000 公尺世界紀錄！成為世界首位 5000 公尺跑進 15 台的六十歲以上人類，其實岩永義次九月底就以 9 分 21 秒 38 刷新 60 歲組 3000 公尺世界紀錄，超越舊紀錄 8 秒。

岩永義次九月 3000 公尺世界紀錄紀錄短片

這次的 5000 公尺世界紀錄挑戰，岩永義次起跑後即展現強烈的企圖心，第一公里只花了 2:58！之後將配速穩住，場內的播報和觀眾都給予岩永熱烈的鼓舞，在達成紀錄後，佐賀田協理事長山田清美也送上花束。

岩永義次年輕時活躍於實業團（圖片來源：岩永義次）

岩永義次從前也是效力自衛隊體育學校的實業團選手，80年代活躍於驛傳和馬拉松，1985 年福岡馬拉松曾跑出 2:14:48；退休後他繼續從事教職，並持續業餘訓練。

岩永義次（左）長年持續認真訓練（圖片來源：岩永義次）

不過岩永義次的「業餘訓練」仍然非常認真，儘管隨著年齡的增長，他的退化幅度比大部分選手小，50歲時他 5000 公尺仍有 15 分半的水準，現在還維持「每天 30 - 35 公里」跑量，體脂肪保持在 8 - 9%。

超大跑量的岩永義次也運用不同器材來輔助訓練（圖片來源：岩永義次）

他也一直更新自己的知識、靈活運用最新科技器材來輔助訓練跟恢復，可謂是活到老跑到老，心態不老、不守舊！岩永義次下一個目標是 60 歲組 10000 公尺世界紀錄！

數十年來的手寫訓練紀錄（圖片來源：岩永義次）

岩永義次保有比較傳統 Old School 的地方可能是鉅細彌遺的手寫訓練紀錄！

鉅細彌遺的紀錄（圖片來源：岩永義次）