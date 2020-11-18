快訊

7-11限時3天！統一7-ELEVEn獅封王優惠「行動隨時取指定商品買10送10」

F-16停飛！國防部副部長：任務由IDF戰機接替 戰備無虞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五千公尺跑15:56.41 岩永義次創60歲世界紀錄

運動筆記 / Bigfish

上週末在日本舉行的佐賀長距離記録会，來自九州的岩永義次跑出 15 分 56 秒 41，超越了 1999 年荷蘭長青好手 Adriaan Heijdens 跑出 16:12.57 的 60歲組 5000 公尺世界紀錄！成為世界首位 5000 公尺跑進 15 台的六十歲以上人類，其實岩永義次九月底就以 9 分 21 秒 38 刷新 60 歲組 3000 公尺世界紀錄，超越舊紀錄 8 秒。

岩永義次九月 3000 公尺世界紀錄紀錄短片

這次的 5000 公尺世界紀錄挑戰，岩永義次起跑後即展現強烈的企圖心，第一公里只花了 2:58！之後將配速穩住，場內的播報和觀眾都給予岩永熱烈的鼓舞，在達成紀錄後，佐賀田協理事長山田清美也送上花束。

岩永義次年輕時活躍於實業團（圖片來源：岩永義次）

岩永義次從前也是效力自衛隊體育學校的實業團選手，80年代活躍於驛傳和馬拉松，1985 年福岡馬拉松曾跑出 2:14:48；退休後他繼續從事教職，並持續業餘訓練。

岩永義次（左）長年持續認真訓練（圖片來源：岩永義次）

不過岩永義次的「業餘訓練」仍然非常認真，儘管隨著年齡的增長，他的退化幅度比大部分選手小，50歲時他 5000 公尺仍有 15 分半的水準，現在還維持「每天 30 - 35 公里」跑量，體脂肪保持在 8 - 9%。

超大跑量的岩永義次也運用不同器材來輔助訓練（圖片來源：岩永義次）

他也一直更新自己的知識、靈活運用最新科技器材來輔助訓練跟恢復，可謂是活到老跑到老，心態不老、不守舊！岩永義次下一個目標是 60 歲組 10000 公尺世界紀錄！

數十年來的手寫訓練紀錄（圖片來源：岩永義次）

岩永義次保有比較傳統 Old School 的地方可能是鉅細彌遺的手寫訓練紀錄！

鉅細彌遺的紀錄（圖片來源：岩永義次）

相關新聞

五千公尺跑15:56.41 岩永義次創60歲世界紀錄

上週末在日本舉行的佐賀長距離記録会，來自九州的岩永義次跑出 15 分 56 秒 41，超越了 1999 年荷蘭長青好手 Adriaan Heijdens 跑出 16:12.57 的 60歲組 5000

2021 Wings For Life全球路跑 11/17 開放早鳥報名

「為不能跑的人而跑」 — 由「Wings For Life 脊髓損傷研究基金會」主辦的「Wings For Life全球路跑」，是一場沒有終點，與全球零時差同步開跑的年度國際公益路跑賽事！ 2021

跑步小品／該休不勉強、該拼要堅強...合歡山篇

「合歡山越野馬拉松」今天本班有三位同學參賽，分別兩位27km組、一位44.5km組，三位都是我的女學生。這次賽前沒有特別為了這場比賽做任何調整，其實這篇文如果你以為是宣傳（你看到這裡）那妳（你）一定要

訓練心得／10K訓練計畫 我的堅持和突破

每當我問起身邊的朋友：為什麼你會喜歡跑步？又或者為什麼你不喜歡跑步？很有意思的是不同意見的雙方給出來的回覆其實一樣，不外乎享受跑步時的「孤獨與無聊」；討厭跑步時的「孤獨與無聊」，端看大家怎麼看待「跑步

2020亞洲健康數據報告 台灣中年熟男壓力亞洲第一高

智慧穿戴品牌 Garmin 全球擁有超過 5000萬 以上活躍用戶，有感於全天候持續監測的健康數據之於當代生活日趨重要的顯著影響，今年首次發表「2020 亞洲區用戶健康數據報告」[1]，蒐集從 201

路跑知識／你都怎麼呼吸？跑之呼吸大全！

近期超紅的《鬼滅之刃》你們有跟到上嗎？ 故事內容描述人類使用「呼吸法」與鬼戰鬥的故事，故事當中呼吸法也有許多種類，於是乎我們就想到了⋯⋯跑者們是否也有不同的呼吸法呢？ 而善用呼吸法的劍士⋯⋯不是我是

2021名古屋女子線上馬報名 快來入手Tiffany 項鍊

跑馬女孩心目中一生必跑的夢幻賽事－－名古屋女子馬拉松，將在明年 2021 年迎來十周年！ 根據官網指出，2021 年實體賽事將在 3/14（日）登場，不過礙於疫情仍未明朗，只開放日本當地跑者參與

跑步小品／荒廢、重新再跑 真的很難

去年開始跑馬，經過不斷的練習，好不容易進步到可以不要被關門的邊緣，但是因為減肥跟練跑，整個身體就垮了，其實也沒有什麼就是疲憊異常，每天下班洗好澡就差不多9點多就睡著了，而且是一覺到天亮，感冒一直都不見

賽事心得／統一發票盃路跑 賽道上的熱情與陪伴的力量

第一次的統一發票盃 有一點點熱情 一早的總統府好熱鬧 一路打招呼 遇見好多跑友 人生第一次參加CP值超高的發票盃路跑活動 在一場賽事 感覺是個大團練 開心和大家見面幸福是來個擁抱

賽事心得／統一發票盃路跑 來來妹刷四新紀綠

11/15 來來爸剛好是壽星，所以來來妹帶著來來爸跑'統一發票盃-台北場'! 今天天氣微熱，但是天氣超好，天空超級美! 中和捷豹跑友們齊聚總統府一起要來歡樂跑啦~ 今天沒想得獎，純粹陪來來爸開心歡

跑步知識／賽事交管你怎麼看？ 市民友善需要時間的孕育

最近高雄富邦馬拉松在推廣報名，每次得到最多的回饋是：交管不佳、空氣品質糟糕，把高雄馬列為拒絕往來戶，高雄有些鄉親也希望最好不要再辦了，擾民！但對高雄跑者而言，在家鄉舉辦的賽事特別有人情味，且時間、地點

2021 PUMA螢光夜跑 閃耀生命炫彩開始報名

國際知名大型夜跑賽事「PUMA 螢光夜跑」將於新冠疫情後重返賽道，特別訂於 2021 年 4 月 3 日（六）及 4 月 10 日（六）分別於台北、高雄正式開跑，不同於以往登記抽籤，改以個人報名先搶

熱門新聞

中職／胡金龍難「解凍」經紀公司：以球隊發言為主

NBA／搶下哈勒戴還不夠 公鹿再交易獲得波格丹諾維奇

NBA／美媒稱火箭獅子大開口 想換哈登得巨頭換巨頭

NBA／「沃神」曝哈登婉拒火箭億元續約 就是想去籃網

NBA／公鹿成功交易來哈勒戴 力拚留下安戴托昆波

NBA／哈登到籃網組3巨頭？ 其他隊球員也瘋狂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。