2021 Wings For Life全球路跑 11/17 開放早鳥報名

「為不能跑的人而跑」 — 由「Wings For Life 脊髓損傷研究基金會」主辦的「Wings For Life全球路跑」,是一場沒有終點,與全球零時差同步開跑的年度國際公益路跑賽事!

2021年的年度盛事已確定將於 5 月 9 號舉辦,即日起開放線上報名,前 1 萬名報名者還可獲得 Wings For Life World Run 官方T恤,現在就到活動官網報名。「Wings For Life 全球路跑」獨有賽制:沒有終點線,只有終結者的路跑賽,2020 年的世界冠軍共計花費 4 小時又 12 分鐘,跑了 69.92 公里,才被終結者號追上。

2021 年將於 5 月 9 日舉辦「Wings For Life 全球路跑」,只要利用手機下載 “Wings for Life World Run” 的 APP,就能選擇 App Run,在自己的賽道,不論你在世界的哪一端,都可以獨自參賽,和全球跑者零時差起跑,享受一場全球連線的路跑。

虛擬的終結者號仍然會在所有選手起跑 30 分鐘後才開追,只要最後一名跑者被終結者號追上則比賽結束,而你的名字將會出現在全球的成績表上,除 App Run 外,也將依據屆時公共衛生安全情勢,最晚於明年 2 月評估是否有機會規劃全球 12 場實體旗艦跑。

去年台灣成功吸引近 300 人報名參賽,包含 Red Bull 運動員林書緯、歷屆台灣賽道男子冠軍李智群、女子冠軍陳雅芬和簡培宇, BMX 選手鄭喬鴻等人都堅持持續參賽 Wings For Life App Run,一起為不能跑的人而跑!

根據統計,全世界有數百萬的脊髓損傷患者因意外導致終身癱瘓,他們無法像一般人一樣正常行走,更別說是在道路上盡情奔跑。

「 Wings For Life 全球路跑」報名費與來自各界的募款,將全數捐給「Wings For Life 脊髓損傷研究基金會」,投入找尋脊髓損傷治癒方法的研究。

「Wings For Life全球路跑」自 2014 年舉辦至今,已有來自 195 個國家共計 70 萬名跑者參賽,累計跑了 700 萬公里,且成功募集近 3000 萬歐元。加入我們,一起為不能跑的人而跑!

【關於Wings For Life 脊髓損傷研究基金會】

全球數百萬人在脊髓損傷後都要依靠輪椅生活,這通常是由於交通事故或摔倒造成的。 Wings For Life是非盈利的脊髓損傷研究基金會,它的使命是找到脊髓損傷的治癒辦法。從2004年起,Wings For Life資助了改變人生的全世界研究項目和臨床試驗。雖然治癒辦法還未找到,但已取得了穩固進步。在第一次的Wings For Life World Run 中募集到了3百萬歐元,而這項全球路跑活動未來的報名費和贊助費將幫助達成他們的終極目標。在Wings For Life World Run和Wings For Life World Run Selfie Run邁出的每一步都是在向正確的方向邁進。

【關於Wings For Life World Run 全球路跑】

Wings For Life 全球路跑是由非營利機構 Wings For Life 脊髓研究基金會所支持的運動賽事,以無償援助和捐款來資助全球知名的學術單位所進行的國家級研究計畫和臨床實驗,並確保捐款 100% 被用於針對脊髓損傷的專業研究項目,包含全球路跑報名費用亦將全額捐給脊髓損傷研究。Wings For Life 脊髓研究基金會 CEO Anita Gerhardter 表示:「Wings For Life 全球路跑完成了全球運動賽事的創舉,我們期望有更多的跑者一同加入,為脊髓損傷研究增加全球關注,並突破往年的捐款。」全球路跑的運動總監、奧運獎牌得主英國的 Colin Jackson 說:「脊髓損傷因意外而有可能發生在每個人身上, 而研究經費的不足,我們需要募款來支援贊助全球最頂尖的科學家持續實驗和鑽研治療方法,讓更多生命有所轉機。」

責任編輯:Ian新聞來源:Wings For Life圖片來源:Wings For Life

*賽事新聞,盡在運動筆記