跑步小品／該休不勉強、該拼要堅強...合歡山篇

「合歡山越野馬拉松」今天本班有三位同學參賽，分別兩位27km組、一位44.5km組，三位都是我的女學生。這次賽前沒有特別為了這場比賽做任何調整，其實這篇文如果你以為是宣傳（你看到這裡）那妳（你）一定要繼續看下去，因為你錯了我沒那麼無聊。

今天11/7四週前連呼吸（呼吸法鬼滅）、跑姿、訓練都沒有完成過，4公里就沒辦法繼續跑下去的，到合歡山折返拍照，下山排隊上廁所到回到終點（女生）總排一...。當然這是她人生生涯第一次上台，跑過很多場路跑連分組名次都未拿過的她，第一次上台卻是總一，你可以認為是運氣好、比賽多；但這絕非偶然，因為後面的每一位跑友相信都付出相當的訓練及準備！

她上廁所後出來到終點的過程前後無人，她一直認為自己被拉遠遠了，因為她每次訓練都會進入一個很專注的狀態，這次她終點前看到拉出彩帶（廣播）女總一，記得她在LINE上馬上問道：教練我好像女總一，我要幹嘛？

可想而知她真的跑在自己的狀態裡專注、享受、不與任何人比較；我比她更高興的事，這就是我想給予的最高「respect」我最替大家高興的事，一切的開心、快樂、享受都不屬於我功勞也不在我，感謝自己的「身體」吧！

每個早晨4點半的訓練、游泳、肌力訓練、團體課（週三），大家別以為這是我強迫她做的，她享受其中，這是她長達幾年來自己規律的生活，不可或缺的（紓壓）生活的調味料。我沒有給予任何魔法、壓迫式的訓練、而是更了解身體的訓練，你要相信身體說不行；你強迫他那身體太可憐了，所以你必須了解自己，懂得潮起潮落。

「該休不勉強、該拼要堅強」的道理就在你更了解身體過後，英國長跑名將mo farah：有時你已竭盡全力；表現卻不如預期，但相信我一定會回來。訓練如此生活更是如此，成敗高低都是...生活不可或缺的調味品。此次女子27km組總一、總四，44.5km組總六，我很高興的事它們都送上了感謝，因為至少沒上過凸台或想上凸台她們都是腳踏實地的去努力它、訓練它、實踐它，而不是夢（不做就是夢）想得到它。

27km女總四是兩位孩子的媽，平時很多家務，撥空訓練此次訓練狀況不佳這陣子低潮、睡不好、訓練狀況不好，卻能在每一次拿出最好的「態度」面對每一次的「挑戰」，我想這就是我想帶給大家的「心境」。

44.5km女總六是某幼稚園女兒的媽媽，早晨四點半起床，出門準備訓練5點到六點半的時間要趕回家處理7點起床的女兒並騎車送去學校再回家，八點要到家放好摩托車出門，坐捷運出門上班，她沒有跟別人不一樣；唯一有的就是她願意「付出時間」而不是犧牲，我看在眼裡。

27km女總一是兩個小孩的媽，每天早上4點半出門訓練，因為「跑步」對它來說就是「生活」「工作」「享受」那種熱在其中是我們值得學習的事。生來錢帶不走、志永留，你知道自己喜歡什麼，甚至說努力什麼了嗎？我想「跑步」「文章」「訓練」「幫助他人」「成就他人」「演講」貢獻我這微不足道的「能力」「熱情」「善良」影響力？那是我正在做的，我還不算完整但我走在路上了，你呢？

每一位同學的感謝、尊敬、支持，我都保持的最高的「respect」因為我知道，這些都不足以影響我持續想做好的每一個目標狀態的「初衷」，我真的不是很厲害、會教、會跑、會說、會做；的一位教練。謝謝支持、信任、且被我影響的每一位朋友，下一篇會述說為什麼，我比你們感謝我更感謝你們，學生時期過後的我，沒有被￼「幸運放棄」；並沒有放棄我想做的事（努力）。

「我相信幸運是努力的動力，但努力是迎接幸運的開始」，如果你也喜歡我寫的文，請分享、按讚、留言告訴我吧，很高興認識你唷。

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