訓練心得／10K訓練計畫 我的堅持和突破
每當我問起身邊的朋友：為什麼你會喜歡跑步？又或者為什麼你不喜歡跑步？很有意思的是不同意見的雙方給出來的回覆其實一樣，不外乎享受跑步時的「孤獨與無聊」；討厭跑步時的「孤獨與無聊」，端看大家怎麼看待「跑步的路上只有自己」這件事了。
一直以來，我總認為跑步是無趣的，除了當兵時每天練跑之外，其他時間如果要運動，我會選擇有對手的運動，比方說籃球、羽球或者壁球等等，這種類型的運動總能激起我的鬥志和好勝心。因此，跑步之於我是寂寞的、缺少動力的。但是就現實層面來看，有對手的運動通常會需要有一個適合的場地，再搭配一群實力相近的對手，最後還需要大家有共同的運動時間。說實在的一次要滿足這三個條件，並且維持每週固定運動的習觀非常困難。
為了保持健康、為了維持體態，又想要自己掌握運動時間的狀態下，我決定試著為自己注入一點跑步DNA。同儕與朋友的推波助燃加上運動筆記提出的10K訓練計畫，正是一個讓我決定認真練跑的最好時機。雖然黃教練提出來的訓練內容，很多時候我沒有辦法在他所要求的時間或強度下完成，但規律的訓練加上多樣化的課程搭配一個堅持到底的心情，我還是依照課表完成了每次的自主訓練。我想，如果能在一開始的時候，有簡單的檢測來了解參與者的身體狀態，或許我們都會有更好的突破。
測驗當天的天氣很好，有點太陽、沒有下雨又不會熱，據說是最適合跑步的天氣了。有著這些優良的氣候條件，再加上訓練後的自己，讓我不禁開始期待這次的測驗結果了。回想以前的跑步經驗，似乎只有當兵的時候為了夭八資格咬牙跟著部隊在20分鐘內完成3000公尺而已，這樣換算下來10公里的距離如果在70分鐘內完成，似乎是我自己的一個小成就。因此，這次的測驗我以總時間70分為目標，並要求自己維持6分45秒-7分速之間來完賽。
100萬分適合跑步的天氣
知易行難。在測驗的過程中，要能持續維持步伐以及跑步的均速，對於一個沒有持續訓練的人來說非常困難。真的非常感謝黃教練，特別和我們一起進行10公里測驗，教練非常細心的觀察每個人的狀態並維持很好的速度，讓我們只要跟著教練，就能一點一滴的穩定前進。尤其記得，教練說：「最後一公里的時候就抬起頭來。看著目標，會讓你湧出力量完成賽事。」這句話真的是一點也沒錯，最後的最後我也順利以69分速完賽。或許現在我還無法大聲疾呼「我愛跑步」，但這次的訓練的確讓我對跑步產生了興趣，也了解到跑步的「自我突破感」才是他最迷人的地方。
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