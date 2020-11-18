訓練心得／10K訓練計畫 我的堅持和突破

每當我問起身邊的朋友：為什麼你會喜歡跑步？又或者為什麼你不喜歡跑步？很有意思的是不同意見的雙方給出來的回覆其實一樣，不外乎享受跑步時的「孤獨與無聊」；討厭跑步時的「孤獨與無聊」，端看大家怎麼看待「跑步的路上只有自己」這件事了。

一直以來，我總認為跑步是無趣的，除了當兵時每天練跑之外，其他時間如果要運動，我會選擇有對手的運動，比方說籃球、羽球或者壁球等等，這種類型的運動總能激起我的鬥志和好勝心。因此，跑步之於我是寂寞的、缺少動力的。但是就現實層面來看，有對手的運動通常會需要有一個適合的場地，再搭配一群實力相近的對手，最後還需要大家有共同的運動時間。說實在的一次要滿足這三個條件，並且維持每週固定運動的習觀非常困難。

為了保持健康、為了維持體態，又想要自己掌握運動時間的狀態下，我決定試著為自己注入一點跑步DNA。同儕與朋友的推波助燃加上運動筆記提出的10K訓練計畫，正是一個讓我決定認真練跑的最好時機。雖然黃教練提出來的訓練內容，很多時候我沒有辦法在他所要求的時間或強度下完成，但規律的訓練加上多樣化的課程搭配一個堅持到底的心情，我還是依照課表完成了每次的自主訓練。我想，如果能在一開始的時候，有簡單的檢測來了解參與者的身體狀態，或許我們都會有更好的突破。

測驗當天的天氣很好，有點太陽、沒有下雨又不會熱，據說是最適合跑步的天氣了。有著這些優良的氣候條件，再加上訓練後的自己，讓我不禁開始期待這次的測驗結果了。回想以前的跑步經驗，似乎只有當兵的時候為了夭八資格咬牙跟著部隊在20分鐘內完成3000公尺而已，這樣換算下來10公里的距離如果在70分鐘內完成，似乎是我自己的一個小成就。因此，這次的測驗我以總時間70分為目標，並要求自己維持6分45秒-7分速之間來完賽。

100萬分適合跑步的天氣