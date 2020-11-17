2021名古屋女子線上馬報名 快來入手Tiffany 項鍊

跑馬女孩心目中一生必跑的夢幻賽事－－名古屋女子馬拉松，將在明年 2021 年迎來十周年！

根據官網指出，2021 年實體賽事將在 3/14（日）登場，不過礙於疫情仍未明朗，只開放日本當地跑者參與，不過台灣和其他海外的女孩們不要傷心，我們還能報名「線上馬拉松」！報名時間到 11 月 30 日（一）23:59 （日本時間），只要在指定期間完賽，就可以獲得 Tiffany 完賽項鍊喔～

大賽名稱：名古屋女子線上馬拉松 2021（海外）

項目：女子馬拉松（線上舉行）＊可選擇 "馬拉松形式"（目標是一次完成42.195公里）或 "累計跑步距離完成形式"（目標是分四次完成42.195公里）。

舉辦時間：2021年3月14日（周日）13：00 ～ 2021年4月30日（週五）23：59 ※日本時間

參賽費用：13000日圓 ※另需支付2750日圓事務性手續費、1500日圓海外郵寄手續費。

完賽獎品：1.蒂芙尼大賽原創設計吊墜

2.New Balance大賽特製完賽T恤衫

※在無提前通知的情況下可能會追加或更改完賽獎的內容。

※完賽獎將在大賽結束後郵寄給完賽者。

不知道女孩們會不會想跑線上馬呢？底下也附上這次主辦單位對海外跑者們所說的話，只希望這個世界能平安，未來在名古屋見！

致所有海外居民

由於新型冠狀病毒的廣泛傳播，即將到來的名古屋女子馬拉松 2021 的參賽作品僅適用於居住在日本的人。 對於海外居民，我們將改為「名古屋女子線上馬拉松 2021」。參加者將能夠在世界任何地方參加「名古屋女子線上馬拉松」，並在完成馬拉松後獲得 Tiffany 獨家的完賽項鍊和其他完賽獎品。我們希望並祈禱能共同克服這個艱難的時刻和局勢，並在將來再次與大家在日本名古屋見面。

活動詳情請參考：官網

報名資訊

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