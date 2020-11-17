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路跑知識／你都怎麼呼吸？跑之呼吸大全！

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

近期超紅的《鬼滅之刃》你們有跟到上嗎？ 故事內容描述人類使用「呼吸法」與鬼戰鬥的故事，故事當中呼吸法也有許多種類，於是乎我們就想到了⋯⋯跑者們是否也有不同的呼吸法呢？

而善用呼吸法的劍士⋯⋯不是我是說跑者們，會不會有更好的表現呢？

就讓我們來看看各種呼吸法吧！

  鼻子呼吸 vs 嘴巴呼吸

「跑步該怎麼呼吸好？」，很多人都會疑惑該用鼻子還是嘴巴呼吸，也有很多人的困擾其實在於：「跑步很容易喘」，其實會覺得喘不是因為「氧氣不夠」，而是身體偵測到「體內二氧化碳太多」，透過鼻子呼吸可防止過度換氣喔！

👉🏻呼吸大法：

  腹式呼吸

有別於胸式呼吸，利用橫膈模、腹腔與肋間肌等深層肌群的呼吸方式為「腹式呼吸」，或是深層呼吸；腹式呼吸讓排氣成為主動，一方面能將代謝後的二氧化碳更徹底地排出，另一方面也增加吸氣時的容量，讓吸入的氧氣深入肺泡，提升血氧交換的效率！

👉🏻呼吸大法：

  全呼吸

真的沒跟你鬧，全呼吸最簡單的解釋就是「胸式+腹式呼吸」最後加上 360 度的上肢擴張收縮。不過要注意，這個吸氣方法必須都使用鼻子喔！

👉🏻呼吸大法：

不過，就像人有百百款，呼吸法絕對不只一種，以下介紹幾種特別的呼吸法：

  大叫呼吸法

要讓跑步的氣出來！（圖片來源：500px

「啊！」、「殺！」、「吼吼吼吼！」......

馬場猶如戰場，練跑時總會聽見各式各樣的聲響，其實，有時候跑步就是一股氣，把它發出之後就能順暢，下次聽到旁邊有人發出聲響，不妨試試，可能會有意外的收穫！

  皮膚呼吸法

什麼胸式呼吸、腹式呼吸？這些都不夠看！跑步當然要用整個毛細孔都一起呼吸啊！在跑步武林中的經典《奈緒子》就有提及所謂的－－「皮膚呼吸法」！

看來，想要練坡度不一定要去山林間修煉，想要在上坡取勝，絕對要練就這門功夫！

跑步武林經典《奈緒子》（圖片來源：看漫畫

  無聲呼吸法

最後一招是跑步呼吸最高境界－－「無聲呼吸法」，所謂「無聲勝有聲」，他們總是來無影、去無蹤，無聲無息，「咻」一下地從你身旁經過，只感受到一陣風拂過。

「剛剛有東西過去嗎......」

接著，被風吹拂的人們也會不自覺加快步伐，自然而然帶動了良性的跑步風氣啊！

是這一陣風，帶動了跑步風氣！（圖片來源：PTT

以上，是各類門派的呼吸法，那你都怎麼呼吸呢？

還有聽過什麼奇特的呼吸法，歡迎跟我們分享喔：）

責任編輯：Joanna、Ian

＊跑步呼吸術，盡在運動筆記

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