2020亞洲健康數據報告 台灣中年熟男壓力亞洲第一高

智慧穿戴品牌 Garmin 全球擁有超過 5000萬 以上活躍用戶，有感於全天候持續監測的健康數據之於當代生活日趨重要的顯著影響，今年首次發表「2020 亞洲區用戶健康數據報告」[1]，蒐集從 2019 年 1 月至今的用戶使用數據，以匿名化處理整合數據，內容涵蓋五項指標：步數、靜止心率、週熱血時間、壓力指數、睡眠狀態等，期望透過觀察每項數據，反映動盪的 2020 年中，人們生活可能被連帶影響的健康警示，同時也呼籲民眾積極主動透過數據了解自己長期的生理趨勢，以有憑有據的方式真正地關心自身的健康情況。

[1] Garmin 全球擁有超過 5000 萬以上活躍用戶，於今年首次發表「2020亞洲區用戶健康數據報告」，數據蒐集期間為 2019 年 1 月至今。

洞察一：亞洲國家整體男性壓力指數比女性高，且男性深層睡眠時間少於女性Garmin 從全球用戶的壓力指數[2]數據中發現，亞洲國家整體男性壓力指數比女性高，其中台灣 45-55 歲和 55 歲以上的男性壓力更為顯著，為亞洲最高，其次為泰國與馬來西亞。Garmin 壓力指數數據為分析使用者的心率變異數值所得出，推測或許是因為男性在面對職場、經濟壓力或家人之間的衝突等重大的事件時，常會因社會對男性的刻板印象，不願輕易將壓力說出口。

[2]壓力指數：分析使用者的心率變異數值所得出之數據，壓力等級範圍從 0 到 100，0-25 表示休息，26-50 表示低度壓力，51-75 表示中度壓力，76-100 表示高度壓力， 此功能幫助瞭解每天的壓力趨勢，並適時調整。

根據董氏基金會 2020 最新調查也指出，或許是覺得年齡越長會容易罹患疾病並感受到身體功能的退化，年齡越大的銀髮族越不快樂的比例較高，且對生活的滿意度也較低。此外，透過 Garmin 的進階睡眠監測，完整監測包含淺層睡眠、深層睡眠和 REM（快速動眼期）睡眠階段，發現亞洲平均女性用戶深層睡眠時間皆比男性高，平均深層睡眠時間可以達到一小時，男性則多半少於一小時。數據中也發現，深層睡眠時間最短的是印度，其次為菲律賓，台灣用戶排名第三。

（圖表來源：Garmin）

洞察二：45-55 歲為運動最活躍的族群 台灣男性週熱血時間為女性 2 倍Garmin 每週熱血時間採用世界衛生組織建議 18-64 歲成人每週至少 150 分鐘的中強度運動為基準，運用心率數值為評估強度，來檢視是否有達到每週基礎運動量。透過熱血時間分析得到亞洲國家整體男性用戶週均熱血時間[3]比女性高的結果，而 45-55 歲族群無論男女或國家皆為運動最活躍的族群，根據研究顯示 40 歲以後為人體老化關鍵期，對於自身的身體機能變化較為有感，可能出現如高血壓、視力衰退、骨質疏鬆、心臟衰老等情況，推測 45-55 歲族群因感到邁入中年期身體機能的劇烈變化，運動積極度增加，盼透過運動保持身體機能。

世界衛生組織指出身體活動不足已成為影響全球死亡率的第四大危險因子，每年有 6% 的死亡率與身體活動不足有關，超過 200 萬死亡人數可歸因於靜態生活。根據日均步數分析顯示台灣女性日均步數在各國家皆高於平均值，但在週均熱血時間卻遠低於亞洲其他國家，其中又以女性 26-35 歲和 55 歲以上的族群最低，台灣男性的週均熱血時間甚至為女性的兩倍。

[3]週熱血時間：當 Garmin 智慧穿戴偵測到使用者活動超過 10 分鐘，智慧穿戴會進行數據分析，比對目前的心率及平均靜止心率，經過演算推算出用戶的熱血時間。

洞察三：2020亞洲用戶平均每日步數平均下降 12.2% 台灣僅下降 7% 推估與台灣疫情控制穩定有關

（圖表來源：Garmin）

從平均每日步數分析可看出 2020 年相較 2019 年亞洲各國家皆下降，平均減少 12.2%，推測原因可能疫情影響人們外出進而打亂運動計畫。值得一提的是，台灣用戶平均每日步數相較亞洲整體僅下降 7%，推測與目前為止相較之下較為穩定的疫情控制有關。

數據報告中也發現，2020 年亞洲國家整體平均靜止心率較 2019 年增加，靜止心率為身體在靜止狀態下每分鐘的心率，一般情況下，當心肺系統越強，心臟輸出率則會越大，靜止的心率會隨之降低。除了飲食及日常習慣之外，有規律的運動可能為影響長期心率表現的因素之一，故心率常作為判斷健康與衡量運動強度最方便又最顯著的方法之一。

從各國靜止心率的比較中發現，印尼為亞洲平均靜止心率最高的國家，每分鐘約為 65 下，且印尼相較其他亞洲國家的月均運動次數則為最低，僅 9 次／月。此外，日本男性靜止心率最低，約落在每分鐘 59下，與《彭博社》公布的 2019 年全球最健康國家排行榜（2019 Bloomberg Healthiest Country Index），日本是亞洲健康指數最高的國家不謀而合，推估日本飲食、生活習慣及文化等影響因素相關。特別的是，以一般情況來說，年長者的心跳次數應較年輕人低，日本男性卻是相反。

透過長期觀察心率數據不僅能了解自身心肺功能，更能協助判斷是否有潛在疾病風險存在，大量臨床研究證實，非運動時心率偏快的人，發生心血管疾病的危險則明顯增加。

責任編輯：Joanna

資料來源：Garmin

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