12 星座跑者觀察日記／火象星座渾身都是勁 3分速全開！

一年一度的台北馬拉松即將到來，2020 年因為疫情，可以說是風波不斷的一年，讓全世界同步面對「失去」與「珍惜」的課題。儘管日子過得艱難，還是有不少跑者在防疫的同時，默默耕耘訓練，準備蓄勢待發！

而不同星座的跑者是否會有不同的跑步習慣？不同的星座特質是否也間接反應了你的人格特質與訓練習慣呢？運動筆記編輯與星座專家研究了馬場上的跑者們，以下為「火象星座」的跑者觀察日記，歡迎跑友搬板凳，一起對號入座！

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）

牡羊座、獅子座與射手座請出列～顧名思義，火象星座的朋友天生個性就帶把「火」，迅速、衝動、火爆、溫暖、熱情、歡樂，無非是他們的代名詞，身為行動派第一把交椅的火象，渾身都是力量，擁有運動家精神，視人生為一場競賽，不管做什麼事情都會像跑間歇的速度一樣，3 分速全開！

火象星座跑者很有可能會因為衝動而造成一些預料之外的後果，例如在鳴槍前就不小心超越了起跑線，或是一開始就咬緊領先集團，打亂後面里程的配速，在心底飲恨捶心肝地悲唱：「啊～多麼痛的領悟」。不過火象星座的優勢在於爆發力強大，在日常中會毫不保留，認真鍛鍊自己的耐力、配速。所以比賽時，那股衝勁會化作行動力，將全身氣力梭哈，衝破終點線。這勇於冒險的精神，旁人也會被感染的跟著振奮起來！

【牡羊座】

牡羊座的行動力跟熱情都是 100 % 的催落去啦！（圖片來源：運動筆記）

「今天開放報名的賽事趕快報！」「今晚要不要來練跑？」身為行動派的牡羊座，他的衝勁從報名賽事前就存在，他喜歡搶先行動，勇於接受各種挑戰，最討厭輸的感覺，就算還沒公佈中籤名單，他也會率先出現在操場、河濱，自顧自地展開周期訓練，不允許自己慢任何人一步，就是要當第一名！

所以當牡羊座說要開始的時候，就是立刻！現在！馬上！穿上鞋出門跑就對了，其他的事都不重要。長距離練習是習慣衝衝衝的牡羊座罩門，如果今天的課表是 30 公里，他很有可能不小心跑太快，前半段成了失速列車，導致後半段跑得筋疲力盡，累得上氣不接下氣，因此有極高的機率不小心受傷，或者提前下車。但同時他們也越挫越勇，將一次次的教訓刻在心上，不斷在錯誤中學習，轉化為能量，堅持到最後一刻的「人生勵志組」 94 他們！

幸運小物：

象徵熱情的紅色是牡羊座的代表色，奔放又醒目，顯現出愛冒險的特質。當牡羊座衝到疲累的時候，不妨搭配點紅色相關的物品，如紅色錶帶，不僅可提醒自己「跑步的初衷」，也是新能量的傳遞！

備戰 Tips：

持續跑比跑得快更重要，老愛衝衝衝的牡羊座要懂得為整場賽事分配體力，前面的保留是為了後面的火力全開。在長距離練習或賽事時，適合與個性溫和的朋友結伴跑，例如沉穩踏實的金牛座，彼此陪伴一路保持穩定向前的配速，最後幾公里再帶著金牛座開出去，一起突破 PB。

代表跑者：雙屆田徑雙料冠軍 莫法拉（Mo Farah）

（圖片來源：NIKE）

【獅子座】

獅子座的顏值突出、氣場強大，加上能力優秀，照片精選常有獅子座的蹤影（圖片來源：運動筆記）

「跑者是防水的！」身為百獸之王的獅子座，外頭豪雨嘩啦嘩啦，發布淹水警戒，在他眼中都不是問題，絕不澆熄要出門跑步的決心！獅子座個性熱心、堅強、可靠，從外貌到速度，他都希望顧到最好，由於顏值突出、氣場強大，加上能力優秀，一出場自然成為眾人的焦點，幾乎每場賽事的精選美照或帥照，都有獅子座的蹤影，讓人忍不住讚爆，不過不需要因此而忌妒，這些光鮮亮麗，都是獅子座用長時間的努力換來的！

獅子座喜歡征服一切，不輕易對現況妥協，認真完成每一次的訓練，不分晴雨從不缺席，就算感冒也不肯休息，堅持拿下全勤獎。慷慨大方的獅子願意分享自己的經驗，樂於對需要幫忙的朋友伸出援手，在跑步集團中，會高舉雙手自願打頭陣，為你破風，你的速度，他來配！看起來強大的獅子座也是愛面子的大貓，顧慮外界的目光，所以會將各種訓練做到最極致。

幸運物：

象徵黃金盔甲的金色是勝利者的姿態，在人群中閃閃發亮的獅子座適度在服飾中加一點閃耀光澤的色彩，更能征服眾人的目光焦點。像是 NIKE Swoosh Icon Clash 運動內衣，對獅子座女孩們來說就是個不錯的選擇，乾爽舒適、燦爛奪目，妳準備好上精選相簿了嗎？！

備戰 Tips：

如果有人對獅子座說：「累積跑量才能大聲說話？」他一定會回：「哼，但我都用速度說話。」獅子座征服馬場各種訓練一定會做到極致，但賽前也要懂得放鬆與恢復喔！

代表跑者：女子 3000 公尺障礙全國記錄 陳昭郡

（圖片來源：徐拔）

【射手座】

射手座的真性情帶來許多好人緣，如同冬日裡暖暖的陽光，是團隊中的正能量跑者。（圖片來源：運動筆記）

「要不要一起跑？我帶你！」興趣廣泛的射手座，喜歡呼朋引伴一起參與活動，只要有他在的地方，自然會有笑聲！當射手座確立一個目標，便會自動自發達成，也許他不是跑得最快的，但絕對是跑得最投入的，他會不斷思考跑步對於自己的意義，對人生充滿理想。

崇尚自由的射手無法在同一個環境太久，需要偶爾換個環境充充電，所以各大河濱操場都會出現他的蹤影，自然朋友也會很多，走到哪都會遇見熟人。而射手座率真的真性情帶來許多好人緣，會主動關心朋友，如同冬日裡暖暖的陽光，是團隊中的正能量跑者。

幸運物：

身為小太陽的射手適合溫暖色調的橘色配件，象徵自信、熱情，會為射手座帶來更多美好。而射手座需要穩定緩震的跑鞋，象徵強化與堅定，可以補強持續動能的弱項，帶來耐力的熾熱能量。Nike Air Zoom Tempo NEXT% 仿效競速鞋款，結合耐久性與潛能驅動設計，讓你的日常訓練如虎添翼。

備戰 Tips：

建議射手座可以嘗試寫練跑日記，紀錄每次訓練的感受，提醒自己偶爾得回頭檢視，適時修正、調整腳步，穩穩地跑向射手座心目中的理想世界，無論多遠，一步步踏實向前最快。

代表跑者：女子 5000 公尺全國記錄 謝千鶴

（圖片來源：卡斯）

下週預告：水象星座

火象星座熱情又有衝勁，這樣的個性在運動場上天生就是優勢，持續產生源源不斷的動能，化作每次訓練的燃料，相信你們會不斷突破自我，達成自己的目標，Fighting！之後還會有水象、土象以及風象星座的跑者個性解析，敬請期待跟敲碗～

以上文章由 NIKE 贊助刊出。

＊跑步產品 盡在運動筆記＊