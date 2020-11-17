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2021 PUMA螢光夜跑 閃耀生命炫彩開始報名

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊
PUMA 螢光夜跑即將開報！ 圖片來源：PUMA
PUMA 螢光夜跑即將開報！ 圖片來源：PUMA

國際知名大型夜跑賽事「PUMA 螢光夜跑」將於新冠疫情後重返賽道，特別訂於 2021  年 4 月 3 日（六）及 4 月 10 日（六）分別於台北、高雄正式開跑，不同於以往登記抽籤，改以個人報名先搶先贏制， 2020 年 12 月 4 日（五）即刻開搶，額滿即報名截止，在拚腳程之前先以手速比拚暖身。

另外，賽事也特別推出超前部署報名優惠，只要購買指定鞋款之消費者或是揪團參加校園星 RUN 組的學生們皆可於 2020 年 11 月 16 日（一）至 12 月 03日（四）搶先報名，另外更號召 2020 年參賽跑者於同一時間上線登記享有 2021 年保障錄取名額。但因應 2021 疫情變化，也請各位參賽跑者留意，PUMA 將視 2021 年疫情狀況機動調整夜跑形式為線上路跑方式舉辦，屆時報名費用不另予退費，請跑者務必詳讀官方網站上相關報名資訊。

超前部署報名雙管道 號召2020參賽跑者重返賽道

2021 PUMA 螢光夜跑即將擊退疫情陰霾重返賽道，為慶祝光榮回歸推出超前部署報名雙管道：

管道一

凡於 2020 年 11 月 16 日（一）至 11 月 30 日（一）購買 PUMA 螢光夜跑指定鞋款的消費者，即可獲得 2021 PUMA 螢光夜跑優先報名序號卡，憑序號直接登入活動官網報名，即可享搶先報名福利。

管道二 

2021 年PUMA 螢光夜跑持續推出「校園星 Run 組」5K 團體組別，號召全臺的大專院校學生們揪團 5 人即可成團參加，不僅可享郵寄優惠價格、歡樂無限的「疾風射門大挑戰」趣味活動，更可搶先上線報名。

除此之外，PUMA 螢光夜跑特地為 2020 年之原定參賽跑者保留 2021 年參賽名額，讓所有 2020 年已報名但因疫情無法參賽的跑者擁有保障參賽資格。超前部署報名雙管道及 2020 參賽跑者須於 2020 年 11 月 16 日（一）至 12 月 03 日（四）期間上線登記報名，一同體驗 PUMA 螢光夜跑煥然一新的獨特魅力。

個人報名限量名額即刻開搶  螢光夜跑拚腳程也拚手速

2021 PUMA 螢光夜跑第二階段則改採網路限額報名，並依報名先後順序給予錄取參賽資格， 2020 年12 月 4 日（五）至 12 月 18 日（五）開放報名，名額額滿即報名截止。以往 PUMA 螢光夜跑都是採用抽籤報名，但今年將優先保障 2020 之參賽選手參賽資格，並將剩餘名額依各組比例釋出。

PUMA x First Mile 永續生態愛地球 公益夜跑健康更有愛

2021 年 PUMA 螢光夜跑將持續結合永續生態概念，無論是再生紗線製成的紀念賽衣 ( Recycle ) 、參賽贈品-運動環保水壺腰帶組（Reuse）、至周邊規劃-環保拍照區（Reduce），邀請所有的參賽跑者共同為生態環境貢獻心力。

PUMA x First Mile 限量環保紗賽衣特別採用回收寶特瓶所製成的環保紗線製成，僅報名前 15,000 人可以獲得，主辦單位將按照報名順序依各站人數比例進行限量分配。

此外，2021 年 PUMA 螢光夜跑也將持續與公益團體「財團法人肝病防治學術基金會」合作，並捐贈本屆「Love Run 公益愛跑組」以及「校園星 Run 組」報名費收入所得作為肝病防治推廣用途，凡報名「Love Run 公益愛跑組」以及「校園星 Run 組」的跑者們可免費體驗一次「PUMA Night Run 疾風射門大挑戰」玩遊戲秀愛心。

臺北 AIMS 國際賽道認證  高雄港都城市夜景

2021 年 PUMA 螢光夜跑臺北站正式路線長度 21.6 公里獲得 AIMS 與 IAAF 認證，提供跑友們更國際化的數據紀錄；而高雄站 21K 菁英挑戰組則將延續特色生態文化路線，途經愛河溼地公園、內惟埤文化園區、願景橋、與中都唐榮磚窯廠等，讓眾多跑友一齊留下高雄港都城市夜跑的美好記憶。

＜競賽項目＞

＜報名期程＞

【活動相關詳情】

  • 2021 PUMA螢光夜跑活動官網： http://www.puma-nightrun.com.tw/  

  • PUMA 螢光夜跑 LINE 官方帳號：搜尋 ID：@puma-nightrun 或 帳號名稱：PUMA螢光夜跑

  • 活動服務專線：享動行銷工作室 02-2503-9333 #23

【特別說明】

大會為配合政府法令規範、避免增加參賽者的染疫風險。若政府機關因疫情升溫而限制舉辦大型群聚活動，2021 PUMA 螢光夜跑大會將由原訂的實體路跑活動變更為線上路跑形式，所有已報名參賽者將自動轉換成線上路跑之參賽方式，並不另行退費處理。參加跑者須先行同意此活動設定再報名。線上路跑及其他相關規定屆時將另行於活動官網公告。

圖片來源：PUMA

責任編輯：Andrew

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