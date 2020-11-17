跑步知識／賽事交管你怎麼看？ 市民友善需要時間的孕育

最近高雄富邦馬拉松在推廣報名，每次得到最多的回饋是：交管不佳、空氣品質糟糕，把高雄馬列為拒絕往來戶，高雄有些鄉親也希望最好不要再辦了，擾民！但對高雄跑者而言，在家鄉舉辦的賽事特別有人情味，且時間、地點、花費對當地人是最友善的選項，二派如何相處就考驗高雄運發局的智慧了，運筆這邊也想聊聊關於賽事交管的話題。

▞ 42.195 公里 是需要封路的距

42.195 公里距離很遠，特別是對台灣地小人稠要能夠提供跑者跑 42 公里的路線很有限，舉辦在偏鄉、郊區或許影響較小，但交通及住宿乘載量會造成其他問題，若在都市舉辦城市馬拉松勢必封路、交通管制確保跑者的安全。別說台灣了，哪個海外的大城市是不需要交通管制的？我朝聖過德國漢堡的鐵人三項、法蘭克福 XX 馬拉松、上海馬、廈門馬、函館馬…等，雖然海外馬經歷跟運筆很多跑圈大神比起來為數不多，但也算見識過其它國家的路跑賽事舉辦的規模，或許交通管制真的會帶來不方便，但提早規劃、因應、宣傳，也是可以解決的問題，那台灣的問題到底出在哪？

2012 德國漢堡鐵人三項賽事，市中心封路封了二天

▞ 2017台北世大運的神奇翻轉 從燙手山芋搖身一變成市民榮耀

2017 年的台北世大運，從燙手山芋搖身一變成市民榮耀。那年有幸參加台北世大運的開幕典禮，活動結束剛要從台北體育場離開，忽然之間前面人群開始混亂，大家開始推擠喧嘩，慌亂中隱約聽到前方有人放煙霧彈，接著看到媒體攝影機和遠方的煙霧往空中漫出，當時的驚恐無法形容，很擔心會不會有爆裂物，離開現場後才知道是反年改團體的示威遊行，當時只覺得：有必要讓台灣丟臉丟到國際上嗎？家務事非得在這裡吵鬧？這是國際型的賽事耶，感到憤怒與無奈，估計為數眾多的市民們我有一樣的想法，激發滿滿的愛國感，瞬間 2017 台北世大運觀賞票被秒殺、台灣運動員成為偶像，支持世大運是一件榮耀的事情，在這個情況下誰會說賽事封路、安全審查是擾民？

當一件事情是有意義的，部分的不方便也變得可以忍受。

2017 台北世大運的籌備過程千辛萬苦紀念照

▞ 借鏡台北馬的阿嬌沒空 市民友善需要時間的孕育

再換另一個場景，多年前【阿嬌沒空】的 ING 台北馬拉松廣告放送到全台灣，大家都知道那天就是台北馬的日期，也間接宣導這天台北馬拉松周圍道路會進行交通管制，民眾可以早點規劃避開交管道路，一個好的廣告創意、加上大手筆的廣告並非賽事單位可以承擔的費用，這廣告確實替台北馬立下不少宣導交管的功勞。這麼多年過去了，台北馬的管制道路上謾罵聲逐漸變少，除了是賽前宣導做的完善外，台北人也能理解賽事舉辦是對城市的宣傳，可吸引到國際選手參加、增加國際知名度，也或許有周邊的親朋好友參賽，經過多年的溝通與宣導，讓民眾從忍耐、到同理、接受到尊重，這都是時間的累積。

ING 台北國際馬拉松廣告片截圖（圖片來源：YOUTUBE）

▞ 市民沒有榮譽感 任何的不方便都變成擾民

每次宣傳報名一定會引起迴響議題就是【交管】，對我而言高雄跟台北的不同在於公共運輸不如台北方便，很多高雄民眾習慣以開車或騎機車為交通工具，道路的管制對汽車、機車族影響很大，賽事中交管路口在地鄉親們對跑友三字經、父母問候蔚為奇觀，也讓不少外縣市的跑友此生不想再參與高雄馬。確實，我去跑步為何要被罵呢？若管制規劃的不好為何跑者該承擔罵名？站在在地鄉親的立場是為何你們不讓我過？不能去別的地方跑？跑步停一下會怎樣？林北趕時間呀~ 然後開始硬闖、謾罵，人車爭道的情況屢見不顯，上個月的古都馬記憶猶新

人車共道有安全上的顧慮（圖片來源：運動筆記賽事照片）

▞ 提早宣傳多管齊下 符合在地化的宣傳模式

行銷管道很多元化，提早去溝通及宣傳 2021年1月 30-31 日是高雄馬，請大家儘早安排換道或更換其他交通工具。除了發新聞通稿、被管制的路口擺放預告牌、網路宣傳之外，長輩常用的 LINE 早安圖置入管制訊息去傳播訊息，在地化的行銷工具如：電台廣播、里長貼公告、很吵的宣傳車在管制區喇叭放送、公單位的行銷資源… 等，這些對年長的鄉親都是很好的宣傳方式。高雄運發局也不斷的在思考如何讓賽事更完美，今年不僅重新調整路線減少影響的主要道路、儘量減少路線經過住家範圍，以及舉辦啦啦隊比賽讓市民來替跑者加油，當然里長也是重要的溝通管道，希望由里長組隊成加油團，將謾罵聲轉變為加油聲。

跑步是開心的事情，繼續開心地跑跳吧！（圖片來源：運動筆記賽事照片）

▞ 交管現場提供替代方案及道路指引

對於沒有接收到這些交管資訊的人，當天被交管了一定會感到無奈，建議多處交管現場提供替代道路建議指引，避免市民著急無奈破口大罵，畢竟很少有宣傳是可以達到 100% 的傳遞，一定會有人現場才知道的。

另一方面是讓跑友去跟家人、好友溝通，舉辦賽事除了可以城市宣傳，也能帶來經濟效益，還有創造出有活力城市的形象，號召大家一起來運動，雖然很無形也不會立刻得到成效，但尊重多元化的社會即是民主的行為，若高雄富邦馬拉松有機會成為銅標、銀標賽事，對高雄的國際知名度也是有一大幫助的，我們一起期待 2021 年的高雄富邦馬拉松的轉變與進步吧！

▞ 對了，你報名了嗎？

2021高雄富邦馬拉松 11月底報名截止喔