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賽事心得／統一發票盃路跑 來來妹刷四新紀綠

運動筆記 / Jill 來來妹

11/15 來來爸剛好是壽星，所以來來妹帶著來來爸跑'統一發票盃-台北場'!

今天天氣微熱，但是天氣超好，天空超級美! 中和捷豹跑友們齊聚總統府一起要來歡樂跑啦~

今天沒想得獎，純粹陪來來爸開心歡樂跑，順便完成今日不常不短的LSD課表....(12.5K應該也不算LSD)

來來爸總是跟別人說，他會開始跑步是因為看女兒跑步跑的很開心，又認識很多好朋友!

來來媽每次看到女兒跑得很辛苦，都會不忍心的念我一下: '你可以好好照顧身體'好嗎? 一個女孩子的...

這時候來來爸就會跳出來幫我說幾句好話，安撫來來媽要他別擔心!! 

雖然賽前豹友們希望我可以衝去前面，好好認真跑，可以跑出個好成績。

不過，今天要擠到前排其實有點困難，我還是順順跑就好! 

雖然說得很輕鬆，但是每次來來妹看到這麼多人認真在跑，我的運動魂就會忍不住上身。

也會忍不住在內心為自己設下目標: 12.5K,，一小時完成....

平常的Tempo Run 中間還是會休息再起跑，這次來來妹想試試，不休息的5分速完賽。

其實折返大約在10K的時候已經有點跑不下去，謝謝今天教練有陪來來妹一起跑。

高架橋上下坡的時候提醒我身體放鬆，不要僵硬，呼吸做調整... 不斷鼓勵我超越前方的人。

下橋後，我也開始衝刺，因為看看手錶，好像有點來不及一小時完賽...

內心想想，沒關係，就全力衝刺，讓身體感受最後衝刺的痛苦感，對日後跑馬拉松也會有所幫助!

最後入終點前，來來妹真是使出最後力氣權力奔向終點.... 看看手錶'一次刷新四項紀錄' 好開心~

剛好完美'五分速'完賽，我想這應該是來來妹這輩子最佳紀錄吧~~ 值得紀念。 

話說，終點回來雖然喘的要命，但是之後也玩得很開心。

開心和每位中和捷豹菁英合照，恭喜我的偶像武松大哥拿到分組二.....

雖然來來沒有得名，但是只要看到跑團有人獲得佳績，就是覺得他們帥到爆 !!

話說，今天重點應該是'來來爸'，但是來來妹為了跟豹友們合照，又跟可愛警察娃娃拍照....

等我一回神想要去終點線等來來爸幫他拍照的時候，才發現~~ 來來爸已經跑回終點啦!

是不是有點太開心，整個都玩過頭了~   要來公布來來妹跟來來爸的成績啦~

話說我覺得，我們家基因也太強大，感覺來來爸也是超級會跑步，爸爸居然還說：「我今天沒用全力跑，跑完一點也不覺得累，還有你今天怎麼跑這麼慢？」 哈哈~~(來來爸好嚴格)

今天帶爸爸來跑步歡慶他生日，真的很開心~

誰說跑步一定要得名才開心，這樣邊玩邊跑步，順便享受跑友得獎的榮耀，也是很開心!!

IG：chic_jill

FB：Fong Jill

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