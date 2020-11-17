賽事心得／統一發票盃路跑 賽道上的熱情與陪伴的力量
第一次的統一發票盃
有一點點熱情
一早的總統府好熱鬧
一路打招呼
遇見好多跑友
人生第一次參加CP值超高的發票盃路跑活動
在一場賽事 感覺是個大團練
開心和大家見面幸福是來個擁抱
就算是第一次見面的跑友
感覺都不陌生 完全零距離
這就是一場歡樂的活動
我愛~~~
我們的熱情不減
為賽道上再增添色彩
開跑前的幸福
開跑前
人多擁擠 速度無法快
我選擇慢慢跑
一路跑 但感覺自己的速度拉不上來
沒關係 慢慢享受賽事
6k折返時一路
有人大喊 妙妙
感動的是賽道上人心的美
每一位跑者帶著一顆心
你的擁抱好溫暖~~~
永遠一步步前進
感受跑馬的熱情
可以享受跑步的快樂
在前進的步伐中
卻能大聲的為彼此加油
每一次在路跑活動的賽事中
永遠讓我最回味的並不是成績
也不是速度
更不是那些獎牌
你們就是在終點等我的夥伴
而是終點有人等待著你回來它是 HRC的團員們
還有屬於自己跑步的笑容
你們給的愛像家人
這個吻我好享受
它好甜 謝謝我愛的你們
#一場賽事有跑友的陪伴#賽道上人心最美#謝謝妹子團跑友們大喊我#謝謝Andy團長#謝謝嘉偉哥#還有很多跑友認出我的身影#賽事的感動並不是成績#我的感動是愛我的你們
#謝謝一路上的攝影師們#HRC跑團
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