賽事心得／統一發票盃路跑 賽道上的熱情與陪伴的力量

第一次的統一發票盃

有一點點熱情

一早的總統府好熱鬧

一路打招呼

遇見好多跑友

人生第一次參加CP值超高的發票盃路跑活動

在一場賽事 感覺是個大團練

開心和大家見面幸福是來個擁抱

就算是第一次見面的跑友

感覺都不陌生 完全零距離

這就是一場歡樂的活動

我愛~~~

我們的熱情不減

為賽道上再增添色彩

開跑前的幸福

開跑前

人多擁擠 速度無法快

我選擇慢慢跑

一路跑 但感覺自己的速度拉不上來

沒關係 慢慢享受賽事

6k折返時一路

有人大喊 妙妙

感動的是賽道上人心的美

每一位跑者帶著一顆心

你的擁抱好溫暖~~~

永遠一步步前進

感受跑馬的熱情

可以享受跑步的快樂

在前進的步伐中

卻能大聲的為彼此加油

每一次在路跑活動的賽事中

永遠讓我最回味的並不是成績

也不是速度

更不是那些獎牌

你們就是在終點等我的夥伴

而是終點有人等待著你回來它是 HRC的團員們

還有屬於自己跑步的笑容

你們給的愛像家人

這個吻我好享受

它好甜 謝謝我愛的你們

#一場賽事有跑友的陪伴#賽道上人心最美#謝謝妹子團跑友們大喊我#謝謝Andy團長#謝謝嘉偉哥#還有很多跑友認出我的身影#賽事的感動並不是成績#我的感動是愛我的你們

#謝謝一路上的攝影師們#HRC跑團