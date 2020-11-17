跑步小品／荒廢、重新再跑 真的很難

去年開始跑馬，經過不斷的練習，好不容易進步到可以不要被關門的邊緣，但是因為減肥跟練跑，整個身體就垮了，其實也沒有什麼就是疲憊異常，每天下班洗好澡就差不多9點多就睡著了，而且是一覺到天亮，感冒一直都不見好之外，身體一直覺得很很很冷，不管是穿多多，就是一個冷，那一陣子每天都穿七八件衣服去上班。很多人跟我說要多喝熱的，但是很怪，熱的越喝又冷。

後來又遇到今年的疫情，本來有去練跑，但是後來因為新聞出現跑步當飛沫往後會傳染，去練跑，原本會有幾個阿伯平時會吐痰或是咳嗽，原本是不為意的，但是再加上新聞播下去，整個跑場都沒有人。那時感冒一直都沒有好，再加上一跑不到300就一直咳，整個操場得人在看我就停了。

好不容易解封以後，這時已經差不多5月了，萬萬沒有想到的是，停跑3個月，過去一年多好不容易練起來的腳，現在連用走的500公尺就酸到曾經一度想要放棄跑步這件事。

重練真的是很苦的，要減肥，要練跑，要調身體，最難的是要調整心態，一直很想要回到過去的水準，馬上受傷，又要回到以前下班就要跑骨科復健科的日子，身心疲乏。更煩的是，這樣折騰下來，還是沒進步。

真的是要靜下心來，告訴自己從10分速15公里，慢慢的跑起，一開始真的是很容易從7分速跑起，但是2公里就喘到想喝水回家，不然就是跑個5公里，就累到要休一個星期很不想再來。

這樣來來回回的搞了幾個月，直到一次，第一波寒流來，當天我真的是靜下心來的不論慢的還跑到13分速，離譜的真的是旁邊用走的阿媽都比我快的速度，撐完15公里那天，跑了快3小時，直到那天過後，接下來的日子，我才慢慢的從一週跑一次，回到3次，5次，從跑2公里，到10公里，從月跑量30回到200。

今天寫下這篇，我是要提醒自己，未來千千萬萬不可以廢跑。三個月不跑，馬上變回正常人。如果有天不小心廢跑，要記得要重新跑起時，一定要不管多慢多久，一定要撐完長跑，一定要記得從長跑再跑起，才可以再進步，慢慢來不用急。不可以一下子再跑那麼快，受傷而以，別管別人，跑自己的。心靜下來，靜靜靜，慢慢慢，才可以穩，才可以再跑起