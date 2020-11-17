聽新聞
test
0:00 / 0:00
跑步小品／淡海輕軌美妙迴旋
跟著我跑，尋著文字線索，一絲一縷蛛絲，跑到了藍海線輕軌試營運通車，終站：漁人碼頭！
爸，這曾是我們沿著公司田溪走著，慢慢散個大步！轉為藍的海面及住家附近平坦路徑，再進去些廢棄的工地及已到盡頭！
我那昔日練習著再荒蕪不過的跑步濱海路線，變成淡海輕軌路線，傍晚時分，陽光及風聲是流麗清暢的天籟！在山徑/雲端/河岸邊，開始旋轉跳舞！
碼頭煙火著實為變化幻想的短暫真實，煙花易醒，心易碎裂！讓我久久無法移開的目光，對於遍虛之詭祕田隴山徑及荒蕪地帶，及不斷狂妄練習的自己！
在我的生命裡頭，寫下一篇又一篇，瀰漫著急驟落下如輕靈舞步的美妙迴旋。
Photo by:Wensong Kuo
謝謝！
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言