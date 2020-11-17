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跑步小品／淡海輕軌美妙迴旋

運動筆記 / 謝優

跟著我跑，尋著文字線索，一絲一縷蛛絲，跑到了藍海線輕軌試營運通車，終站：漁人碼頭！

爸，這曾是我們沿著公司田溪走著，慢慢散個大步！轉為藍的海面及住家附近平坦路徑，再進去些廢棄的工地及已到盡頭！

我那昔日練習著再荒蕪不過的跑步濱海路線，變成淡海輕軌路線，傍晚時分，陽光及風聲是流麗清暢的天籟！在山徑/雲端/河岸邊，開始旋轉跳舞！

碼頭煙火著實為變化幻想的短暫真實，煙花易醒，心易碎裂！讓我久久無法移開的目光，對於遍虛之詭祕田隴山徑及荒蕪地帶，及不斷狂妄練習的自己！

在我的生命裡頭，寫下一篇又一篇，瀰漫著急驟落下如輕靈舞步的美妙迴旋。

Photo by:Wensong Kuo

謝謝！

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