統一發票盃臺北場路跑活動 萬人響應熱情開跑

財政部109年統一發票盃臺北場路跑活動，今（15）日清晨6點在凱達格蘭大道上盛大開跑！由財政部蘇部長建榮及華南金控張董事長雲鵬等人帶領將近兩萬名跑者，一起健康向前跑，以行動支持並鼓勵民眾參與「捐發票做愛心」！

財政部長蘇建榮(左二)、華南金控董事長張雲鵬(右二)、華南金控副董事長林明成(右一)、立委羅明才(左一)擔任鳴槍貴賓

財政部統一發票盃路跑活動舉辦至今已邁入第11年，繼屏東場、台中場、高雄場熱鬧成功舉辦後，財政部與華南金控共同主辦的臺北場路跑活動今日清晨熱閙登場，有12.5K競賽組及3K休閒組，吸引眾多跑者熱情響應，而本次活動的主題「2020臺北雲端EASY GO」，呼籲大家消費時除了要主動索取統一發票，更鼓勵民眾下載統一發票兌獎APP，利用載具儲存雲端發票，共同為下一代節能減紙愛地球。

統一發票盃路跑台北場11月15日盛大起跑

活動現場由華南金控、公股事業及許多行政機關等設置宣導攤位，提供多項闖關遊戲、有獎徵答及行動支付結合雲端發票體驗，更精心安排舞台節目及抽獎活動，路跑沿線並有社區團體組成啦啦隊替選手們加油打氣，為跑者歡呼！

捐贈發票328168張給社福團體

在跑者的熱情參與及發揮愛心之下，共募集發票328,168張，全數捐贈台北市私立聖道兒童之家、財團法人脊髓損傷社會福利基金會、財團法人兒童肝膽疾病防治基金會、台北市智障者家長協會，希望藉由每一位民眾捐出發票累積的愛心，發揮協助弱勢團體的力量，讓民眾度過一個既行善又運動，身心皆愉悅的假日早晨。

財政部賦稅署署長許慈美(中)、臺北市政府體育局局長李再立(左)及華南金控總經理羅寶珠(右)為競賽組選手清晨準時鳴槍