跑步小品／好跑鞋、好教練、好訓練～缺一不可

謝謝kobe 教練幫我爭取一雙skchers跑鞋，而且還是新款GORUN FORZA 4，向來都穿薄底鞋的我，第一次穿厚底的，難免有些許不適應，但這款針對足弓設計增加穩定性及內旋跑者……分別穿它跑過長距離、長短間歇，很有回彈力，往前推進，比較省力，最終重要的是每次跑完小腿不會酸痛，都是大腿酸，我想除了幫我省力外，用對力是更重要的……唯一缺點就是針對腳掌較寬的跑者，包覆感會太重……滿推薦用來跑中長距離。自己本身很長跑比較長距離的比賽跟訓練，我認為這雙鞋駕馭上不會太難，厚底、泡綿、鞋面；都算非常的不錯，我也跑了好多年了這雙鞋真的值得大家嘗試唷！

非常感謝kobe教練在暑假特別舉辦了一場長距離測驗賽，讓我們在疫情這段時間沈悶已久的心得到紓解和釋放，真的非常開心。不過呼籲大家還是要多加小心，然後這次謝謝kobe教練精心設計安排了暑期的訓練，雖然最後成績不是到自己設定的高標不過也算滿意，因為在台灣炎熱的七月暑假。雖然自己跑了七個年頭多了，但是我真心認為有教練不是只是為了訓練上的瞭解認知還有生活心靈上的調節，每當自己覺得很累的時候教練總會在雪中送炭啊！今年目標還是希望台北馬能突破進3小時35分內，希望自己能一舉達到，接下來要繼續麻煩kobe教練了

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