跑步小品／一直在哭的少女 原來42公里真的跑得完

跑完了!真的真的跑完了!

「只剩最後2公里了,前面40公里都跑完了,剩的2兩公里算什麼。」「最後2公里!沒有人在這裡放棄的。」「你看呼吸不是太喘,沒有吸不到氣對吧?腳沒有痠到抬不起來,對吧?腳踝也沒有痛,對吧?那再跑一下下,再一下下就好。」「教練在終點等我啊,ㄌㄌ也在等我好消息,還有景文、倢安、瀞文好多好多人都在等我。」

最後兩公里路程,在又黑又長的隧道裡,每跨出一步,我都不停在腦海中回想,這一路跑來的歷程,我努力的告訴自己,再一下下就要到了,再堅持一下下就好,但是真的好累好累好累,即使沒有上坡了跑起來還是好吃力,好想停下來,為什麼怎麼跑都還沒到?為什麼怎麼跑都還是在這個該死的隧道裡,不是說只有兩公里嗎怎麼還沒看到隧道口?

心中不停想著,跑完就可以去吃大餐、跑完就可以去按摩、跑完就代表著解鎖人生新成就等等,鼓勵的話已經沒有辦法讓自己穩定下來了,心裡越來越慌張,腳步也越來越沈重,過去三個月所有的不看好與質疑、總是在開著請教練、請營養師是在浪費錢的那些玩笑,還有對自己的不自信的念頭,也在一瞬間全部湧出,覺得自己真是沒用,滿腦子都在想著要放棄。這個時候已經一邊跑一邊哭,嘴上小聲嘟囔的不跑了,再也不跑了,腳卻不知道為什麼不肯停下來。

就在這時候⟪When You Belive ⟫的前奏響起,這一首歌在這三個月中,那些練跑的那些辛苦過程裡,播放了無數次,所有流過的汗水,耳機裡歌曲這樣播著:「We were moving mountains Long before knew we could 」是啊!跑40公里已經是很厲害的事了「已經撐過了前面山路那些起起伏伏,蜿蜒崎嶇的40公里,帶著車禍的傷(小小的傷,經過醫生還有教練的許可才下場的,我沒有逞強)從最一開始起跑直到現在都沒有停下腳步,你絕對不是沒用的人,你可以的」我這樣一遍又一遍地對自己說,不知道說了多少遍後,呼吸終於趨於平緩了,眼淚不再滴答滴答地流,步伐漸漸穩住,然後我看到隧道口的光,這一刻我知道我不是沒用的人。

「Who knows what miracles You can achieve」終點前200公尺,計時器顯示 4:58:48 ﹐教練說的是真的,五小時完賽是真的,向來體能很差的我,5'30"配速跑得像中風的我、討厭淋雨、討厭間歇的我、定向比賽每次都差點沒體力回不來的我, 原來真的可以做到,我告訴自己我真的做到了。

時間回到三個月前,太馬抽籤截止前三天,實驗室學姊問我要不要一起報全馬?一起報全馬?一起報全馬?我很認真的確認了三次,壓力很大的研究生學(ㄈㄥ)姊(ㄗ˙)她要報全馬(我很合理的懷疑她是壓力太大才會做傻事)。當下我好心動啊,但0.1秒恢復理智後馬上先去問了跑步恩師,得到了正面的答案後,我也變瘋子一起報名了(難道我也壓力大?)。

雖然自己跑過幾場半馬了但全馬我還是完全沒有概念啊∼那所以到底要怎麼辦?畢竟從今天四月一段低潮結束之後,整個生活還是在一個很混亂的狀態,體能也基本歸零,不管怎樣還是先把基本的體能找回吧!在自己跑了三週的復健式課表後體能一點都沒有進步,一 點 都 沒 !!!!!然後我又很快地陷入自我懷疑自我否定的迴圈裡。

眼看體能再練不起來真的不用肖想跑全馬了,於是我抱著死馬當活馬醫的心態把歪腦筋動到定向校隊裡厲害的學妹身上,非常非常厚臉皮的去問學妹要不要當我的教練,沒想到她還真的答應了(Yes! 再多拖一個人下水)同時幫我減脂的營養師也介紹了更專業的#英國運動營養師Shay(Yes! 又多拖一個人下水),就這樣妤婕的全馬訓練就這樣有了雛形(?)(當時完全沒有意識這是惡夢的開始?)於是日子在就在恩綺教練,還有營養師Shay的訓練計劃中光速飛過。

還記得第一週的長距離是8公里,我跑到又喘又累,中間還一度體溫過高快要暈過去,而被迫停下來潑水降溫,最後8公里花了90分鐘才完成,那一次打訓練日誌的時候打到都哭出來了,教練淡淡地說:沒關係,還有時間,下次跑好就好。也記得第一次跑配速的時候,我跟教練說6'30"太快了我跑不出來,教練還是淡淡的說:永遠不要還沒嘗試就說自己不行。

(雖然常常覺得教練像惡魔但是還是好愛教練)

還記得一開始Shay要我在跑步的時候每15分鐘要喝100ml舒跑,我跟他說100ml太多了會喝到吐,ㄌㄌ淡淡跟我說:腸胃也是可以訓練的。也記得訓練好一陣子過後補給還是常常吃不夠,還會常常因為突如襲來憂鬱不吃飯,Shay還是淡淡說:沒關係,下次再試試看。

於是就在我無數次覺得自己辦不到的情緒中,也在她們淡淡的不疾不徐的堅定的回應下,度過了這三個月的時間時間來到比賽當天,一個人在接駁車上看到Shay前一晚傳來的訊息:等你的好消息喔,放鬆心情一定能跑完的。反覆聽著教練傳的語音訊息,分段的配速、上下坡的技巧、注意腳傷的每一條訊息,都反覆的聽了好多好多遍。

開跑前在寄物區遇到教練,他緊緊的握住我的手,眼神很堅定的說:慢慢跑、穩穩地跑,我看好你,等你回來知道嗎。跨過起跑拱門,真正踏上全馬的路程,心裡真的緊張死了,即使每天訓練日誌再怎麼具體的記下體能進步的證據,教練也不只一次跟我說看好我,心裡還是有一個聲音懷疑自己,但已經站上賽道了,還是先跑起來吧,不然回收車就要來了。

當我邁出步伐,一步一步感受腳掌踏在地面的觸感,配合呼吸,自然的擺臂然後挺胸讓身體微微前傾,所有的動作都輕輕的,很舒服的,當我再次回過神時,我發現我在笑!?打從心裡開心的笑,對啊,跑步本來就該是一件開心到會邊跑邊笑的事啊!尤其是經歷過跑完個人紀錄裡最穩最漂亮的25公里,隔天卻無預警地陷入憂鬱,吃不下飯睡不了覺,身體也像是忘記怎麼跑步,只跑了800公尺就抽筋,就會知道可以跑步的日子都是值得開心的好日子,如果還可以比賽那就是奇蹟了!

如今這三個月所有堅持撐過去的痛苦、懷疑、否定、汗水還有淚水都變成如今身上的肌肉還有帶我回終點的勇氣了,所以就一步一步開心的跑吧!(對!幾乎全程我都是笑笑的很享受的跑,一直到最後三公里最後一個隧道)「When you believe somehow you will You will when you believe」大概是體能已經達到極限,最後隧道那段真的是笑不出來了,怎麼跑都還是在黑漆漆的隧道裡,就像常做的那個夢裡怎麼逃都逃不出去的深淵,多往前跑一步也沒有任何幫助,那些懷疑還有否定的聲音又在耳邊響起:「全馬不是跑兩次半馬這麼簡單你知道嗎?」「太魯閣還有坡誒,你跑得上去嗎?」「你才練到25公里這樣來得及嗎?」「營養師就幫你看看吃的,算算熱量而已這我也會啊」「營養師這麼貴,我算你半價給我賺比較快啦」「哪需要請營養師,澱粉多吃一點就好了啦」「找學妹當教練夠專業嗎?」「教練不陪著一起練哪叫教練?」「馬拉松就跑開心的就好,幹嘛搞得跟運動員一樣?」「你都在運動是不用唸書嗎?」「阿你預估完賽時間多少?五個半小時?怎麼可能有跑完就不錯了吧。」

好累、好痠、好喘,身體已經被逼到極限了,心志也不斷地被消磨,我哭著說:不跑了啦,再也不要跑了,絕對不跑了。伴隨著⟪When You Belive ⟫的歌詞才漸漸冷靜下來,「You will when you believe」相信自己就做得到啊!要是自自己都不相信自己了,要教練還有ㄌㄌ還有那些懷疑你的人怎麼會相信你?況且經過教練還有Shay的訓練,我已經不是當初連八公里都跑不完的妤婕了,也不是當初動不動說做不到的妤婕了,而且教練說了在終點等我回來的,所以不要哭了穩住呼吸,把那些懷疑還有否定都踩在腳下,這條路會越跑越清晰的。然後我看到隧道的盡頭;看到最終計時的結果4:56:23我的初馬跑完了。

謝謝大家看完整片這麼長的少女內心戲,既然整個訓練週期到比賽都在哭,那簽名等就留

愛哭a跑步少女