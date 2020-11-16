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賽事心得／新竹戀戀桐花馬拉松 痛徹心扉的一場全馬

運動筆記 / 李忠憲

因為疫情關係有些賽事取消，有些延期，而這一場「新竹戀戀桐花馬拉松」就是今年的第二場(第一場是1月份的渣打全馬)。

賽前因為練跑踩到坑洞，小拐一下，雖然沒有腫脹，但肌肉不適，因此停練就醫4天，之後肌力尚未恢復，但賽事告急，只好硬著頭皮上場，聽跑友說的順順跑就好，不求成績、平安完賽最重要。

沒想到事情不是想得那樣簡單，剛開跑右半邊腿部肌肉緊繃感就出現了， 都還沒到後半段就有不適，心想：「真是的！不是休息很久了嗎？怎麼還這樣......」不過依據以往的經驗，應該熱開就會好一點，但一路跑到5k前都是這樣緊繃不適，因為這樣不可能加速奔跑，好在今天就是求完賽就好，所以速度都是輕鬆跑為主，目前也只能這樣。

經過第一個補給站，吃了香蕉有好一些，但心中仍有很多焦慮及緊張，畢竟我已經10個月沒跑全馬了。

每一次報名賽事，都很熱血，但是比賽前，我都會有很多焦慮的情況，因為總是調整得不夠讓自己安心，而賽前更不可能多練，因為過度疲憊也不可能參賽。

於是我在焦慮、緊張下，邊跑邊擔心著自己肌肉的情況，不得已下，把左半邊(腳拐到的那一邊)默默地加重負擔，想要藉此分擔右半邊的情況，就這樣來到15k，已經有些上坡了，不過我知道這不是最難的部分，後面還有更陡的，所以我仍保守的輕鬆跑。

經過全馬折返點到鐵嶺橋之後，就開始進入最艱難的爬坡賽道，一路爬升到最高點21K，此時的跑者各個都得面對挑戰，開始出現步兵的跑者，我也吃力地爬坡，我一向自豪爬坡能力不錯，所以開始超車別人，但是隨著坡度達到45度以上時，加上綿延數公里，先不說腿力、心率的問題，此時肌肉緊繃感再度出現，而且加深了許多，甚至連其他肌肉都開始緊繃了，掙扎下......我爆掉了，破天荒的停下來變成步兵模式，向來我是堅持不用走的，但這次狀況不佳，我擔心後面會更糟，不得不停下來走路。

於是我約在20k左右走路，走走跑跑，撐到下坡才跑起來，但可怕的還在後面─陡急下坡4K，超過45度的急下坡，也讓我吃盡苦頭，換別的肌肉受苦了......此時也不能快到哪，因為又斜又滑的賽道，真的很令人擔心，滑倒就前功盡棄了，應該說非常危險。

好不容易撐過陡急的下坡，以為一切就平路完美結束，但我的肌肉已經超過極限，多次爆掉，而此時才27k左右，還沒到人稱30k撞牆期，以往我都等到30k之後火力全開，但這次半馬過，早就多次「撞牆」。

就這樣多處肌肉快要抽筋，一路上藉由肌樂的麻痺硬撐，撐到了32k，還有10k，但肌肉不適感很嚴重，還加上右腳掌的疼痛，讓我苦不堪言，此時的我多次忍不住停下來按摩右腳徑前肌，也多次停下來當步兵，真的痛得很難受。

跑跑停停來到35k，我真的受不了了，「我想要回家！」我對補給站的志工是這樣說的，腳掌疼痛感持續加深，最後萌生棄賽念頭，「我跑不下去了！」一方面怕硬撐會受傷更嚴重，一方面就差最後幾k了，此時放棄真的很不捨，如同跑友說的：「棄賽比堅持還需要更大的勇氣。」好煎熬！好痛苦！最後崩潰了，在沒人的地方，一邊哭一邊跑一邊走，好想要大哭......好痛苦......

直到跑到終點，我都不知道怎麼撐過最後10k，只知道多次哭泣的我，淚和汗混在一起，一路上內心的掙扎、恐懼、痛苦全交織在一起，跑跑走走撐到最後的終點拱門，當時已達到極限，於是我爆發了！在拱門後情緒失控地狂叫兩聲，想要把所有的苦悶一次發洩完畢，嚇到準備替我掛牌的工作人員。領完獎牌後，我哭喪著臉，回到休息區，還是好想痛哭一場，無奈包袱很重，壓抑著自己的情緒......

賽後檢討：

1. 不會再來參加，不是主辦單位辦得不好，而是自己能力不足。 

2. 練不夠還是沒有資格到處報名賽事。

3. 報名賽事對我都是有壓力的。

4. 全馬未知領域上，讓我戒慎恐懼，第一次痛苦到這樣，始料未及......

5. 這次跑完，希望自己能夠脫胎換骨，因為生活也有很多苦悶過不去.....

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