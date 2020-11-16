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賽事心得／統一發票盃路跑 妹子陪跑團為大家加油

運動筆記 / ChenLe Wang

時序拉到賽事密集的十一月，雖然是台北區的地方賽事，但憑者高CP值。這場依然吸引眾跑友參加。本團登記至少40人參加。大家平日各地練習，難得有齊聚一堂的機會。所以也特別期待各次活動。

剛好天氣非常給力，週六早還是陰雨綿綿。今天迎來是涼爽舒適天氣。

防疫當下，規格依然不減。讓我們珍惜這得之不易的環境。

挖。這麼多救護車。大會準備相當用心。

一早出發前先團拍一下。疑? 怎麼人數比預期少，果然是後面有一個驚奇。

出發前台上長官致詞，台下們自拍成群。魁哥你這張也太逆齡了吧。

出發折返後，聽到有孰悉的聲音喊我的名字。當下看到學姊超人變裝，真是驚奇又開心。

原來早就準備好給大家驚喜，同時也成為全場焦點。

不過12.5 K 距離不算短，厚重衣服真是很熱，不由得得佩服所有的變裝者。

有了你們讓整個賽道便更有趣了。

可愛的瑪利歐，蓉妹妹。

美少女與仙女。

終於歡樂完賽了。超人今天你最正。

大家開心的慶祝。

雖然很熱，但能帶給大家歡樂。很值得。

主辦單位還特地採訪錄影。

雖然賽後艷陽高照，卻不減大家開心的心情。

這個神自拍，構圖線條極美。

聽說這張解釋了為什麼魁哥這麼熱愛跑步。

大家都特別融入角色的故事，當下我們都忘記繁瑣的日常，努力記憶的歡樂的當下。

跑步回到初衷，是一個追求簡單快樂的過程。

一群人快樂可以放大，憂鬱可以減少。

雖然我們才剛認識，但在追求簡單幸福的路途，我們其實已同行尋覓已久。

#妹子陪跑團為大家加油

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