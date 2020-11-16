賽事心得／統一發票盃路跑 許多讓人感動的畫面

今天比以往還要早起，因為今天要拍攝的是「財政部109年統一發票盃臺北場路跑活動」，早上六點鐘就準時開跑。有別於以往的路跑，我有發現今天比較多視障朋友一起路跑，令我比較感動的事是，我每每看到一對視障路跑者與陪跑員開心的一起跑向前來時，我心裡就會想像著，他們在一路的過程中陪跑員的細心照顧與溫暖話語提醒，就覺得這個畫面真的很令人倍感溫馨。

而且總覺得陪跑員都會很貼心的跟視障朋友說，有攝影機唷！視障朋友們也毫不吝嗇的擺出最帥的姿勢讓我拍攝，由衷的想謝謝陪跑員們，這樣用心的陪伴以及貼心的照顧他們。

雖然兩人之間只用一條線牽引維繫著，其實那也有代表了深深的信任與安心，其實那是件不容易的事情。

我記得我小時候，童軍也有體驗過視障的相關生活實驗，應該說走路就非常不容易了，更別說跑步了，所以我心中也打從心底非常佩服這些視障的朋友們，您們真的令人驕傲！

我想給予您們最響的掌聲與最大的鼓勵，也謝謝您們的堅持！讓我們看到這滿滿的正能量及溫暖的畫面~謝謝您們~

另外今天最特別的就是在人群中突破重圍的身心障礙朋友，真的是用飛快的速度，拋開人群並且浮現在我的相機視窗裡。

他那堅定的眼神，是我忘不了的，真的非常的專注，目標明確的勇往直前，勇士加油！ 謝謝您又讓我感動了。

今天還有一個可愛的畫面，應該是爺爺推著娃娃車帶著小孫子一塊路跑，這畫面怎麼可以不捕捉下來呢，因為真的會讓人會心一笑！爺爺要一直加油唷~

最後有祝賀紀念自己生日的跑者，您跟您的朋友都好棒唷！這樣的生日紀念與慶祝真的好有意義呢！

也祝福大家永遠都是18歲，健康平安永遠青春年輕，跑起來吧~

活動賽事相簿連結https://reurl.cc/Mdg2oW