賽事心得／我的第54馬 傷後復出的太魯閣馬拉松

距離上一場認真準備的馬拉松賽事應該可以追溯到2017.12.31的清水馬拉松，這場比賽之後又開始進入漫長的復健療程，雖然陸陸續續還是有參加一些超馬賽，但是因為傷勢尚未痊癒的關係也只能選擇保守參賽，告訴自己有參與到就好，這樣低迷的狀態一直持續到今年才有了點不一樣的改變。

2020年對很多人來說不是很美麗的一年，但是對我的馬拉松歷程來說卻是曙光乍現的轉機，我的這雙玻璃腳在超越復健診所凃俐雯醫師的照護與控管下總算可以開始恢復規律性的練習，也才有機會開啟今年分段環島的旅程，感謝醫師在每一次跑旅之後協助檢測兩腳的狀況，耐心的與我討論復健治療的方向，透過逐步的累積跑量，增加訓練強度後終於有信心再一次挑戰全馬的賽事，而且是慕名已久的太魯閣峽谷馬拉松。

全程馬拉松的路線起點在東西橫貫公路牌樓前往南200公尺處，途徑亞泥鳳凰林太魯閣大橋左轉蘇花公路舊線錦文橋右轉中橫公路、沿途景點有長春祠、燕子口、錐麓斷崖、九曲洞、慈母橋一路跑向天祥後折返回砂卡礑隧道，終點設在太管處。最高海拔500公尺，算是一條景緻壯麗也蠻有難度的賽道，復出的第一場賽事就挑太馬真的是期待又怕受傷害，幫自己訂了一個3:30小時完賽的目標，希望守得住，加油啦。

賽前一天跟詩宜和阿麗開車到花蓮跟鵬讚會合，晚餐在讚哥親戚的推薦下決定在遠百樓下的涮乃葉火鍋進行賽前超補法，不誇張，近兩個小時的用餐時間，一盤又一盤上不完的安格斯牛肉、雪花豬吃得我們心滿意足，腰圍都不知道大了幾寸，這頓虛華的晚餐也讓本來堅持要去麥當勞大薯買一送一的我打消這個念頭，晚上的住宿感謝花蓮好朋友戴子良隊長夫婦提供，果然每次來花蓮都有回到家的感覺，盥洗完後趕快整理明天的裝備、補給，趁就寢前將肌內效貼布貼好貼滿了脛後肌跟阿基里斯腱，就等天亮了。

清晨四點起床再次確認了隨身的裝備後驅車前往會場，依照隊長夫人提示的路線進入在地人才懂的秘境小道，抵達管制線前停好車後再步行約一公里進到太魯閣國家公園管理處會場，省去了到新城車站搭接駁車的麻煩， 才進入會場立馬被現場的人潮與往來新城車站跟會場間的接駁車給震懾住，哇里咧，很難想像在全世界都受到武漢肺炎疫情影響的當下，臺灣還能正常的舉辦萬人以上的路跑活動，這能不給自己一個讚嗎？

匆忙的跟山貓團的朋友們完成合照後趕快跑去寄物區排隊寄物，不難想像這又是一波人龍的聚集，動線的安排不是很理想，但寄物的速度倒是挺快的，往起跑線前進的這一路上因為人流與接駁車下車處重疊，更是擠得寸步難行，這動線的安排真的還需要多用心才行。站在錦文橋起跑線內的心情很亢奮，少了過往肅殺的氛圍，多了一點期待跟對自己狀況調整的不安，情緒隨著時間的消逝而起落，比賽即將在倒數聲中展開，5、4、3、2、1，跑吧，趕快奔向期待許久的全程馬拉松賽事吧。

起跑的當下有些保守，畢竟太久沒有參加比賽了還是小心為上，遠遠的就看見今早跟我打招呼的楊富傑兄搶佔領先集團，看著周遭的跑者一個個從我身旁輾壓而過，還是要提醒自己比賽才剛開始千萬不要躁進，前面幾K還是穩穩的跑，先將心率穩定下來，觀察腳的狀況後再作打算。和我跑在一起的還有山貓團的王老師跟一位我還不熟的團員Pual，有聽到他們要跑4:30的配速，這就厲害啦，我自己則是以守住3:30的5分速內為主，當然趁著比賽剛開始還有體力的時候賺一點額度給後頭抵銷這也是策略之一啦。

在經過太魯閣大橋時突然又一陣的回憶湧入腦中，這座橋我八月初的自助環台時才跟元綱來跑過一次，難怪出發前詩宜跟我說：「樺哥，其實太魯閣馬的90%你在橫台賽跟自助環台時都跑過了，沒跑過的就剩起跑起點的這幾K」嘿～～好像是欸，因為再進入東西橫貫公路的牌樓時橫越台灣的回憶又在我腦袋瓜裡不停的轉啊轉的，兩年前在我旁邊的還有我的超馬貴人千聿姐跟大陸選手肖靜呢。才回過神Paul已經慢慢的消失在我眼前，跑在一起的還有王老師，雖然沒有刻意的併行聊天但也都會隨時注意彼此的狀況，王老師一直說我跑得太輕鬆，其實您不知道我跑得很喘啊。

太馬的補給確實沒話說，平均2.5～3公里就會有一個補給站，雖然補給物資沒有哪些特色馬來得豐富多元有創意，不過也還算中規中舉，畢竟太馬的特色就是沿途這些世界級的壯麗景緻跟鬼斧神工的天然造景啊，體力終究不敵連續緩坡的蹂躪開始有點步履蹣跚、意識不清，在10K時趕快按照補給策略吃下第一包32Gi能量果膠，雖然HOLD不住5分速，但至少要堅持全程用跑的狀態完成比賽，邊跑邊調整，時不時的大聲喊叫也讓呼吸能夠順暢一點。怎麼才沒一會半馬組的總一就從我身邊疾駛而過，嚇得我嘴巴都快合不起來。

跑到15K之後已經懶得理有多少人刷過我的身旁，這時比較期待的還是全馬組總字輩的神人們回程的英姿讓我崇拜一下，當然更希望能夠遇見自己認識的朋友們跑出好成績，經過慈母橋一直到22～23公里之間終於看見蘇志濱教練、李智群教練、鄭揚展大哥、沙政亞陸續經過，這速度不是我這種等級的素人跑者可以達到的境界啊，單純欣賞崇拜就好。畢竟現在自己因為GPS錶的里程紀錄受到山區影響而增加，沒辦法依照手錶上的數據去判斷正確的距離，困擾啊，只能怪自己功課沒有做足，更尷尬的是主辦單位在賽道上設置的里程指示板數量很少，而且擺放的地點也不準確，完全沒有參考的價值，苦惱啊～～

終於克服了一路的緩坡來到25公里的折返點，標高500公尺的天祥，本來應該已經累到不要不要的我突然在折返後又可以開始跑起來，總算可以開始倒數計時真的很開心，尤其是能跟王老師一起堅持到這邊真的是很特別的經驗，折返之後王老師的狀況還不錯，馬上就超越我一路往前衝，這時候我也不急了，能平安的跑回終點才是最重要的事，更何況我的肚子從起跑開始就一直鬧脾氣，已經憋了25公里了就是捨不得在進補給站時休息解放，先撐回去再說吧。

約莫跑到28公里的時候我補充了一包32Gi的電解質果膠，雖然自己不是個容易抽筋的人，但畢竟太久沒有比賽，該吃的補給還是乖乖的送入口中就對了，但意外總是來得突然，折返後一直在我前方的王老師好像出現抽筋的狀況，尷尬的是帶在身上唯一的一包乖乖膠剛剛已經被我吃下肚了...王老師要我繼續往前跑，他稍微伸展一下再試試看，沒有辦法幫上忙心裡多少有一點自責啦，畢竟我不是必需要吃到電解質果膠的體質。回程的路上一直因為抓不到實際里程讓自己跑起來有點辛苦，尤其30公里之後更是數度呈現斷片狀態，太馬真的是GPS錶的地獄啊。

即便速度的狀態不是很理想，卻還是不願意停下腳步跟自己認輸，現階段只能在太馬證明自己還有能力全程用跑步的狀態完成一場馬拉松賽事，這對現階段的我來說還蠻重要的，畢竟超馬跟標馬賽的考量不同，配速跟補給策略也差很大，透過比賽的過程調整跟觀察也是學習跟檢討自己的機會，也提供下一場賽事時的參考。

今天的中橫公路跑起來好陌生，明明應當是一場跑馬生涯中印象深刻的經典戰役，怎麼記憶點會這麼模糊，看起來當時真的是跑「鏘」了，我不斷想著橫台賽時我是怎麼撐過這一段的，如果沒有千聿姐跟肖靜的支撐或許又要再一次飲恨而歸了吧。

心情持續被掌握不住的里程數給影響，原本預估應該剩下2公里不到的路線硬是又多出了4公里，心累了腳步也就越來越沈重，意志力慢慢的也被消耗到對自己失去信心了，顧不得前方跑者的背影離我越來越遠，就像隻抓不住獵物的獅子連追上去的念頭都沒有，直到陸續有幾位同組的女生跑友依序超越我，才讓自己醒了過來，說好要微笑面對比賽的我現在是怎樣。

拋開負能量，正面迎接剩下來的里程，念頭轉了，感覺還不錯的狀況好像也回來了，跑進最後一座砂卡礑隧道，這裡頭的光線特別昏暗，最後的2公里，雖然跑得有點力不從心，但心裡卻仍然充滿鬥志，期待隧道盡頭燃起的那道光，因為只要看見那道光，離終點就不遠了。慢慢接近隧道口，遠遠的就看見終點拱門近在眼前，整理一下心情、調整腳步，臉上重新掛上了笑容，自信的邁入終點，好久沒有這麼激動的站在終點，習慣性的轉向賽道深深的一鞠躬。是的，經過兩年多的復健，我終於回來了。

出遠門跑完比賽之後該做的功課還是免不了，既然皇后跟家裡的小鬼頭都許了願，當然必須使命必達，這不只是為了下一比賽的假單，更是為了生命安全的考量啊，有機會的話，台北馬拉松再見囉。

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