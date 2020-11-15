賽事心得／埔里山城派對馬拉松 超棒的客製化完賽禮

南湖社大-悠活樂跑這次又出征了！

這次跑的是原訂三月舉行因疫情取消,但11月又臨時加開賽事的Puli Power 埔里山城派對馬拉松 ,這次只開放2000多個名額,但是是以埔里鎮民為優先報名的方式進行,淦哥等到第二階段開放一非鎮民報名時,在心跳250的情況下搶下了十個名額,沒想到,填完資料送出去,再查詢,已經是額滿的情況了,這完全是從第一屆到第四屆辦出優質賽事的名聲關係。淦哥從第一屆報名到第五屆,今天在會場聽到主持人及看到布條公佈2021 6連忘返11月底開放報名,今天帶著一起跑的子弟兵們紛紛叫我開團報了啦!

為什麼淦哥這麼堅持要跑這一場賽事?光是每年的客製化完賽禮就讓我心動了~就不要再說後面幾屆的香菇太空包還有遊園券了。

第一屆-茶杯 第二屆-年曆記事本 第三屆-蝴蝶鑰匙圈 第四屆-胡桃鉗娃娃

今年第五屆-可能是因為免費,所以沒有客製化完賽禮,不過整個賽事的豐富度請聽淦哥講一下~

主辦單位賽前在官網鼓勵鎮民以機車為主,讓我們外地開車去的方便停車,果然大家都很配合,不必把車子停的遠遠的,主要道路路口會場指示牌清楚的指引著我們到達停車場,主舞台的主持人(不是淦哥)(不是淦哥)已經熱情的提醒跑者的注意事項還有加溫的鼓舞言語,但淦哥找不到佛心的主辦人 傅裕宸 大哥,暖身+熱舞+來賓致詞,嗚笛,開跑,前導車,路口志工,四線道封二線道給跑者使用,補給站每2.5K就一站!

第一站(健康組+挑戰組)就出現了當地有一座巧克力城堡的妮娜巧克力,還有淦哥最愛的百香果果凍條,香蕉,餅干....

第二站(挑戰組)說來還真邀瘦折磨人,要跑虎頭山的一個小坡,到半山腰處才給你補給,這裡在第一站就有的補給品,這裡通通有,外加小王子麵及百香果

第三站的補給(健康組+挑戰組)真的讓人不想跑到終點了,少了巧克力其他補給品仍在,不過多了三大鍋的好料,分別是埔里當地有名的炒米粉+仙草凍茶+山粉圓....美味到我們一團人在這裡不想跑了,重新起跑時小樂學姐說:剛吃飽就不能走一下嗎?

回到終點,領好完賽禮+50元遊園券,一群人各自買完自己想吃的喝的,就席地而座,開始聊著今天9.8K的心路歷程~星羽小宇宙今天到底怎麼完成她人生第一個路跑啊?我也不清楚,只記得一大群好友陪著她跑,上坡也不放過她叫她慢慢跑上去,補給站叫她要吃,她說:我怕等一下跑不動,完賽時才講她都沒吃到~

南湖社大悠活樂跑什麼沒有,有的就是團結心~

感謝克星夫妻(阿克,星羽)提供我們一人一間的大宅,讓我們在埔里可以好好的睡一晚,隔天還可以先去買好吃的鹹油條再去會場。

感謝小樂學姐,克星夫妻,阿三哥&沛穎媽,盛謀大哥&郁雯姐,悠活一姐,還有佳穎美女,因為有你們我們今天這場歡樂跑跑的真的是歡樂極限,也發揮了團隊的力量,把星羽美女,安全的保護她完成人生第一場路跑賽事。

#悠活樂跑我們就是要 健康 安全 快樂 完賽!!

#謝謝2XU提供淦哥好穿的比賽衣服及飄褲

#UA慢跑鞋很時尚又好穿