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李孟諺、丁怡銘拒立院專報 先看看前例及釋憲文

賽事心得／感受鄉親熱情 初馬就在最棒的田中馬

運動筆記 / KC

從沒想過初馬能以416成績完賽，自從今年1月和2月的半馬後賽事之後因為疫情就少跑了，直到五月開刀後休養到了七月才逐漸開始恢復慢跑，真正認真練跑是9月開始，大部分都是在河堤旁練習， 9月和10月平均跑量只有100K而最遠沒有跑超過15K，不過有爬山和做些重訓。

畢竟健康為重還是要聽身體的聲音，初馬沒有要給自己太大壓力打算就抱著來體驗跑友們口中人人稱讚的田中馬，跑前一天還和朋友在大啖火鍋，賽前一晚本來預計8點入睡但是翻來翻去還是睡不好，凌晨2:30就起來準備，賽日當天早上吃了兩個麵包和阿華田，到達會場感受到舒適無比的溫度，聽說今年是歷屆田中馬以來最涼爽的天氣-老天爺真是太好了!

在眾人摩拳擦掌下鳴笛聲響起開跑了，一開始的前幾K人多有點擁擠後來就好多了，沿路就順順用自己最熟悉的6分速跑著，有幾個上坡還有下坡好好玩，而且跑著跑著還有音樂廊道現場樂器演奏，這幅畫面好美麗，讓我想起集集音樂路跑-這種跑者和當地的連結。

到了35公里之後開始覺得腳步變沉重，心率部分倒是還好，策略改成走走停停吃吃，一路上跟著415列車慢慢跑，謝謝和我說聲加油的人，一句加油真的很暖心，跑得很累的時候想想再努力一下就快到了這是一路不斷告訴自己的話，堅持才會到達終點，完賽時滿滿的感動，而且以完全沒想過的時間4小時16分完賽還有分組第九，實在不敢相信。

最喜歡田中馬的是鄉親們的熱情，沿路很多小朋友會在自己家前為大家加油、還有年紀好大的爺爺奶奶們也都出來共襄盛事。

沿途豐富的美食補給：桶仔雞、烤乳豬、王品牛排、米苔目、炸醬麵、滷味、啤酒、冰棒、各式水果。

好逛好買的園遊會，各種運動用品都有，而彰化為襪子故鄉所以理所當然買了襪子。

2020全馬組賽道已取得IAAF及AIMS認證

很開心初馬在田中馬順利完賽，抽了兩年終於抽到了，感謝辛勤的工作人員、有力的大會補給、以及每個勇敢的跑者讓2020的田中馬完美結束，明年還要再來吃好吃滿:)

最後附上可愛無敵的初馬獎和賽事物資留念

田中馬

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