賽事心得／有你們陪伴才有故事 2020我們一起走過的田中馬

我常常在思考...既然你這麼愛跑步，每天就去路上亂跑就好了...愛怎麼跑隨你跑，但 ! ! 往往幾分鐘後很愛跑的那個人，就會用走的走回來出現在我面前(笑~~)，今天跑不下去...收工，而我就會很誇張不給面子地大~笑。這次看到田中照片(笑~~)，我終於知道為什麼??建民哥那麼愛報名賽事了

不是每次都有好狀況

早早到了會場，建民哥有預計這場要跑多久回來的，士程哥給了秘密武器加持 (有點可惜了秘密武器(泣~~))，當然身為貼身志工肯定問一下老大預計跑多久回終點??? 收到訊息 肯定不負使命，會早早到終點等候。

(跟一群凸台高手合照)

(士程哥給秘密武器)

雖然要跑前腳有些許狀況，但我一直想著有士程哥的秘密武器加持，應該老爺會過關可以的。

(遇見粉紅哥拍照~我們去亂入 志玲姊姊也出現)

等不到等待的那個人

今年因為疫情關係，賽道兩旁還用A板擋道，都比我高了...這樣我根本無法拍照阿(哭...)，只好往前挪等候，就這樣...陸續看著認識的人往終點跑，哇~~我等的人一直沒出現，超過4小時....內心開始耽憂，不會真的像預言那樣，腳如果不適就關門前回來(晴~天~霹~靂)，我後悔了沒讓建民哥帶手機去跑步)。沒錯我足足在那等了兩小時，每看到一個認識的回來...我就問一下有看到建民哥嗎??不敢離開終點前，因為害怕我一離開就這麼不湊巧的跑回來，真的很兩難。頭頻頻往終點前看，因為還有朋友等著我們，第一次多希望能有個分身阿。

站到腳痠 眼霧

還好這次老天給一個涼爽沒日頭的好天氣，不然我肯定中暑，跑者一波一波的回來，看到我眼都霧掉了...；總算老爺出現了，感謝不認識跑友一同陪伴回終點。關於我們的田中馬

其實田中馬對我而言都是很不好的印象，是建民哥的罩門...惡夢，2015年全馬關門出現 ~那一年是大熱天2017年全馬腳又受傷 緊接著國外初馬 (沒錯~~考慮到國外馬，所以 棄賽!!)

2019年半馬穩穩地2020年全馬 腳又不適 差點又關門前出現，所以田中馬以後只能跑半馬(笑~~)，看到跑友們分享照片，跑不好所以回來都找不到照片，問了小勇分享了一些照片給我，我一看到照片...我笑了...真的太好笑了！一群人跑不動 用走的，似電影般情節。

田中馬之~~風雲變色 角頭篇

(明明是跑不動~為什麼??一群人用走的就覺得那氣勢(哈~~)

(感謝攝影師~幫大家留下 厭世照)

(感謝~攝影師幫大家留下厭世照)

報名賽事

原來報名馬拉松賽事~你跑不動...，你不會是一個人，因為有一群人會陪你，就算是不認識的人，也能一同陪伴 互相照應回終點，這篇文章焦點並不是手上的戰利品，我想說的是跑道上跑友們的無私互相照顧。賽後小確幸想對向來低調不出鋒頭的你說謝謝~謝謝你送我們一系列無價回憶滿滿的照片~田中不再是雷雷的回憶~田中因為有你的出現，讓我們對田中充滿美好的回憶，有溫度的照片，就有如你的笑容，溫暖的述說這屬於我們的那一篇，感謝你為我們捕捉了那一刻的我們，有你真好。

(感謝低調不願出鋒頭的你拍攝)

(感謝低調不出鋒頭的你拍攝)所有的照片我都收下了，謝謝~以下文章取自~低調愛好攝影朋友PO文

小鎮來到了最終回篇：在我心中0.5+0.5=1每一個都是一半=0.5兩個0.5加在一起才會完整=1

守護著另一半的0.5有守護愛情有守護友情有守護親情有守護小鎮有許多看似小小的守護卻是包含著巨大的溫馨我想用守護的心看到小鎮上所遇見的愛與包容用鏡頭記錄下來

每個都是一半（伴）兩個一半是緣（圓）

另一伴=半夥伴 =半同伴 =半陪伴 =半

因為有你們陪伴才有許多故事

小鎮有我也有你守護你也守護我愛的0.5+0.5=完整1

田中馬拉松 ~你變得有溫度且溫暖謝謝所有在賽道上為大家拍攝照片的攝影師感謝您們為大家留下那一刻的感動與痛苦我想 看到照片 所有的回憶都是美好的