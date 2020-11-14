勇敢面對兒童肥胖問題 健身專家如何影響未來

運動技能的發展

兒童肥胖的首要原因

有些因素在全球日益增長的兒童肥胖率中有著病因學作用。 其中最重要的是飲食行為：飲食過量和缺乏營養價值高的食物都會造成肥胖和營養不良並存的狀況。 以下為一些導致兒童肥胖的因素及說明︰

身體活動的減少

儘管身體活動有著數不盡的好處，但缺乏身體活動卻是全球第四大死亡原因。 兒童缺乏身體活動與肥胖以外的各種健康問題同樣息息相關，包括姿勢和骨科問題，睡眠狀況和精神健康問題。

久坐行為的增加

讓身體活動和戶外活動融入兒童的日常生活中並成為習慣。 然而，現今提早接觸久坐行為的趨勢也正在上升。 儘管制定計劃以促進青少年的身體活動非常重要，但鼓勵減少久坐行為也同樣重要。

太多的螢幕時間

螢幕使用時間也是導致兒童肥胖上升的主要原因。1970年代，孩子們在4歲時開始看電視。而現在接觸螢幕時間的平均年齡是4個月。

睡眠不足

睡眠不足與飢餓素的升高和瘦素的降低關係密切。從本質來說，睡眠不足使人們更加飢餓更有食慾。

肥胖風險因素複雜的相互作用

由於這些因素之間複雜的相互關係，想要利用干預措施會是一項挑戰。 例如，睡眠品質較差與大量接觸媒體時間和螢幕時間相關。 延長螢幕時間又與更多的久坐行為和減少日常身體活動量互相影響。

規律運動對青少年的正面影響

對於兒童和青少年，身體活動可以改善身體組成、身體適應性、代謝狀況、學習成績以及大腦與認知能力。 進一步的好處包括改善情緒智商和社交技巧。只要有足夠的安全性就可以進行任何形式的身體活動，但是一些評估兒童最佳身體活動類型的研究強烈建議參加團體運動和其他具有明確規定的結構化活動是最佳選擇。團體運動對兒童的原動力、心血管、呼吸、荷爾蒙和神經系統提供了許多好處。 除了身體上的獎勵外，團體運動還可以培養歸屬感以及應對技巧。另外，社會和情感上的益處也能夠改善飲食習慣並減少有害的久坐時間。

此外，論據也提出，針對青少年則每週進行兩次或三次阻力訓練以增強骨骼和肌肉，對此，健身專業人士的幫助非常寶貴，因為許多父母並不了解如何安全地指導兒童進行此類訓練。 健身專業人士還可以為父母提供更全面的觀點，像孩子的健康、活動和營養以及如何預防傷害的建議，並幫助青少年做好準備參加一項運動。

給健身專家的重點

兒童早期干預措施是預防和解決兒童肥胖的必要方法。 一項成功的干預措施包括多學科方法並結合身體活動、營養、行為修正和心理支持。 健身專業人士可以在這一方面多參與並發揮其重要作用。 這裡有一些與孩子一起工作時的特別建議。

與其他專業人士的合作

想要接受改善兒童身體健康挑戰的健身專業人士，可以聯合醫學和教育專家並與他們合作。另一種方法可以與當地的兒科醫師配合，找出可以合作的方式。

儘早採取運動訓練

從出生到2歲，孩子須要實際動手探索以及社交互動來發展他們的認知、語言、運動和社交情感技能。在這些動手探索過程中，父母可以讓孩子接觸身體活動，為積極與健康的生活奠定基礎。

推動戶外遊戲

為兒童設計課程時，別忘了戶外遊戲。 除了提供增強其身體健康的活動外，還可幫助孩子達到足夠的感覺刺激和認知發展的須求。

牢記安全性

如果孩子患有嚴重的肥胖症，必須在孩子的基本身體機能已通過控制和監督的程序並改善後，才可進行一般運動，請特別注意骨頭和骨關節的局限性。

探索營養話題

增加身體活動不太可能抵消卡路里密度和營養不良的飲食。這突出了將營養教育納入干預措施中是非常重要的，同時請牢記您的個人執業範圍。除非您持有允許您提供具體營養建議和諮詢的證照，否則您必須避免提供營養評估和規劃個人化的飲食計劃；如果須要，應將孩子轉介給具有執照的營養師或註冊營養師。

參考兒童體適能專家的建議

許多組織針對兒童體適能課程已制定了許多準則。 例如，國際健康及運動俱樂部協會建議應強調性格培養，提供機會給每個年齡層的兒童並積極參與當地社區。 關於鼓勵肥胖兒童參加團體運動，第28屆歐洲兒童肥胖團體大會建議使用醫療監控，針對兒童的須求和能力進行個人化和適應性活動，並在安全考量的前提下使兒童進步。

對未來一代的潛在影響

幫助預防或減輕兒童肥胖症的影響延伸到青春期甚至超過青春期。例如早期肥胖的長期社會影響包括成年後收入降低和教育水準下降。

此外，兒童肥胖症的發生率會影響成人肥胖症，並直接影響下一代兒童。一項關於成年人肥胖的完整研究指出，肥胖的決定因素是兒童時期的肥胖。對文獻的仔細回顧後發現，約有55%的肥胖兒童在青少年時期持續肥胖，約80%的肥胖青少年在成年後仍舊肥胖，約70%的人肥胖到30歲以後。

一份長期性研究明確指出有63%的研究受試兒童被標記為25年後“有超重風險”。隨著這些肥胖的成年人有了自己的孩子，這種循環就會延續下去。如果父母其中一方肥胖，兒童患肥胖症的風險增加2到3倍，如果父母雙方肥胖，風險則會增加15倍，這突顯了父母對其子女風險的影響。

那麼，對於健身專業人士而言，今天您所提供的課程計畫無論是對兒童還是成人（已成為父母或可能成為父母），都可以在客戶的一生甚至子孫後代創造更健康的未來，這是一件多麼有意義的工作。

TAIWAN Fitness 節錄︰April 2020

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