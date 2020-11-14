帶小比跑旅台灣／龍崎路跑嘉年華

又到了賽事分享的時間，這次我們來到了龍崎文衡殿。

跑了三次好像還沒有好好的介紹它，每次都寫武俠小說，這次不寫了。

龍崎文衡殿位於台南市龍崎區中坑村內，人稱「文衡聖帝」，巍峨聳立，氣度非凡，裡頭恭奉的是文聖帝君，與其他傳統廟宇不同的是，它沒有冗長的歷史，卻有一段傳奇的故事。

關聖帝君文衡殿與其他廟宇不同之處，其結合了展示、藝術與觀光發展，將關公化身為Q版公仔，正義的形象，融匯電影各路英雄人像模型展示於此，因此前來祭拜神明，祈求平安保佑之餘，還可以免費參觀、拍照。

此廟佔地50多公頃，奉玉皇上帝旨意興建，廟身是以二進式建築屋深，分為前殿與後殿，莊嚴靜穆、巍峨聳立、氣度非凡。

前殿供奉本廟主神 祖上帝君文衡聖帝；後殿特地奉請 南海普陀山觀音佛祖駐駕，大慈大悲、浩瀚佛光，為眾善信消災祈福，廣佑國泰民安，庇護四時無災。

廟宇內除了關公及其愛馬－赤兔馬雕像外，還有各家英雄齊聚，鋼鐵人、索爾、變形金剛、綠巨人浩克、浩克毀滅者、美國隊長、雷神索爾，儼然成為台南關聖帝君文衡殿的復仇者聯盟啊！

龍崎文衡殿佔地廣大，除了雄偉的本殿建築之外，廟殿兩旁綠樹成蔭，是極佳的休閒處，因此廟方規劃了許多休憩遊樂區域，有可觀賞龍崎風景的泡茶區、可供烤肉煮火鍋的野炊區，並有自助投幣式卡拉OK可歡唱，亦設有販賣部提供茶點零食、飲料、伴手禮等等。

更另闢展示館，存放文物，提供免費參觀，周末假日其旁更有小吃攤販，形成熱鬧無比的小市集，來台南玩，可安排到這兒走走逛逛哦。

地址：台南市龍崎區中坑里中坑3之2號

交通資訊：關廟交流道下左轉>南雄路二段(19甲)>左轉接中正路(182)直行約15分鐘即可抵達。

====這是介紹完的分隔線====

話說，那天我和小比一早就到文衡殿等候賽事的開始，因為剛好有空閒時間，所以我們先進去廟裡參拜。

因為這次參加這場的朋友並不多，所以我們也沒有跟什麼人拍照。

直到賽事開始時，之前那些可怕的回憶忽然回來了。

我記得這條路是爬不完的山路啊！我是頭又被打到才報這場嗎？因為這次沒有人幫忙，所以我也推的很慢，幸好吹來涼涼的風，我和小比也很開心的在竹林中漫步。

因為天氣變化的關係，小比的痰非常多，我也只能一直不斷地停下來幫他拍痰，好讓他的痰可以順利排出來。

一路上我們走走停停，每到坡的時候，我就開始汗流浹背的推，然後暗自後悔怎麼會報這場，在7公里左右，一個阿公店的跑友大哥，看我推到看到文衡帝君了，便主動幫忙我推小比，路上聊天的時候，原來他下星期要去跑如來✋100，大哥請受我一拜，真的太感謝您了。

到達最後一個補給站時，他才把小比還給我，讓我推回山下，順利的完成這場賽事。

賽事結束後，大會準備肉燥飯和魚丸湯，還有冰的維他露P讓大家享用，在這裡很謝謝主辦單位。

吃完後，我們便結束了今天的行程。

謝謝辛苦的志工和攝影師為大家服務。

#2020台南龍崎野跑嘉年華

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣