礁溪溫泉馬12月5日開跑 第二波跑者獨家住宿優惠

2020 礁溪溫泉馬拉松，由宜蘭縣礁溪鄉公所主辦，將於12 月 5 日（六）在礁溪國中盛大舉辦，今年結合在地人文、溫泉、旅遊，在冬季裡賦予跑者們熱情滿溢的賽事體驗，準備好你的身心靈投入這場最溫暖的馬拉松賽事吧！

參加馬拉松跑者們關心的住宿問題，也都幫大家處理好囉！礁溪當地的住宿業者積極的響應賽事活動提供了各種優惠方案，其中包含了早餐餐盒、延遲退房、會場接駁車專送等服務，部分優惠限量供應，跑者要把握機會！

讓我們立馬奉上今年的第二波旅宿優惠！為便利跑友們感受當地人文旅遊，第二波也有多家知名旅宿業者祭出優惠方案，包括美嘉美大飯店、和風時尚會館、和風嘉溫泉飯店、帝王飯店、原湯旅店、華閣溫泉飯店、沐恩國際溫泉度假飯店、礁溪多愛溫泉會館、礁溪若輕飯店、礁溪天使溫泉商旅、泉鄉雅舍溫泉渡假行館、宜蘭礁溪溫泉商旅、山那邊溫泉會館、泉鄉雅舍溫泉行旅、泉鄉風華休閒會館、9號溫泉旅店等豐富的旅宿選擇。透過大會所提供的賽事資訊地圖，就可以立刻找到所有住宿優惠與賽道訊息！（地圖連結）

大家抓緊時間提前預訂心儀的旅宿與限量優惠，更能為這場礁溪馬加添一抹美好的回憶！

飯店名稱 優惠方案 直達會場接駁車 提前供應早餐/餐盒 延遲 退房 美嘉美大飯店 優惠方案：平日：雙人房NT$1600、家庭房NT$2400假日：雙人房NT$2400、家庭房NT$3600注意事項：含早餐，12/5早上04:00開始供餐活動時間，平假日定義以飯店公告為主提供會場接駁車 V 和風時尚會館 優惠方案：平日：單人房NT$2400、雙人房NT$2800假日：單人房NT$3500、雙人房NT$4300注意事項：平假日定義以飯店公告為主 和風嘉-溫泉飯店 優惠方案：12/4(五)：雅緻雙人房NT$160012/5(六)至12/13(日)：期間房價以現場價降一折優惠 帝王飯店 優惠方案：平日現場價7折：豪華雙人房、豪華家庭房假日現場價9折：豪華雙人房、豪華家庭房注意事項：優惠以飯店公告為主提供會場接駁車 V 原湯旅店 優惠方案：平日現場價7折：精緻雙人房、精緻家庭房假日現場價9折：精緻雙人房、精緻家庭房注意事項：優惠以飯店公告為主提供會場接駁車 V 華閣溫泉飯店 優惠方案：憑選手證雙人房(定價4200房型)：NT$2400注意事項：活動期間憑選手證方可享上述優惠價一張選手證最多可優惠3房遇周六每房需加價NT$300 沐恩國際溫泉度假飯店 優惠方案：12/4 ~ 12/13周日至周五：雙人房NT$3500起12/4 ~ 12/13周六：雙人房NT$4900起 礁溪多愛溫泉會館 優惠方案：12/4 ~ 12/13周日至周五：雙人房NT$2200起12/4 ~ 12/13周六：雙人房NT$3200起 礁溪若輕飯店 優惠方案：12/4 ~ 12/13周日至周五：雙人房NT$2400起12/4 ~ 12/13周六：雙人房NT$3400起 礁溪天使溫泉商旅 優惠方案：12/4 ~ 12/13周日至周五：雙人房NT$2400起12/4 ~ 12/13周六：雙人房NT$3400起 泉鄉雅舍溫泉渡假行館 優惠方案：原價七折優待 宜蘭礁溪溫泉商旅 優惠方案：雙人房NT$1388 山那邊溫泉會館 優惠方案：原價六折優待 泉鄉雅舍溫泉行旅 優惠方案：雙人房NT$1999四人房NT$2999 泉鄉風華休閒會館 優惠方案：原價六折優待 9號溫泉旅店 優惠方案：豪華房型享75折優待(跑者專屬優惠)注意事項：含早餐，12/5早上04:00提供退房時間可延遲至下午13:00 V4AM提供 V1PM

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