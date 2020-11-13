興大校友總會做後盾 第九屆全國EMBA校園馬拉松接力賽登場

國立中興大學創校百年慶祝大會（圖片來源：興大校友總會提供）

2020第九屆全國EMBA校園馬拉松接力賽今年由中興大學主辦，校友總會出錢出力支持，提供充沛資源作為後盾，讓活動順利籌辦，今年賽事移師到中興大學實驗林場「惠蓀林場」舉行格外受到矚目，除了EMBA學員外，預計參與家眷人數也將破往年紀錄。

中興大學創校101年，畢業校友已超過16萬人，遍布台灣及世界各地，在國內外都有校友組織，興大重視校友連結，今年還推出「興大校友APP」發行虛擬校友證，校友可迅速地取得各項實用資訊。

興大校友總會過去號召捐贈基金，供學校興建校史館、智慧機械技術研發中心、產學合作，及獎助學金等，每年也主協辦校園相關活動，包括校慶演唱會、校史館募款等，還有興翼計畫照顧弱勢學生，長期支持學校各項校務。

（圖片來源：興大校友總會提供）

興大校友總會理事長也是現任立法院副院長蔡其昌是興大EMBA94級校友，蔡其昌表示，總會過去協助學校辦過許多運動賽事及活動，包括籃球、羽球、自行車等，EMBA校園馬拉松是總會首次贊助的馬拉松活動，主要是過去較少機會籌畫這樣的賽事，希望透過這場馬拉松讓興大再向前一步。

（圖片來源：興大校友總會提供）

蔡其昌現為中華民國企業女壘聯賽榮譽會長，他也熱愛棒球，是資深的兄弟球迷，常進球場觀賽，關心棒球在台灣的發展，支持棒壘不餘遺力，蔡其昌說，因公務繁忙，時間有限下會在家跑跑步機，盡可能保持運動的習慣。

興大校友總會在蔡其昌帶領下更趨穩健，對校務的助力有增無減，他說，校友總會由3隻腳支撐，缺一不可，包括46名由各學院組成的理監事團隊、顧問團則有9成以上由EMBA校友組成，還有53系所系友會所涵蓋的所有會員等，共同穩固了組織團隊，讓學校有需要時，在大家號召下，關心母校的校友都能全力以赴。

2020 第九屆全國 EMBA 校園馬拉松接力賽將於11/29(日)開跑！

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