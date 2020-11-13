賽事心得／太魯閣峽谷馬拉松 挑戰初半馬突破極限

能一邊跑步一邊欣賞最美的峽谷風景，我想，是多麼熱血沸騰的一件事

太魯閣馬拉松是全球唯一峽谷美景的賽道，美景伴隨前進，讓我有必定要跑起來的決心!

沒參加過馬拉松，從去年開始喜歡上爬山、好喜歡大自然山水風景

這次無意間跳出太魯閣路跑的廣告視窗，毫不猶豫的就相約親友們報名下去

每年都有舉辦的太魯閣馬拉松，今年人數也是大爆滿，原來報名後還需要等抽籤!

7/24 報名太魯閣馬拉松

在報名時，猶豫了一陣子，究竟要報名12k還是半馬21k呢?

以前曾經和朋友跑操場跑10k，雖然只跑過一次，但覺得12k似乎沒挑戰性

於是這次決定挑戰半馬21k，多了整整11k 值得奮力一戰! 💦

8/04 中籤通知

8/04 收到恭喜中籤通知 😄😄 ，中籤後在期間內 (8/06前) 完成繳費，收到官方mail的確認繳款信件即確定完成報名囉!

太魯閣路跑順利成行 ! 官方有提供抽籤數據，原來低於50% ，幸好首次的馬拉松能幸運抽到沒讓人失望

太魯閣馬拉松 🏃‍♀️🏃‍♀️ 賽前準備

從報名到比賽這段期間除了平時偶爾健身房跑步、爬山，

9/18完成單攻玉山、9/27完成日月潭萬人泳渡

與朋友相約、自己在運動場或河堤跑步，前後大概4-5次，8k 、5k 、6k 、10k 、4k

在日子越來越近的情況下，難免有些緊張起來了 因為從沒有跑過10公里以上的距離

自認有堅強意志力的我，10公里跑完是氣喘吁吁、也敵不過左腳膝蓋的哀號

也買了一雙專門慢跑運動鞋，跑去公館挖寶，買到一雙便宜好穿的運動鞋，跑起來腳明顯有舒服很多

推薦可以在公館找一些非連鎖的體育用品店逛逛，同樣的款式竟然便宜了好幾百塊!!! 👍👍

賽前物品

馬拉松物品在10/30 寄送到家，我們有報名21k、12k、和5k

內容物有路跑手冊、衣保袋、毛巾、衣服、號碼牌及別針、晶片 ( 5k的跑者沒有毛巾和晶片 )

除了活動物品外，必備物品手機、耳機、口罩

▼ 灰色背心為21K選手的衣服、藍色短袖為5K的衣服

11/06 太魯閣馬拉松

路跑手冊有清楚的會場位置及活動賽程

在11/05我們先在花蓮車站附近的民宿住宿休息一晚

( 確定中籤時，新城車站附近的飯店大多已滿房，於是選擇住宿花蓮車站)

隔日一早5點便出發前往花蓮車站，早餐吃了香蕉和能量飲，避免吃太多怕肚子不舒服

參加半馬的我們搭 5:30 從花蓮車站到新城車站的火車、整列火車都是馬拉松選手(5K.12K.21K 都有)

參加21K的我們就先去熱身、拉筋準備開跑囉 !

拉筋完在排隊上流動廁所，大約6:59分開始起跑 (大會大約6:55開始)，比表定提早了5分鐘開始

開跑時保持平均速度不快不慢，以利保留後面的體力

沿途有海綿站及補給站(水、運動飲料、香蕉、餅乾、巧克力)

第一站大約5k時人潮最多要排隊，於是我選擇繼續跑到下一站人潮比較少一點，一定要喝點水補充水

旁邊的跑友們都在努力，也讓我有繼續前進的動力，一連串的道路都很好跑

大約到12-15K，爬升的道路比較明顯，這時也是我最厭世的時候，每過一個彎一看還有好長的路要走

這段期間已經跑不起來，努力跨著大大的步伐向前走，在這期間

看到跑全馬的幾名選手已經在對向跑回程，旁邊的跑者們紛紛呼喊加油! 警察也在前方為他們開路

這時內心充滿大大的感動，一路被周遭的人事物環境渲染，也振奮了疲勞的自己!!!

原來這就是馬拉松的魅力呀! 讓自己能夠挑戰極限 !

一路上經過隧道、吊橋、山洞、峽谷，雖然疲憊但細細品嘗周遭的太魯閣美景

過了砂卡噹隧道，就看到FINISH的終點，這時努力提起疼痛的雙腿，奮力跑起來奔向終點!!!!

半馬順利完賽 YA

抵達終點時，有多位工作人員在終點處頒發獎牌、旁邊還能夠列印成績單

▲我的初半馬獎 值得紀念的太魯閣初馬 帥!

每個人第一次的半馬或全馬可以在報名時加購750元製作太魯閣馬拉松專屬的紀念獎盃

在活動當天在服務處領取

▲ 真心佩服跑全馬的選手們及跑者們，光是跑完半馬，腿已經疼痛的不要不要的!

回程一樣搭火車回花蓮車站，不得不說新城和花蓮車站都比以前想像中的漂亮許多

身為台灣人真心覺得很驕傲! 不愧是國際級景點太魯閣國家公園