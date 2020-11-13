跑步知識／跑步迷思：穩定性的重要性

初學的跑者們很少會意識到穩定性和平衡力對跑步的重要性。

但跑步中每個動作都是屬單腳支撐，因此穩定性對跑者來說十分重要。穩定性會直接影響每一步的功率和受傷的風險。

具體來說，在跑步的過程中，身體的重心前傾，一旦重心偏移了，身體調節機制就會通過支撐腳來調整重心，以保持平衡。跑步的過程就是兩隻腳不斷更換支撐位置的連續動作，在這個過程中身體保持平衡是十分重要的。跑者如若平衡力欠佳，就會出現問題，其跑姿會左搖右擺，時間長了傷患就會出現了。

不論是在做技術訓練 (Drills)、跑步或日常行走時，都不應過份放鬆腹部和背部肌肉 (*當然，要因應需要而調節收緊的程度)，從而提升運動時的穩定性和姿勢。

有見及此，我會建議初學者閒時或練習前做以下2個簡單的平衡力訓練:

1. 單足站立 ( Single Leg Balance )做法: 腹部收緊 (程度大概3-4成)，以維持上身穩定。然後其中一邊腳慢慢升起至90度，維持30秒後換腳。

作用: 透過練習每邊腳的穩定性，提升靜態平衡 (Static Balance) 的能力

2. 單足前跳 ( Single Leg Bounds )做法: 腹部收緊，以維持上身穩定。然後單足向前跳，每邊5次。

注意: 1. 重點不在於跳的距離2. 落地後不要左搖右擺3. 盡量收細落地的聲音( 提示 (一) : 幻想腳掌是一條羽毛，然後柔和地落地 )( 提示 (二) : 放鬆膝關節和腳腕關節 )

對跑步的實際幫助？

經過一段時間練習後，你或許會對如何穩定地落地有所領悟。要把感覺鞏固，最好的方法就是盡快去做輕鬆跑練習，嘗試在慢跑中把落地的感覺實際地慢慢呈現出來。

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